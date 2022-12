Η ομαδική κουλτούρα και οι ευκαιρίες εξέλιξης στο εργασιακό περιβάλλον, βασικό στοιχείο επιτυχίας της Kaizen Gaming

Κλείσιμο

Το όνειρο και επιδίωξη κάθε εργαζόμενου είναι να δουλεύει σε ένα περιβάλλον όπου θα ανθίζει η συνεργασία και η δημιουργία, με ένα εργασιακό πλαίσιο που θα προσφέρει παροχές, κίνητρα και δυνατότητες ανάπτυξης. Ένα μέρος όπου επικρατεί η καλή διάθεση, το κλίμα ομαδικότητας και τα οφέλη για όλους σε κάθε επίπεδο. Δεδομένου ότι ο χρόνος που περνάει κάποιος στο χώρο εργασίας είναι πολύς, είναι σημαντικό να νιώθει ότι ανοίγοντας την πόρτα του γραφείου του θα βρίσκεται με μια ομάδα που έχει όραμα και ενεργή υποστήριξη. Μπορεί να μοιάζει ουτοπικό, αλλά υπάρχουν εταιρίες που φροντίζουν να έχουν ως βασικό στοιχείο της κουλτούρας τους την συνεργασία και την ομαδικότητα.Οι εργοδότες που προσφέρουν αυτήν την ξεχωριστή εμπειρία στους εργαζόμενους αναγνωρίζονται με τη διεθνή πιστοποίηση Great Place to Work®. Η κατάταξη των εταιριών προκύπτει μετά την αξιολόγηση του εργασιακού τους περιβάλλοντος μέσα από μια εμπεριστατωμένη έρευνα με τη μεθοδολογία και τα εργαλεία του φορέα Great Place to Work®.Φέτος, για μια ακόμη φορά, η Kaizen Gaming , η μεγαλύτερη ελληνική gametech εταιρία και μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες του χώρου διεθνώς, αναγνωρίστηκε ωςστην Ελλάδα, ενώ για πρώτη φορά έλαβε την ομώνυμη πιστοποίηση και σε Πορτογαλία, Ρουμανία και Βουλγαρία, χώρες στις οποίες έχει αναπτύξει ισχυρή παρουσία. Από μια ομάδα μόλις 20 ατόμων το 2012, η Kaizen Gaming σήμερα μετρά πάνω από 1.600 Kaizeners σε όλο τον κόσμο αποτελώντας μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες gametech εταιρίες διεθνώς. Η ανάπτυξη δικής της τεχνολογίας, τής έχει επιτρέψει να αναπτυχθεί και να επεκταθεί ταχύτατα σε νέες αγορές. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι kaizen στα Ιαπωνικά σημαίνει "συνεχής εξέλιξη", και είναι το motto που αποτυπώνει το πνεύμα της εταιρίας.Οι νέες τεχνολογίες και η κατάκτηση νέων αγορών, δεν αρκούν για την Kaizen Gaming, καθώς προτεραιότητά της ήταν και είναι η ανάπτυξη της ομάδας της και ειδικά, η καλλιέργεια εταιρικής κουλτούρας και πνεύματος συνεργασίας.«Οι άνθρωποι είναι πόροι για μια επιχείρηση, όχι κόστος», έλεγε ο Πήτερ Ντράκερ, ο αυστριακός γκουρού του management. Αυτή είναι και η φιλοσοφία στην Kaizen Gaming όπου όλοι μοιράζονται τις ιδέες τους, προτείνοντας καινοτομίες και παίρνοντας πρωτοβουλίες. Έτσι, έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες εξέλιξης κατακτώντας στόχους που ανοίγουν δρόμους για νέες προκλήσεις.Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, η εταιρία έδωσε και εξακολουθεί να δίνει μεγάλη βαρύτητα στη δημιουργία μιας ομαδικής κουλτούρας. Για το σκοπό αυτό, προσφέρει ένα σημαντικό αριθμό προγραμμάτων ενδυνάμωσης των σχέσεων των εργαζομένων, δραστηριότητες εντός και εκτός εταιρίας και πολλές συναντήσεις διασκέδασης και ψυχαγωγίας, έτσι ώστε να ενισχύεται το team building.Καθόλου περίεργο, λοιπόν, που σύμφωνα με στοιχεία από την έρευνα για την πιστοποίηση Great Place to Work, το 89% των εργαζομένων νιώθει υπερηφάνεια με όσα έχει πετύχει η ομάδα της Kaizen Gaming, και το 85% νιώθει ότι συνεισφέρει ουσιαστικά στην εταιρία. Πάνω από το 90% δηλώνει πως στο εργασιακό περιβάλλον της εταιρίας υπάρχει ίση μεταχείριση, ανεξάρτητα από την ηλικία, την εθνικότητα, το φύλο ή τις σεξουαλικές προτιμήσεις τους, το 89% των εργαζομένων δηλώνουν ότι μπορούν να είναι ο εαυτός τους στην εταιρία ενώ το 88% των Kaizeners πιστεύουν πως μπορούν να υπολογίζουν στην συνεργασία των συναδέλφων τους.Αν αναλογιστούμε πόσες φορές ακούμε τους φίλους μας να παραπονιούνται για τις συνθήκες εργασίας, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο να μιλήσουν ανοιχτά στους υπεύθυνους τους, να λύσουν απορίες ή να εκφράσουν προβληματισμούς, αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι να βρίσκεται κανείς σε ένα τόσο υποστηρικτικό περιβάλλον. Στην Kaizen Gaming η ομαδικότητα αποτελεί βασική και ουσιαστική αξία της εταιρίας. Παράλληλα, οι Kaizeners όπως επιτυχημένα ονομάζονται τα μέλη της, λειτουργούν με κριτήρια τη διαφορετικότητα, το σεβασμό και την εμπιστοσύνη, πάντα υπό το πνεύμα της αξίας #oneteam, χαρακτηριστικό της κουλτούρας της Kaizen Gaming ήδη από τα πρώτα της βήματα.