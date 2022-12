Ενεργειακή κρίση: Γιατί ο χειμώνας του 2023 μπορεί να είναι χειρότερος από το 2022

Κλείσιμο

Η εισαγωγή της έκθεσης του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας δεν αφήνει πολλά περιθώρια για αισιοδοξία: «Οι ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές φυσικού αερίου δεν έχουν ακόμη ξεπεράσει τον κίνδυνο που δημιουργήθηκε από τις περικοπές στις παραδόσεις ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών. Οι συνθήκες είναι ταραχώδεις, οι τιμές είναι εξαιρετικά ευμετάβλητες, πολλά νοικοκυριά και κλάδοι έντασης φυσικού αερίου υπέφεραν – όπως και πολλές χώρες που εισάγουν φυσικό αέριο παγκοσμίως» περιγράφει χαρακτηριστικά.Όμως τα χειρότερα μπορεί να είναι ακόμα μπροστά μας, όπως προειδοποιούν οι συγγραφείς της έκθεσης “How to Avoid Gas Shortages in the European Union in 2023”, η οποία παρουσιάστηκε πριν λίγες ημέρες στις Βρυξέλλες από τον επικεφαλής του Οργανισμού Φατίχ Μπιρόλ και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.«Αρκετοί βασικοί παράγοντες θα μπορούσαν να κάνουν το 2023 μια ακόμη πιο σκληρή δοκιμασία» τονίζει η έκθεση.Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr