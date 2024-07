Wall Street: Στα κόκκινα ολοκλήρωσαν την εβδομάδα οι δείκτες υπό τη σκιά του ψηφιακού black out

Κλείσιμο

Με απώλειες ολοκλήρωσε την εβδομάδα η, καθώς το παγκόσμιο σοκ από το μεγαλύτερο IT blackout που έχει καταγραφεί ποτέ δεν θα μπορούσε να αφήσει αδιάφορους τους αμερικανικούς δείκτες. Άλλωστε, στη μακρά λίστα των επιχειρήσεων που επηρεάστηκαν, κυρίως από τον ταξιδιωτικό κλάδο, βρίσκονταν και πολλές αμερικανικές εταιρείες.Σε κάθε περίπτωση η εβδομάδα χαρακτηρίστηκε από… έντονες συγκινήσεις με ακραίες επιδόσεις στους δείκτες, αν λάβουμε υπόψη το άλμα τουπάνω από τις 41.000 μονάδες την Τετάρτη και την παράλληλη χειρότερη συνεδρίαση για τις τεχνολογικές μετοχές εδώ και μια διετία.Στο ταμπλό σήμερα, ο Dow σημείωσε πτώση κατά 0,93% στις 40.287 μονάδες, ήτοι πολύ κάτω από το ορόσημο των 41.000 μονάδων, ο S&P 500 διόρθωσε σε ποσοστό 0,71% και τις 5.505 μονάδες και οέχασε 0,81% πέφτοντας στις 17.726 μονάδες.Με τις επιδόσεις αυτές ο απολογισμός για το πενθήμερο είναι μεικτός. Ο S&P 500 κατέγραψε τη χειρότερη εβδομάδα του εδώ και τρεις μήνες χάνοντας περίπου 2%, ενώ ο Nasdaq «πάτησε» φρένο μετά από ένα ανοδικό σερί έξι εβδομάδων υποχωρώντας κατά πάνω από 3%. Ο Dow, αντιθέτως, κατάφερε να μείνει σε θετικό έδαφος κυρίως χάρη στο θεαματικό άλμα της Τετάρτης.Στην αγορά ομολόγων οι αποδόσεις είχαν αντίθετη κατεύθυνση με την απόδοση του 10ετούς να ανεβαίνει στο 4,24% και του 2ετούς να σκαρφαλώνει στο 4,507%.Ως βασική αιτία για τις πιέσεις στην αγορά και κυρίως στον τεχνολογικό κλάδο αυτή την εβδομάδα οι περισσότεροι αναλυτές θεώρησαν τις ρευστοποιήσεις προς αποκόμιση κερδών. Ωστόσο, υπήρχε παράλληλα και μια σημαντική μετατόπιση ενδιαφέροντος από τον τεχνολογικό κλάδο σε παραδοσιακά «χαρτιά» υψηλής κεφαλαιοποίησης κυρίως του τραπεζικού και βιομηχανικού κλάδου, καθώς και μερικές επιλεγμένες μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης, δεδομένου του νέου τοπίου που θα δημιουργήσει η έναρξη της νομισματικής χαλάρωσης από τη Fed.Μπορεί, εξάλλου, να θεωρείται δύσκολο – αν και όχι τελείως απίθανο – η Fed να προχωρήσει στην πρώτη μείωση των επιτοκίων κατά τη συνεδρίαση της, την ερχόμενη εβδομάδα, όμως το σύνολο των επενδυτών και αναλυτών θεωρούν πως η μείωση των επιτοκίων έχει «κλειδώσει» σε ποσοστό 100% στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Μάλιστα έχουν αυξηθεί και οι πιθανότητες, εφόσον η πρώτη μείωση γίνει τελικά τον Σεπτέμβριο, το συμβούλιο να κάνει μια δυναμική στροφή με περικοπή κατά 50 μονάδες βάσης.«Το χρηματιστήριο βιώνει μια καθυστερημένη μετατόπιση ενδιαφέροντος. Οι επενδυτές αποσύρουν κονδύλια από τις μεγάλες τεχνολογικές μετοχές που είχαν σημειώσει υψηλές επιδόσεις και τα μετακινούν σε άλλους τομείς της αγοράς» επεσήμανε στο CNBC ο Γκλεν Σμιτ της GDS Wealth Management.Έτσι, σε επίπεδο μετοχών το sell off στις τεχνολογικές μετοχές με σημείο αιχμής τις εταιρείες ημιαγωγών συνεχίστηκε και σήμερα. Μάλιστα το αστέρι της Nvidia είχε την χειρότερη της εβδομάδα με συνολική πτώση της τάξεως του 8%.Αξιοσημείωτη φυσικά ήταν και η ελεύθερη πτώση της μετοχής της CrowdStrike, μετά την παραδοχής της εταιρείας κυβερνοασφάλειας πως το παγκόσμιο τεχνολογικό black out οφειλόταν σε δικό της λάθος και όχι κάποιου είδους κυβερνοεπίθεση. Είναι άλλωστε σαφές ότι η επιστροφή στην κανονικότητα για αρκετές εταιρείες θα πάρει αρκετές ημέρες ακόμη, αν όχι εβδομάδες.