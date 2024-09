Creed: Δύο νέα ανδρικά αριστουργήματα με ελληνικά ονόματα από την κορυφαία δυναστεία αρωμάτων

Κλείσιμο

Επτά γενιές έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην κορυφαία δυναστεία αρωμάτων με την αξιοθαύμαστη ιστορία που εκτείνεται πάνω από 250 χρόνια. Όλα ξεκίνησαν το 1760, όταν ο James Henry Creed ίδρυσε ένα εξαιρετικό ραφτάδικο στο αριστοκρατικό Mayfair του Λονδίνου. Με την πάροδο των χρόνων, το House of Creed αναδείχθηκε σε κορυφαίο οίκο αρωματοποιίας, αγαπημένος της βασίλισσας Βικτώριας και της πριγκίπισσας Σίσσυ. Σήμερα, με έδρα το Παρίσι, η μάρκα φημίζεται για τη χρήση των μεγαλύτερων αναλογιών φυσικών συστατικών στη γαλλική βιομηχανία αρωμάτων και για τα σπάνια, περιζήτητα αρώματά της.Συνδυάζοντας την τέχνη της αρωματοποιίας με την αστρική μαγεία, τα αρώματα Centaurus και Delphinus ανήκουν στη συλλογή “Amber Universe”. Πρόκειται για μια συλλογή-εμπειρία που καλεί κάθε λάτρη της υψηλής αρωματοποιίας να ανακαλύψει τη δύναμη και τη γοητεία του σύμπαντος.Το φλογερό, μυστηριώδες CentaurusΈνα τολμηρό άρωμα που λάμπει σαν τον μεγαλύτερο νότιο αστερισμό. Εμπνευσμένο από την μεγαλοπρέπεια του νυχτερινού ουρανού, το Centaurus είναι μια απαράμιλλη αρωματική συμφωνία ξυλώδους amber που αναδύεται μέσα από νότες καπνού, ενισχυμένες με την πικάντικη ένταση του ροζ πιπεριού, της φλογερής κανέλας και του αρωματικού κάρδαμου.Αυτή η εντυπωσιακή σύνθεση εξισορροπείται από την πολυτελή απαλότητα του σανδαλόξυλου, τις αιθέριες αποχρώσεις του γιασεμιού και τη γλυκιά λάμψη του ηλιοτρόπιου, σαν αστέρια που ανθίζουν στον νυχτερινό ουρανό. Η αισθησιακή βάση του Centaurus αποπνέει την ισχυρή παρουσία του πατσουλί, τις σκοτεινές γλυκές νότες του τόνκα και την πλούσια ένταση της βανίλιας Bourbon, δημιουργώντας μια διαρκή, αστρική αύρα.Ένα άγριο, αρρενωπό άρωμα που αιχμαλωτίζει το απεριόριστο μεγαλείο των άστρων και φιλοξενείται στο χαρακτηριστικό μπουκάλι του οίκου Creed, ένα κομψό και εκλεπτυσμένο σχέδιο εμπνευσμένο από το κλασικό ανδρικό φλασκί. Η κόκκινη απόχρωση του γυαλιού είναι τόσο τολμηρή και φωτεινή όσο το άρωμα που περικλείει, αντανακλώντας την αστρονομική έμπνευσή του.Το φωτεινό, εκρηκτικό DelphinusΜια οσφρητική έκρηξη εμπνευσμένη από τoν μικρό αστερισμό που στολίζει τον ουρανό του βορείου ημισφαίριου και άλλοτε καθοδηγούσε ταξιδιώτες, καλλιτέχνες και ονειροπόλους. Ένα φωτεινό, ξυλώδες άρωμα amber που προσφέρει ένα αρωματικό ταξίδι στο μεγαλείο του απέραντου, λαμπερού ουρανού. Σε αυτό το εκλεκτό ελιξίριο, οι καπνιστοί στροβιλισμοί ρητινώδους λιβανιού τυλίγονται στην ατμοσφαιρική αύρα του μαύρου και ροζ πιπεριού, ενώ νότες από αμύγδαλο, ηλιοτρόπιο και ορχιδέα ρίχνουν σπίθες φωτός μέσα στο σκοτάδι. Το orris, το πιο πολύτιμο και περιζήτητο συστατικό της αρωματοποιίας, λάμπει σαν αστερόσκονη, πριν ενσωματωθεί με το αισθησιακό πατσουλί, τoυς σπόρους tonka και τη βανίλια Bourbon, αποπνέοντας τη ζεστασιά μιας νύχτας γεμάτης αστέρια.Ένα άρωμα αιθέρια φωτεινό, όπου η καπνιστή βάση του ρητινώδους λιβανιού γίνεται το φόντο για να λάμψει το orris, η σπάνια ρίζα της ίριδας. Κλεισμένο στο κλασικό γυάλινο μπουκάλι του οίκου Creed, σε ζεστό κεχριμπαρένιο χρώμα που αντικατοπτρίζει τη λάμψη των μακρινών αστεριών.Centaurus Vs DelphinusΤόσο το Centaurus όσο και το Delphinus μπορούν να φορεθούν ανά πάσα στιγμή σε κάθε ατμόσφαιρα και περίσταση. Η επιλογή σας θα πρέπει να καθοδηγείται από τις δικές σας οσφρητικές προτιμήσεις και το χαρακτηριστικό στυλ σας. Ανάλογα τη στιγμή, μπορείτε να επιλέξετε το Centaurus αν επιθυμείτε μια πιο τολμηρή αρωματική σύνθεση, ένα statement άρωμα ή το Delphinus για ένα σαγηνευτικό αρωματικό ταξίδι που φωτίζει τις αισθήσεις.Όλα τα αρώματα δημιουργήθηκαν από τους αρωματοποιούς του The House of Creed. Μια εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση μόνο των καλύτερων φυσικών ελαίων έχει αναμειχθεί σχολαστικά στο χέρι χρησιμοποιώντας παλιές τεχνικές, με αποτέλεσμα μια απαράμιλλη αισθητική εμπειρία που παραμένει στο δέρμα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και όχι μόνο.