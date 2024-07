Ο Jann Kaiser νέος Γενικός Διευθυντής του «Four Seasons Astir Palace Hotel Athens»

Κλείσιμο

Η καινοτομία και η αξεπέραστη παροχή υπηρεσιών είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι του εμβληματικού Four Seasons –και με τη σκυτάλη να περνάει στον έως σήμερα Διευθυντή Ξενοδοχείου Jann Kaiser στη θέση του Γενικού Διευθυντή,με μεγάλη εμπειρία και πολλαπλούς ρόλους στο χώρο της φιλοξενίας. Η καριέρα του εκτείνεται σε δύο δεκαετίες σε πέντε χώρες, έξι πόλεις και επτά διαφορετικάστηρίζεται σε μια ολιστική και εξελικτική διαδικασία.«Με το μοναδικό συνδυασμό πολυτέλειας, άνεσης και αισθητικής, επιδιώκουμε να προσφέρουμε στους επισκέπτες μας μια εμπειρία που δεν είναι απλώς διαμονή, αλλά μια καθολική προσέγγιση για όλες τις αισθήσεις», αναφέρει. «, πως αυτό κάνει τους επισκέπτες και την κοινότητα να αισθάνονται και τον αντίκτυπο που έχει στη συνολική ανάπτυξη και εξέλιξη του ξενοδοχείου».μαζί με ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων επισκεπτών και κατοίκων της Αθήνας. Το να είσαι μέρος της τοπικής κουλτούρας είναι ζωτικής σημασίας. «Μου αρέσει να ασχολούμαι και να μαθαίνω από άλλες βιομηχανίες, από τη μόδα μέχρι την αυτοκινητοβιομηχανία, με τολμηρές και καινοτόμες προσεγγίσεις στοχεύουμε να επαναπροσδιορίσουμε την εμπειρία του επισκέπτη και να δημιουργήσουμε αξέχαστες στιγμές που ξεπερνούν τις προσδοκίες»., η πρώτη του θητεία ήταν στο θρυλικό Four Seasons Beverly Wilshire, ακολούθησε ο ρόλος του ως Restaurant Manager και Director of Food and Beverage στο Four Seasons στην Κωνσταντινούπολη, τη Βηρυτό, το Σικάγο και το Λονδίνο. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Hotel Manager στο Four Seasons Ten Trinity στο Λονδίνο, το κατάλυμα εξασφάλισε πολλούς τίτλους όπως το 5star Forbes Awards, ένα δεύτερο αστέρι Michelin για το La Dame De Pic και το βραβείο AA Hotel of the Year London 2018-2019.Το 2021, ο Kaiser μετακόμισε στην Αθηναϊκή Ριβιέρα –αναλαμβάνοντας το δικό μας Four Seasons Astir Palace ως Hotel Manager «ενορχηστρώνοντας» μια ομάδα περίπου 1.000+ εργαζομένων κατά τους θερινούς μήνες.Καθοδηγούμενος από την επιθυμία του να προωθήσει τη βιωσιμότητα και τη δημιουργικότητα με μια σύγχρονη στρατηγική, πολύ γρήγορα άφησε το στίγμα του. Το 2023, το Four Seasons Astir Palace Hotel Athens κατέλαβε την 35η θέση στα 50 Καλύτερα Ξενοδοχεία του κόσμου (50Best), ως το μοναδικό ελληνικό ξενοδοχείο που φιγουράρει στη λίστα, ενώ τιμήθηκε για πρώτη φορά με Πέντε Αστέρια από το Forbes Magazine.ανυπομονεί να ενισχύσει την κουλτούρα και τη φήμη του Four Seasons Astir Palace Hotel Athens και να χαράξει μια ακόμα πιο εμπνευσμένη ολιστική στρατηγική με γνώμονα την ενίσχυση της εμπειρίας των επισκεπτών αλλά και των εργαζομένων του ξενοδοχείου.«Πρόκειται για το σεβασμό του ρόλου που διαδραματίζει κάθε άτομο, μέλος της ομάδας, επισκέπτη και συντελεστή της κοινότητας στην ανάπτυξη και την εξέλιξη του συνόλου», καταλήγει. «Το να είμαστε μέρος της τοπικής κουλτούρας είναι ζωτικής σημασίας για εμάς – όπως και το άνοιγμα του φάσματος των εμπειριών στο ξενοδοχείο σε διαφορετικούς επισκέπτες.