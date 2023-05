Έρευνα της Deloitte: Κενό 7.000 θέσεων εργασίας ειδικών στην πληροφορική τα επόμενα πέντε χρόνια

Κλείσιμο

Κενό 7.000 θέσεων εργασίας ειδικών στον τομέα της πληροφορικής τα επόμενα πέντε χρόνια διαπιστώνουν στοιχεία μελέτης τηςόπως τόνισε οpartner της εταιρείας, σε συζήτηση με θέμα τις νέες επιχειρήσεις τεχνολογίας στην Ελλάδα και τον ρόλο τους στην αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας στην έκθεση Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Τεχνολογίας BEYOND, που διοργανώνεται στη ΔΕΘ.Πρόκειται για περίπουσε μία επταετία, που δεν μπορούν να καλυφθούν σε σχέση με την αναμενόμενη ζήτηση, εξήγησε ο κ. Καφάτος σημειώνοντας ότι πρέπει να υλοποιηθούν βραχυπρόθεσμες πρωτοβουλίες, όπως κίνητρα για brain gain, βίζα για στελέχη πληροφορικής και προγράμματα εξειδίκευσης, πρακτικής άσκησης και ενθάρρυνση γυναικών να ακολουθήσουν τον κλάδο της πληροφορικής.Την επιθυμία να κλείσει τη θητεία του ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη ΔΕΘ και στην έκθεση καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας BEYOND έκανε πραγματικότητα ο, όπως είπε, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι. Είμαστε εδώ με πολύ σημαντικές επενδύσεις στον χώρο της υψηλής τεχνολογίας, με πολιτική σταθερότητα, με μία κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που το όραμά του για την ψηφιακή Ελλάδα είναι στο επίκεντρο της πολιτικής του», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.«Ο πρωθυπουργός έχει πλήρη συνείδηση τι σημαίνει αυτή η βιομηχανία οικονομικά, στρατηγικά για την Ελλάδα, ως πολλαπλασιαστής ισχύος για τη χώρα. Μπορείτε να είστε απολύτως βέβαιοι ότι θα έχετε τη δυνατότητα, όπως την είχατε τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια, να βρείτε ανοιχτές τις πόρτες, γιατίκαι να είναι ανταγωνιστικές» υπογράμμισε.Η κυβέρνησή μας, όπως ξεκίνησε να το κάνει αυτά τα πρώτα τέσσερα χρόνια και είχαμε ορατά αποτελέσματα και μεγάλη διαφορά από το παρελθόν,, αν ο ελληνικός λαός το αποφασίσει στις 25 Ιουνίου, με στόχο να κάνουμε την Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη πολύ διαφορετικές, συμπλήρωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.Τόνισε ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια έγιναν σημαντικές επενδύσεις στη Θεσσαλονίκη, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας της, τη, τηκαι πρόσθεσε ότι με πρωτοβουλίες για την Τεχνόπολη, για το Κέντρο Καινοτομίας και Τεχνολογίας Θεσσαλονίκης Thess INTEC (Thessaloniki Innovation & Technology Center) θα αντιμετωπιστούν αρνητικές παρενέργειες, όπως το έλλειμμα στελεχών στην αγορά και ο μεγάλος ανταγωνισμός.«Πιστεύω στα μυαλά που έχουμε στη χώρα, πιστεύω ότι η νέα γενιά έχει πολύ όρεξη να κάνει τα πράγματα. Η νέα γενιά θέλει να απολαύσει ένα καλύτερο μέλλον, είναι δική μας υποχρέωση να βρούμε τον τρόπο να τους το δώσουμε» είπε ο κ. Γεωργιάδης.«Η BEYOND αποτελεί αναγκαίο κρίκο στην αλυσίδα του μέλλοντος που θέλουμε να ζήσουμε. Γιατί αν δεν έχουμε έναν χώρο να συναντιούνται οι εταιρείες να προβάλλουν τα επιτεύγματά τους και να αλληλογνωρίζονται θα πάμε πολύ πιο αργά στο μέλλον που θέλουμε να ζήσουμε» ανέφερε υπογραμμίζοντας ότι είναι μία σημαντική πρωτοβουλία.Στην εικοσαετία που διανύουμε ο κλάδος της πληροφορικής, των νέων τεχνολογιών μπορεί να γίνει στρατηγικός, όπως δείχνουν οι επενδύσεις τα τελευταία χρόνια σεκαι, υπογράμμισε ο Τάσος Τζήκας, πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO.Η ανάδειξη του κλάδου σε στρατηγικό φέρνει θέσεις εργασίας, ανταγωνισμό. Είναι η μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, επισήμανε πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO σημειώνοντας ότι «δεν χρειαζόμαστε τεχνοφοβία, χρειαζόμαστε τεχνολογία παντού, γιατί είναι η μεγάλη ελπίδα όχι μόνο για την οικονομία, αλλά και για την υγεία, τη βιολογία, την καθημερινή μας ζωή».Έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό, τους πόρους και την ορατότητα τόσο από την πολιτεία όσο και από την κοινωνία για να πάμε σε μια Ελλάδα που θα πρωτοστατεί στις νέες τεχνολογίες, εκτίμησε ο πρόεδρος του Quest Group Θεόδωρος Φέσσας. Αν αξιοποιήσουμε τους πόρους, επιχειρηματίες που είναι έτοιμοι να πάρουν τα ρίσκα, θα προχωρήσει η χώρα μπροστά και πρέπει να προχωρήσει μπροστά, ανέφερε.Η δύναμη είναι στη νέα γενιά, η οποία ζει σε μία επανάσταση, στην οποία. Σε αυτόν κόσμο δημιουργούνται νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, τόνισε ο Παντελής Τζωρτζάκης, αντιπρόεδρος της Αναπτυξιακής Τράπεζας και τα συστατικά επιτυχίας για την επόμενη μέρα είναι οι νέοι άνθρωποι, οι αξίες τους και η ικανότητά τους να παράγουν αποτελέσματα, η προσέγγιση πανεπιστημίων με την αγορά αγοράς και η διασύνδεση επιχειρήσεων, νέων επιχειρήσεων και πανεπιστημίων.