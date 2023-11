ΦΠΑ σε καφέ, αναψυκτικά και συγκοινωνίες: Οι αλλαγές που έρχονται και πώς επηρεάζουν την τσέπη μας

Κλείσιμο

Από την Πρωτοχρονιά του 2024 όσοι παραγγέλνουν σε μια καφετέρια ή σε ένα εστιατόριο ροφήματα θα δούν αυξήσεις μόνο στα αναψυκτικά που σερβίρονται (και γενικά στα μη αλκοολούχα ποτά) καθώς ο ΦΠΑ επιστρέφει στο 24% . Ο, όμως είτε... καθιστός είτε Take Away παραμένει στο ΦΠΑ 13% ( χωρίς “φορολογική ανατίμηση”) μέχρι και τον ερχομενο Ιούνιο. Επίσης οσοι χρησιμοποιούν συγκοινωνίες για τις μετακινήσεις τους δεν θα δουν αύξηση (λόγω φόρου) στα εισιτήρια αφου ο ΦΠΑ μονιμοποιείται στο 13%. Στα ταξί παραμένει ο μειωμένος φόρος για ένα εξάμηνο ακόμα.Ειδικότερα και σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν απο την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικός Οικονομίας και Οικονομικών μόνο ταεπιστρέφουν απο την 01/01/2024 στο ΦΠΑ 24% όπου ηδη βρίσκεται το... «αλκοολ»! Δηλαδή χυμοί energy drinks ανθρακούχα νερά που σερβίρονται ακριβαίνουν. Ο καφές το τσάι τα ροφήματα σοκολάτας την γλιτώνουν για ένα εξάμηνο αφού μαζί με τα κόμιστρα ταξί παραμένουν στο μειωμένο συντελεστή 13% μέχρι και τον Ιούνιο του 2024, ίσως και... παραπάνω! Το εμφιαλωμένο νερό παραμενει στο ΦΠΑ 13% όπως ήταν και πριν την πανδημία (όταν δηλαδή ξεκίνησε το καθεστώς των προσωρινά μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ) και μόνο το ανθρακούχο επιστρέφει στο 24% μαζί και με την μπύρα χωρίς αλκοόλ.Πρακτικά δηλαδή, με την επαναφορά των μη αλκοολούχων ποτών στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%, ένα αναψυκτικό που κοστίζει 1 ευρώ με ΦΠΑ 1,13 ευρώ, η νέα τιμή θα είναι 1,24 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2024. Οπως προαναφέρθηκε η αύξηση αφοράμη αλκοολούχα ποτά και όχι αυτά που πωλούνται σε σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ κλπ για τα οποία ο ΦΠΑ είναι 13%.Το μεγάλο όφελος για τους καταναλωτές που κοστολογείται σε 382 εκατ. ευρώ προκύπτει από τηΦΠΑ στις, το τουριστικό πακέτο, τα εισιτήρια στα θέατρα και τον κινηματογράφο, τα γυμναστήρια και τις σχολές χορούς αλλά και από την παράταση για άλλους έξι μήνες των μειωμένων συντελεστών στο σερβιριζόμενο και take away καφέ και τα ροφήματα (σοκολάτα, τσάι κλπ) καθώς και στα κόμιστρα των ταξί.Ανατρέχοντας σε σχετική εγκύκλιο της ΑΑΔΕ για τη μείωση του(εάν δεν υπάρξουν αλλαγές), προκύπτει ότι η επαναφορά του ΦΠΑ από 13% σήμερα σε 24% στα αναψυκτικά από την Πρωτοχρονιά αφορά:1., στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμέναΣτην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:α) Τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα (τα προϊόντα αυτά, όταν παρουσιάζονται χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε είναι αρωματισμένα κατατάσσονται στην κλάση 2201, οπότε έχουν ΦΠΑ 13% ούτως ή άλλως).β) Ποτά όπως λεμονάδα, πορτοκαλάδα, λεμονίτα, βυσσινάδα, ποτά τύπου κόλα, γκαζόζα, ice-tea κ.λπ. Τα προϊόντα αυτά αποτελούνται από συνηθισμένο πόσιμο νερό, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, αρωματισμένα με χυμούς φρούτων ή αποστάγματα ή σύνθετα εκχυλίσματα, στα οποία προστίθενται μερικές φορές κιτρικό οξύ ή τρυγικό οξύ. Συχνά έχουν προσθήκη αέριου διοξειδίου του άνθρακα και γενικά παρουσιάζονται σε φιάλες ή άλλα αεροστεγή δοχεία. Τα συγκεκριμένα ποτά μπορεί να περιέχουν αντιοξειδωτικά, βιταμίνες, σταθεροποιητές ή κινίνη.