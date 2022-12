Σε τροχιά ανάκαμψης ο τουρισμός στην Αθήνα – Διψήφια αύξηση στις τιμές των ξενοδοχείων τον Δεκέμβριο

Διαβάστε αναλυτικά στο

Διψήφιο ποσοστό αύξησης σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2021 σημειώνουν οι τιμές των ξενοδοχείων στις ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις φέτος, με την ίδια τάση να ακολουθεί και η ελληνική πρωτεύουσα Η μέση on line ξενοδοχειακή τιμή στην Αθήνα για τον τελευταίο μήνα της φετινής χρονιάς διαμορφώνεται αυτή την στιγμή στα 113 ευρώ και είναι λίγο χαμηλότερη μεν κατά 1,74% έναντι του Νοεμβρίου του 2022, υψηλότερη ωστόσο σε σύγκριση με το αντίστοχο διάστημα πέρυσι. Το Δεκέμβριο του 2021 η μέση on line ξενοδοχειακή τιμή για ένα δίκλινο δωμάτιο στην ελληνική πρωτεύουσα ήταν στα 95 ευρώ, με την αύξηση που έχει καταγραφεί φέτος να είναι στο 19%, όπως προκύπτει από το δείκτη τιμών της trivago που καταγράφει τις on line τιμές των ξενοδοχείων για ένα δίκλινο δωμάτιο σε δημοφιλείς προορισμούς σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της Αθήνας.Σε αυτή τη χρονική συγκυρία πάντως ο τουρισμός στην ελληνική πρωτεύουσα φαίνεται ότι βρίσκεται σε τροχιά ανάκαμψης μετά το μεγάλο «φρένο» της πανδημίας- γεγονός που επιβεβαιώνουν και τα νούμερα από το αεροδρόμιο της Αθήνας.