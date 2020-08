Socialinnov: Ψάχνουν «πληροφορικάριους» και δεν βρίσκουν έξι στις 10 μικρομεσαίες στην Ελλάδα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πάνω από 6 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα δηλώνουν πως υπάρχει σοβαρή αδυναμία εύρεσης προσωπικού με τις ψηφιακές δεξιότητες που τους είναι απαραίτητες, παρά την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε προσλήψεις IT προσωπικού μέσα στους επόμενους 12 μήνες.Η διαπίστωση προκύπτει από έρευνα της μη κερδοσκοπικής εταιρείας Socialinnov.Στη σχετική έκθεση αναφέρεται επίσης ότι οι πιο δημοφιλείς τεχνικές δεξιότητες στην ελληνική αγορά είναι η ανάπτυξη λογισμικού και η διαχείριση βάσεων δεδομένων, ενώ οι εταιρείες ψάχνουν επίσης καταρτισμένο προσωπικό στις γλώσσες προγραμματισμού (HTML, JavaScript και CSS κατά κύριο λόγο), στο project management αλλά και στη χρήση ψηφιακών εργαλείων παραγωγικότητας.Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός πως η αξία μιας πιστοποίησης επαγγελματικής ειδίκευσης θεωρείται πιο σημαντικό εφόδιο από έναν διδακτορικό τίτλο από τους υποψήφιους εργοδότες, ενώ μεγάλη αξία δίνεται στη διαρκή κατάρτιση των εργαζομένων στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες.Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που διοργανώθηκε τον Ιούλιο στην Αθήνα στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από επιχειρήσεις και οργανισμούς που βρέθηκαν στα εγκαίνια του προγράμματος σπουδών Tech Academy που υλοποιεί η μη κερδοσκοπική εταιρεία Socialinnov.Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του ο Αμερικανός Πρέσβης στην Ελλάδα,, ενώ τη σκυτάλη πήρε ο Chief Creative Officer της ελληνικής κυβέρνησης, Στιβ Βρανάκης. Ακολούθησε ένα πάνελ με τη συμμετοχή των Τίμου Πλατσά, επικεφαλής του Corporate Social Responsibility της Microsoft, Αλεξάνδρας Κλήμη, διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού της PwC, και Πάνου Μπαλτά, επικεφαλής Στρατηγικών Συμμαχιών και Επιχειρησιακής Ανάπτυξης της People for Business.Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν από τον διευθυντή του προγράμματος Tech Academy, Νεόφυτο Κολοκοτρώνη, τα αποτελέσματα έρευνας με τίτλο “Greek Market’s Needs in Tech Talent”, που διενεργήθηκε με την υποστήριξη της Microsoft και είχε ως στόχο να διερευνήσει τις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων σε προσωπικό με ειδίκευση στις ΤΠΕ.Σε συνομιλία με τοντου Found.ation, ο Αμερικανός Πρέσβης Geoffrey Pyatt είπε: «Θα υπάρξει μια αυξανόμενη ανάγκη για ψηφιακές δεξιότητες σε όλον τον κόσμο και στην Ελλάδα, καθώς αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες μιας παγκόσμιας πανδημίας. Ως πρεσβεία έχουμε εστιάσει στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας. Εμείς θα συνεχίσουμε να ψάχνουμε ευκαιρίες για να συνδέσουμε Έλληνες επιχειρηματίες και startups με μέντορες και επενδυτές από τις ΗΠΑ» .σχολίασε σχετικά με την ανάγκη για ψηφιακές δεξιότητες: «Δεν είναι μόνο η τεχνολογία που πρέπει να μπει στη ζωή μας, είναι η δημιουργικότητα. Η τεχνολογία είναι το μέσον, αλλά το ζητούμενο είναι να κατανοήσεις τη διεπαφή, τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό. Είναι κάτι που πρέπει να προωθήσουμε και να διασφαλίσουμε ότι άνθρωποι από διαφορετικά υπόβαθρα έχουν ίσες ευκαιρίες. Και η τεχνολογία πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό.»Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, οι συμμετέχοντες στη συζήτηση συμφώνησαν ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχει ψηφιακή κουλτούρα, ενώ λανθασμένα επιχειρήσεις και εργαζόμενοι αναζητούν τις ψηφιακές δεξιότητες στην πανεπιστημιακή κατάρτιση. Η Αλεξάνδρα Κλήμη της PwC είπε ότι πολλοί εκπαιδεύονται, αλλά το υπάρχον προσωπικό δεν είναι αρκετό: «Η απόκτηση της εμπειρίας είναι το μεγάλο εμπόδιο. Μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα σε επίπεδο upskilling». Ο Πάνος Μπαλτάς της People for Business είπε: «Στην Ελλάδα έχουμε ανθρώπους που πιστεύουν ότι επειδή δεν έχουν κάποιο πτυχίο από ελληνικό κρατικό πανεπιστήμιο, δεν μπορούν να ασχοληθούν με το ICT. Αυτό πρέπει να αλλάξει». Ο Τίμος Πλατσάς της Microsoft πρόσθεσε ότι η Ελλάδα έχει πολλά καλά τεχνολογικά ταλέντα, ωστόσο το ζητούμενο είναι να υπάρχει όραμα: «Δεν αρκεί να είσαι ένας καλός τεχνολόγος, πρέπει να υπάρχει όραμα για το πώς η τεχνολογία που φτιάχνεις θα κάνει καλό στην κοινωνία και την οικονομία».Στην εκδήλωση, που παρακολούθησαν διαδικτυακά πάνω από 200 ενδιαφερόμενοι, παρουσιάστηκε παράλληλα το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Socialinnov, Tech Academy. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών με σκοπό να προσφέρει την ευκαιρία σε πολλούς ανθρώπους να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, ενώ παράλληλα θα λειτουργεί και ως κόμβος διασύνδεσης με την αγορά εργασίας. Το Tech Academy θα προσφέρει δωρεάν κύκλους σπουδών σε online περιβάλλον, δίνοντας προτεραιότητα σε νέους, γυναίκες, ανέργους και κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, καθώς και σε άτομα με προηγούμενη εμπειρία ή σπουδές στον τομέα της Πληροφορικής. Απευθύνεται σε όσους έχουν κάποιες βασικές γνώσεις πάνω στις σχετικές τεχνολογίες και θέλουν να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους, αποκτώντας παράλληλα και επίσημη πιστοποίηση από τη Microsoft.Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τη Microsoft Ελλάδας, την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα, την People For Business και την εφημερίδα Η Καθημερινή, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.Το πλήρες report είναι διαθέσιμο για download στη σελίδα https://techacademy.gr/ , όπου επίσης βρίσκονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα.Τα βίντεο των ομιλιών θα είναι σύντομα διαθέσιμα στο κανάλι της Socialinnov στο YouTube.