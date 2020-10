Peoplecert: Αποφασιστικό βήμα στις ΗΠΑ με εξαγορά έκπληξη

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ένα σημαντικό βήμα για την επέκταση της Peoplecert τόσο στις πιστοποιήσεις ποιότητας όσο και γεωγραφικά έκανε ο κ. Βύρων Νικολαϊδής προχωρώντας στην εξαγορά της αμερικανικής εταιρείας πιστοποιήσεων International Association For Six Sigma Certification, LLC (Lean Six Sigma Certification -).Μία εξαγορά, όπως έλεγε σε παρουσίαση σε δημοσιογράφους ο κ. Νικολαϊδης, που θα δώσει στην Peoplecert ισχυρή και διευρυμένη πρόσβαση στην αμερικανική αγορά μιας και η IASSC αποτελεί τη Νο2 εταιρεία στον κόσμο στο χώρο της πιστοποίησης ποιότητας και αποτελεί σημείο αναφοράς παγκοσμίως για τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη.Με την κίνηση αυτή, η PeopleCert, εταιρεία ηγέτης στη διεξαγωγή εξετάσεων και πιστοποίησης επαγγελματικών και γλωσσικών δεξιοτήτων, επιβεβαιώνει την εξωστρεφή στρατηγική της, υλοποιώντας σταθερά το σχέδιο για εξαγορές που καθιστούν το portfolio προϊόντων και υπηρεσιών της ανταγωνιστικό διεθνώς.«Η απόκτηση του IASSC αποτελεί σημαντικό σταθμό στο στρατηγικό πλάνο επέκτασή μας σε όλες τις αγορές και ειδικότερα στις επαγγελματικές πιστοποιήσεις, στην οποία ήδη έχουμε αξιόλογη παρουσία στον τομέα πιστοποίησης του ITSM (IT Service Management)» επισημαίνει ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλουκαι προσθέτει: «Καλωσορίζουμε το νέο μέλος του Ομίλου μας έχοντας βαθιά την πίστη ούτε γινόμαστε ακόμα πιο δυνατοί αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των επαγγελματιών που θέλουν συνεχώς να ενισχύουν τις δυνατότητες του φθάνοντας πιο κοντά στο ατομικό και συλλογικό τους όραμα».Η IASSC αποτελείστις πιστοποιήσεις επαγγελματικών δεξιοτήτων για περισσότερο από μία δεκαετία. Το βασικό της προϊόν, που εντάσσεται πλέον στην οικογένεια πιστοποιήσεων της PeopleCert, είναι το Lean Six Sigma Professional Credentialing.Η πιστοποίηση αυτή είναι, συνιστά κρίσιμη επιχειρησιακή διαδικασία καθώς περιλαμβάνει εργαλεία και τεχνικές για τη βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής, την εξάλειψη ελαττωμάτων και την εγγύηση της ποιότητας σε όλες τις υπηρεσίες. Το Six Sigma καθοδηγεί τις εταιρείες, ώστε να αποφεύγουν λάθη στις λειτουργίες τους: Από την παραγωγή, την τεχνική υποστήριξη μέχρι και τη διεύθυνση προσωπικού και το τμήμα εξυπηρέτησης. Ήδη πολλές σημαντικές διεθνείς εταιρείες όπως Amazon, BMW, Cisco, πανεπιστημιακά ιδρύματα, κρατικές υπηρεσίες αλλά και κλάδοι των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εμπιστεύονται την IASSC προκειμένου να επιτύχουν άριστα αποτελέσματα ποιότητας και αποτελεσματικότητας στις δραστηριότητές τους.Πριν την εξαγορά στις ΗΠΑ η Peoplecert, αυτή τη φορά στη Μεγάλη Βρετανία, μέσω της θυγατρικής της στο χώρο της γλωσσομάθειας, LanguageCert. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε μετά από μια πολύμηνη διαδικασία διαγωνισμού της βρετανικής κυβέρνησης για την ανάθεση διεξαγωγής εξετάσεων αγγλικών σε όσους αιτούνται άδεια διαμονής (visa). Σημειωτέον πως από 1/1/21 τις συγκεκριμένες εξετάσεις θα πρέπει να δίνουν και οι πολίτες των χωρών μελών της ΕΕ προκειμένου να μπορούν να διαμείνουν στη Βρετανία για σπουδές, εργασία κοκ.«Το συμβόλαιο με το Βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών για τη διεξαγωγή των εξετάσεων αγγλικής γλώσσας για όσους επιθυμούν να μείνουν, να εργαστούν ή να σπουδάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθιστά την εταιρεία μας και ειδικότερα τη θυγατρική του Ομίλου μας, LanguageCert, βασικό παίκτη στην πιστοποιημένη γλωσσομάθεια παγκοσμίως, σε μια αγορά, που μέχρι σήμερα, κυριαρχούσαν παραδοσιακοί παίκτες», σημείωνε ο κ.Σε ο,τι αφορά τον αντίκτυπο της πανδημίας του κορωνοϊού στα οικονομικά μεγέθη της Peoplecert ο κ.σημείωσε πως σε επίπεδο κύκλου εργασιώνΠαρ’ όλα αυτά το γεγονός ότι αυξήθηκε σημαντικά η χρήση των ψηφιακών εργαλείων τόσο για τα μαθήματα όσο και για τις εξετάσεις πιστοποίησης, από το 18% στο 80% του τζίρου, συνέβαλε στην αύξηση του EBITDA.Η βασική εκτίμηση του είναι ότι οκύκλος εργασιών θα κυμανθεί κοντά στααπό 78 εκατ. ευρώ που κατάφερε να έχει πέρυσι η εταιρεία, ενώ τα EBITDA θα αυξηθούν στα 12 εκατ. ευρώ, από 10 εκατ. ευρώ που ήταν πέρυσι.Η εταιρεία, όπως εξήγησε,κυρίως προς τις ψηφιακές υπηρεσίες και λειτουργία λόγω του κορωνοϊού.Όπως είπεΑφενός οι εργαζόμενοι και οι πελάτες που παρέμειναν σε πρώτο πλάνο και αφετέρου η επιχειρηματική εξωστρέφεια με στρατηγικη εξαγορών και επενδύσεων στην τεχνολογία.«Είμαστε ευτυχεις γιατί είχαμε αναπτυξει τεχνολογικές λύσεις πριν από την πανδημία, λύσεις που σ΄αυτή τη δύσκολη συγκυρία μας επέτρεψαν να είμαστε δίπλα στους πελάτες μας. Οταν ο ανταγωνισμός έψαχνε για λύσεις κατόπιν πανδημίας, εμείς είχαμε τα εργαλεία που αναπτυξαμε εσωτερικα στην εταιρία με ελληνικά μυαλά. Τεχνολογιες όπως το Online Proctoring (πραγματοποίηση εξετάσεων απομακρυσμένα οποιαδήποτε ώρα και μέρα επιλέγει ο υποψήφιος, με επιτήρηση από απόσταση) είναι ένας από τους πυλώνες που μας κάνει να ξεχωρίζουμε από τον ανταγωνισμό», σημείωσε ο κ.Σε ο,τι αφορά τους εργαζόμενους, σημείωσε σχετικά: «Με τους εργαζόμενους μας, είμαστε πάντα σε στενή επικοινωνία μαζί τους. Σταθηκαμε ως οφείλαμε δίπλα τους και αυτοί στήριξαν την εταιρεία. Ενδυναμώθηκε η εταιρική σχέση. Η εταιρεία δημιούργησε Ειδικο Ταμειο Αλληλεγγύης για να στηρίξει όσους έχουν πραγματικά ανάγκη σε αυτή τη δύσκολη εποχή, ακολουθούμε αυστηρα πρωτόκολλα ασφαλείας και θέτουμε την υγεία του καθενός πάνω απ΄όλα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στην κρίση δεν απολύθηκε ουδείς, αλλά αντιθέτως προσελήφθησαν επιπλέον 200 άτομα για να καλυφθούν ανάγκες επιτήρησης σε online exams παγκοσμίως».Πλέον, όπως εξήγησε,πλήρους απασχόλησης, από 92 που ήταν το 2010, και έχει πάνω από 9.000 εξωτερικούς συνεργάτες 39 διαφορετικών εθνικοτήτων. Το δίκτυο της Peoplecert έχει φθάσει τα 2.500 κέντρα εξετάσεων και άλλα 30.000 σημεία πιστοποίησης. Οι εξετάσεις πλέον δίδονται σε 25 γλώσσες σε πάνω από 200 χώρες.