DBRS: Οξύς αλλά περιορισμένης διάρκειας ο οικονομικός αντίκτυπος από το ψηφιακό μπλακ άουτ

Περιορισμένος θα είναι ο οικονομικός αντίκτυπος από το τεχνολογικό black out σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της DBRS παρότι σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο θα έχει αυξημένο κόστος σε διάφορους τομείς και επιχειρήσεις.Συγκεκριμένα η DBRS εξέτασε τον αντίκτυπο της παγκόσμιας διαταραχής σε διάφορους τομείς, όπως αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια, ταξιδιωτική ασφάλιση, και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.“Ενώ ο αντίκτυπος είναι οξύς σε αρκετούς τομείς, δεν αναμένουμε ότι θα έχει μόνιμο αποτέλεσμα. Επομένως, από πιστωτική σκοπιά, αναμένουμε ότι η διαταραχή θα έχει περιορισμένο αντίκτυπο σε όλο το επιχειρηματικό φάσμα που εξετάσαμε”, σημειώνει η Elisabeth Rudman, Managing Director της εταιρείας. «Ωστόσο, αναμένουμε ότι το περιστατικό θα εγείρει ρυθμιστικά ερωτήματα σχετικά με την ολιγοπωλιακή φύση της κρίσιμης υποδομής πληροφορικής παγκοσμίως».Οι αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο έχουν υποστεί τον άμεσο αντίκτυπο του τεχνολογικού black out της 19ης Ιουλίου καθώς πολλές αεροπορικές εταιρείες έπρεπε είτε να ακυρώσουν οριστικά τις πτήσεις τους . Στις ΗΠΑ, η American Airlines, η Delta Airlines, η United Airlines και η Allegiant Air καθήλωσαν τα αεροσκάφη τους αναφέροντας ζητήματα επικοινωνιών, ενώ στην Ευρώπη η Ryanair έχει επίσης προειδοποιήσει για προβλήματα που σχετίζονται με το σύστημα κρατήσεων. Όπως αναφέρει η DBRS παρότι ο αντίκτυπος του τεχνολογικού black out αναμένεται να είναι έντονος, εκτιμά ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα μπορέσουν μέσα στο Σαββατοκύριακο να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα προσφέροντας δωρεάν φιλοξενία στους επιβάτες που έχουν πρόβλημα, αλλαγές πτήσεων ή επιστροφές χρημάτων. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο report, ενώ η διαταραχή είναι οξεία, δεν αναμένεται να αποτελέσει παρατεταμένο πρόβλημα και ο αντίκτυπος στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία αναμένεται διαχειρίσιμος και χωρίς επιπτώσεις στο πιστωτικό προφίλ των επηρεαζόμενων αεροπορικών εταιρειών.