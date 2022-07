Γιατί η κατάρρευση των crypto «πλημμύρισε» την αγορά με Rolex και Patek

Κλείσιμο

Πώς γίνεται να συνδέεται η αγορά των crypto με την αγορά των μεταχειρισμένων (second hand) ρολογιών; Και μάλιστα, με έναν αρνητικό τρόπο, καθώς η πτώση της πρώτης οδηγεί σε πτώση και τη δεύτερη.«Η πρόσφατη βουτιά στην αξία των κρυπτονομισμάτων έχει απευθείας αντίκτυπο στην τιμολόγηση των πολυτελών ρολογιών, όπως Rolex και Patek Philippe» επιβεβαιώνει το Chrono24, η μεγαλύτερη πλατφόρμα second hand ρολογιών, σε email προς το πρακτορείο Bloomberg.Αυτό φαίνεται ότι οφείλεται στην αύξηση της προσφοράς για πολυτελή μεταχειρισμένα ρολόγια, για παράδειγμα Rolex Daytona ή Patek Nautilus, η οποία με τη σειρά της αποδίδεται στο μεγάλο sell off της αγοράς των κρυπτονομισμάτων.Σύμφωνα με τους ειδικούς, κατά τα τελευταία χρόνια (και ιδίως το 2021) η αυξανόμενη αξία του Bitcoin, του Ether κ.α., είχε δημιουργήσει μια «νέα τάξη αγοραστών», η οποία προσπαθούσε να αποκτήσει… τα πάντα. Έτσι, είχε διαμορφωθεί μια κατάσταση, στην οποία οι τιμές συγκεκριμένων μοντέλων ρολογιών (σπάνια, συλλεκτικά ή εμβληματικά) παρουσίαζαν μια άνευ προηγουμένη αύξηση στις τιμές. Ιδίως στη δευτερογενή αγορά.