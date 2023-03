Wall Street: Τραπεζικό rebound με ισχυρά κέρδη στις περιφερειακές τράπεζες

Κλείσιμο

Να αποτινάξουν τους φόβους μιας τραπεζικής κρίσης επιχείρησαν οι επενδυτές κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας, με τους δείκτες της Wall Street να κλείνουν σε μικτό έδαφος, ενώ κατά την τελευταία ώρα τον συναλλαγών, ο βιομηχανικός δείκτης περιόρισε τα ισχυρά κέρδη που σημείωνε νωρίτερα.Πιο συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός Dow Jones ενισχύθηκε κατά 194 μονάδες ή 0,6% και διαμορφώθηκε στις 32.432 μονάδες, νωρίτερα είχε φτάσει να κερδίζει και άνω των 300 μονάδων. Ο δείκτης βαρόμετρο S&P 500 αυξήθηκε 0,16% στις 3.977 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq υποχώρησε 0,47% στις 11.768 μονάδες.Οι σημερινές κινήσεις επέρχεται ενόσω οι επενδυτές προσπαθούν να αφήσουν πίσω την πρόσφατη κρίση, η οποία «χτύπησε» τις περιφερειακές τράπεζες και η οποία οδήγησε στην χρεοκοπία των Silicon Valley Bank – Signature Bank.Σε θετικό έδαφος οι περιφερειακές τράπεζες, με τον δείκτη ETF SPDR S&P Regional Banking (KRE) να τερματίζει υψηλότερα κατά 1,6%, ενώ νωρίτερα είχε σκαρφαλώσει και κατά 3%. Η μετοχή της First Republic ξεχώρισε σημειώνοντας άνοδο 11,81%, κάνοντας ακόμα και ενδοσυνεδριακό ράλι άνω του 23%. Η PacWest κέρδισε 3,46%, έχοντας φτάσει νωρίτερα να ενισχύεται και 10%.Η επάνοδος της εμπιστοσύνης προς τον χρηματοπιστωτικό κλάδο συνιστά απόρροια πολλών και διαφορετικών παραγόντων.Οι εκροές καταθέσεων από τις μικρές τράπεζες έχουν επιβραδυνθεί τις τελευταίες ημέρες.Οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν την επέκταση του έκτακτου προγράμματος στήριξης των τραπεζών, κάτι το οποίο θα μπορούσε να παράσχει επιπλέον ρευστότητα στην ευάλωτη First Republic Bank.Η First Citizens Bank συμφώνησε να αποκτήσει το μεγαλύτερο τμήμα της Silicon Valley Bank, η οποία κήρυξε χρεοκοπία πριν μερικές ημέρες. Το deal αφορά περιουσιακά στοιχεία αξίας 72 δισ. Δολαρίων.Επιπλέον, τόσο ο επικεφαλής της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ, όσο και η υπουργός Οικονομικών, Τζάνετ Γέλεν, αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να καθησυχάσουν εκ νέου τους επενδυτές, επιβεβαιώνοντας την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ.