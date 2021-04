Ο Βακάκης αλλάζει (ξανά) την Jumbo – Το μοντέλο last minute delivery και οι νέες επενδύσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Προχωρά, παρά τις όποιες καθυστερήσεις που προκλήθηκαν λόγω της πανδημίας τουο σχεδιασμός για την ανάπτυξη μοντέλου last minute delivery στην τροφοδοτική αλυσίδα του ΟμίλουΣτόχος της διοίκησης είναι να αναδιοργανώσει το σύστημα εφοδιασμού των καταστημάτων της και συγκεκριμένα να καταργήσει σταδιακά το μοντέλο εσωτερικής διαχείρισης της αποθήκης κάθε καταστήματος ξεχωριστά.στην τροφοδοτική αλυσίδα των καταστημάτων της, επιτρέποντας πιο ενεργή διαχείριση των αποθεμάτων και τροφοδοσία των καταστημάτων σε σημαντικά ταχύτερους χρόνους. .Ο επικεφαλής της Jumbo, Απόστολος Βακάκης, είχε αναφερθεί για πρώτη φορά στο μοντέλο last minute delivery κατά την προ διετίας παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε για τις προοπτικές της εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Τότε είχε προαναγγείλει, μεταξύ άλλων, πως η Jumbo θα υλοποιήσει σημαντικές επενδύσεις για την ανάπτυξη ενδιάμεσων κέντρων διανομής με στόχο να αναδιοργανώσει το σύστημα εφοδιασμού των καταστημάτων.Η αύξηση της παραγωγικότητας, η προσαρμογή στις νέες συνθήκες της αγοράς και η περαιτέρω επέκταση του δικτύου καταστημάτων, παράλληλα με την ένταξη στην τροφοδοτική αλυσίδαμε στόχο την εφαρμογή του μοντέλου last minute delivery, αναφέρθηκαν τότε ως οι μελλοντικοί στόχοι της Jumbo.