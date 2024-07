NBG Business Seeds: Η Εθνική Τράπεζα 14 χρόνια δίπλα στις καινοτόμες ιδέες & την επιχειρηματικότητα

Sponsored ContentΜια νέα ιδέα χρειάζεται την απαραίτητη στήριξη και καθοδήγηση για να αναπτυχθεί και να γίνει πραγματικότητα. Οι νέοι επιχειρηματίες φέρνουν φρεσκάδα & εξέλιξη στον κόσμο των επιχειρήσεων και δημιουργούν τα νέα θεμέλια της εγχώριας οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Η καινοτομία είναι ο πυρήνας που τους ωθεί να δημιουργήσουν νέες λύσεις και προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας, σήμερα.Πιστή στη δέσμευσή της να στηρίζει έμπρακτα την ανάπτυξη όλων, η Εθνική Τράπεζα έχει δημιουργήσει, από το 2010, το πρόγραμμα ΝΒG Business Seeds , που αποσκοπεί στην ενθάρρυνση και τη στήριξη της καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, με έμφαση, μεταξύ άλλων στο Fintech, στο ESG, και σε σχετικές με τα χρηματοοικονομικά τεχνολογίες (π.χ. AI/Gen AI/Blockchain).Μία από τις κύριες δράσεις του προγράμματος είναι οπου τα τελευταία 14 χρόνια έχει υποστηρίξει σημαντικά την εγχώρια καινοτομία και τη νεανική επιχειρηματικότητα, δίνοντας στους συμμετέχοντες τα εφόδια που τους βοηθούν να κάνουν το επόμενο βήμα για την ιδέα τους και την επιχείρησή τους, Σήμερα. Ο φετινός κύκλος του Διαγωνισμού ολοκληρώθηκε και κορυφώθηκε με την καθιερωμένη τελετή λήξης και απονομής βραβείων νωρίτερα μέσα στο μήνα, με την παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, νέων επιχειρηματιών, εκπροσώπων φορέων του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς και Πρυτάνεων Πανεπιστημίων.Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο, τόνισε ότι: «Η Εθνική Τράπεζα δημιούργησε τον θεσμό του NBG Business Seeds για να στηρίξει τους νέους ανθρώπους και τις ιδέες τους. Στα 14 χρόνια του διαγωνισμού, έχει δεσμεύσει μέχρι τώρα κεφάλαια συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έχει επενδυθεί το 1/3 (5,6 εκατ. ευρώ). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αγκαλιάζει την καινοτόμο επιχειρηματικότητα με στοχευμένες δράσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο, ενημερώνοντας, καθοδηγώντας και βοηθώντας ουσιαστικά ερευνητικές ομάδες και καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πιστεύουμε στον δυναμισμό των ελληνικών παραγωγικών δυνάμεων. Πιστεύουμε κυρίως στις νέες και τους νέους της χώρας μας. Γι΄ αυτό και επενδύουμε συστηματικά και με συνέπεια στην ανάδειξη σχεδίων, που ενσωματώνουν στην εφαρμογή τους νέες τεχνολογίες, στοιχεία ESG και στοιχεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας»., ο οποίος ηγείται και όλου του προγράμματος ενίσχυσης των νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων, ανακοίνωσε τον 15ο διαγωνισμό καινοτομίας ενώ τόνισε: «Tο πρόγραμμα NBG Business Seeds εντάσσεται στην ευρύτερη επιχειρησιακή στρατηγική της Εθνικής Τράπεζας και συνεισφέρει κομβικά σε αυτή. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα έχει εξελιχθεί σε επιταχυντή που αναδεικνύει επιχειρηματικές ιδέες μέσα από τον ετήσιο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας, ενώ παράλληλα παρέχει υποδομές, καθοδήγηση και πρόσβαση στο οικοσύστημα της καινοτομίας σε επιχειρηματικές ομάδες από όλη την Ελλάδα. Μέσα από τον διαγωνισμό ξεχωρίζουν νεοφυείς επιχειρήσεις που η Εθνική μπορεί να στηρίξει στο μέλλον τόσο οικονομικά, με δανεισμό ή συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο, όσο και στρατηγικά, μέσα από εμπορικές συνεργασίες και συμφωνίες που ενισχύουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον ESG προσανατολισμό της Τράπεζας. Με αυτό τον τρόπο, το πρόγραμμα NBG Business Seeds υποστηρίζει έμπρακτα εδώ και 14 χρόνια την πορεία της χώρας μας προς την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και συνεχίζουμε ακάθεκτοι στην επόμενη χρονιά».Συνολικά, στα 14 έτη διοργάνωσης του Διαγωνισμού,με 4.792 διατυπωμένες επιχειρηματικές προτάσεις καιστις 140 νικήτριες ομάδες.Νικητές του διαγωνισμού είναι πολλές γνωστές σήμερα εταιρείες του οικοσυστήματος καινοτομίας, όπως η Avocarrot, η Pollfish και η Mist.io που έχουν εξαγοραστεί από διεθνείς εταιρείες, καθώς επίσης το e-table, η Ferryhopper, η Clio Muse, η DoctorAnyTime και πολλές ερευνητικές και φοιτητικές ομάδες. Σημειώνεται ότι στον 14ο διαγωνισμό συμμετείχαν 467 άτομα και ομάδες, με 280 προτάσεις.και βραβεύτηκε κατά την εκδήλωση με χρηματικό έπαθλο €20.000. Η ερευνητική ομάδα της GENOSOPHY® ανέπτυξε έναν εξειδικευμένο αλγόριθμο βασισμένο στην ανάλυση DNA, προτείνοντας καινοτόμες λύσεις για την υγεία και την ευεξία που στοχεύουν στη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού. Ο κύριος στόχος τους είναι η πρόληψη και διαχείριση ασθενειών που σχετίζονται με τη διατροφή, όπως η παχυσαρκία, ο διαβήτης και οι καρδιαγγειακές παθήσεις.και έλαβαν χρηματικό έπαθλο €10.000. To Forest Protect είναι ένα εξελιγμένο σύστημα προστασίας δασών που συνδυάζει τεχνητή νοημοσύνη με εξοπλισμό όπως ραντάρ, κάμερες και αισθητήρες, για την ανίχνευση πυρκαγιών σε πολύ πρώιμο στάδιο. Το σύστημα αυτό προσφέρει προληπτική προστασία μέσω των καινοτομιών του, όπως το ενεργειακά αυτόνομο όχημα, και τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διατήρηση του περιβάλλοντος.και βραβεύτηκε με χρηματικό έπαθλο €6.000. Αυτή η εταιρεία προσφέρει μια πλατφόρμα για την προβολή και εκμίσθωση ξενοδοχείων, πολυτελών καταλυμάτων και σκαφών αναψυχής, αξιοποιώντας την τεχνολογία των Ρεαλιστικών Μοντέλων Εικονικής Περιήγησης (Virtual Reality Tour) ως κύριο μέσο προβολής. Μέσω αυτής της πλατφόρμας, οι χρήστες μπορούν να δουν με ακρίβεια την κατάσταση, το μέγεθος και την ποιότητα των καταλυμάτων, προσφέροντας ένα σημαντικό πλεονέκτημα στους τουριστικούς προορισμούς και αυξάνοντας την εμπιστοσύνη των επισκεπτών.και έλαβε χρηματικό έπαθλο €4.000. Η Come Together διαχειρίζεται μια πλατφόρμα ticketing που συνδυάζει καινοτόμες τεχνολογίες όπως το NFT (Non-Fungible Token). Το αποτέλεσμα είναι μια προηγμένη λύση έκδοσης εισιτηρίων, που προσφέρει αυξημένη ασφάλεια, ευκολία στη χρήση και μεγαλύτερη συμμετοχή, ενώ επιτρέπει στους διοργανωτές να δημιουργήσουν νέες πηγές εσόδων μέσω της πώλησης των εισιτηρίων στη δευτερογενή αγορά, των ψηφιακών συλλεκτικών tokens και τη διασύνδεση φυσικών και ψηφιακών εμπειριών.Επιπλέον, βραβεία ύψους 1.500,00 € απονεμήθηκαν σε έξι ομάδες:: Πλατφόρμα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων.: Πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης προϊόντων.: Χαρτογράφηση δασικών δρόμων και μονοπατιών με δορυφορικά δεδομένα.: Λούτρινη μαργαρίτα για βελτίωση επικοινωνίας θεραπευτών και παιδιών με αυτισμό.: Διαχείριση νυκτόβιου αρπακτικού για φυσική αντιμετώπιση επιβλαβών τρωκτικών.: Εντοπισμός ρύπανσης υδάτων με τεχνητή νοημοσύνη και δορυφορικά δεδομένα.Απαντώντας στις ανάγκες του Σήμερα, ο 15ος Διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας Business Seeds θα έχει για πρώτη φορά ειδικά βραβεία για θέματα: