Energean: Μήνυμα κατά του ρατσισμού σε 25 γλώσσες - Δείτε το βίντεο

Όχι στον ρατσισμό»





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το δικό της μήνυμα έστειλε σήμερα το πρωί, με αφορμή τη(International Day for the Elimination of Racial Discrimination) η Energean με αναρτήσεις στους λογαριασμούς social media που διατηρεί.Με ένα απλό, σύντομο αλλά χαρακτηριστικό, η εταιρεία που δραστηριοποιείται στην έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο και διατηρεί τη μοναδική παραγωγή στην Ελλάδα στον Πρίνο της Καβάλας, είπε το δικό της «» στις γλώσσες των 25 χωρών από τις οποίες προέρχονται οι εργαζόμενοι που απασχολεί.Οι σημαίες των χωρών με το μήνυμα σε κάθε γλώσσα παρατίθενται σεκαι έτσι το βίντεο ξεκινά με την Αλβανία και κλείνει με την Βενεζουέλα (Venezuela), περιέχοντας φυσικά και το ελληνικό «