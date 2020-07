Πώς ρουμάνικες ασφαλιστικές ταλαιπωρούν και «αρμέγουν» Έλληνες πελάτες – θύματα

O επίσημος αντιπρόσωπος της ρουμάνικης εταιρείας στην Ελλάδα Νίκος Μπουργαζάς

Ο ιδρυτής της City Insurance, Νταν Οντομπέσκου

ΤοΠροβληματική ασφαλιστική εταιρεία του λεγόμενου Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (από το Γιβραλτάρ ως τη Ρουμανία) «καίγεται» για ρευστό.και διαχειριστές θα αναλάβουν έναντι αδράς προμήθειας να προωθήσουν τα – κατά τα άλλα φθηνά - ασφαλιστήρια συμβόλαια της στην Ελλάδα μέσω του καθεστώτος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών που έχει επιβάλει το Κοινοτικό Δίκαιο των ανοικτών αγορών. Και, μαζί και ολόκληρες εταιρείες, θα σταθούν στις πολύτους παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι η εν λόγω εταιρεία δεν υποχρεούται συμμετοχής στο Επικουρικό Κεφάλαιο των ασφαλιστικών, ακόμα και ένταξης στο σύστημα φιλικού διακανονισμού...Και όλο αυτό πατώντας πάνω στα όρια της νομιμότητας αλλά και της πεποίθησης ότι ο θιγόμενος θα αποτραπεί ακόμα και στην υποβολή καταγγελίας αφού η αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της εταιρείας είναι στην έδρα της και όχι η ΤτΕ!Οι καταγγελίες που έρχονται το τελευταίο διάστημα στο protothema.gr πολλές. Το ίδιο και στο υπ. Ανάπτυξης, η ηγεσία του οποίου πλέον δεν κρύβει την ανησυχία της. Πληροφορίες δε αναφέρουν ότιώστε να εξαλειφθούν αυτές οι σοβαρές στρεβλώσεις που δημιουργούνται στην ασφαλιστική αγορά.Από τις πλέον χαρακτηριστικές καταγγελίες που απασχολούν το υπουργείο είναι η περίπτωση ιδιοκτήτη ΙΧ, τα στοιχεία του οποίου είναι στη διάθεση του protothema.gr, πουμε έδρα τη Ρουμανία. Πρόκειται για την ασφαλιστική εταιρεία του υπαίτιου του ατυχήματος και όχι του ιδίου του καταγγέλλοντος. Όπως λέει στο protothema.gr, κατά τη μετωπική σύγκρουσητο οποίο είχε αγοράσει μόλις προ δύο ετών έναντι 22.500 ευρώ. Αν και ο υπαίτιος του ατυχήματος ανέλαβε αμέσως την ευθύνη χρειάστηκαν να περάσουν έξι μήνες έως ότου κοινοποιηθεί η δικογραφία στην εταιρεία διαχείρισης των ζημιών της City Insurance, ονόματι T, και άλλοι δυόμιση περίπου. Μετά την πρώτη άρνηση η πρόταση έχει ανέβει στιςαλλά πάντα με την εξής ρήτρα: να παραδώσει το κουφάρι στην ασφαλιστική ώστε να το εκμεταλλευτεί όπως μπορεί (κυρίως ανταλλακτικά).Κάτι πουξέρει πολύ καλά να κάνει με δεδομένο ότι διαθέτει και εταιρεία ανταλλακτικών και εκμετάλλευσης αυτοκινήτων στην Άρτα υπό τον τίτλο «Παπαχρήστος Κωνσταντίνος ΕΕ».Στην πραγματικότηταιδρύθηκε ως μονοπρόσωπη ΕΠΕ με αντικείμενο το εμπόριο αυτοκινήτων και ανταλλακτικών και έδρα την Ελεούσα Άρτας για να μεταφερθεί το 2014 στην Αθήνα τροποποιώντας το καταστατικό της καιμε έδρα την Κύπρο ονόματι I.C.H.A.M. International Claims Handling and Management Ltd που ιδρύθηκε περίπου την ίδια εποχή. Διαχειριστής της εμφανίζεται πλέον ένας συγχωριανός του κ. Παπαχρήστου, ο κ. Αλέξης Σκανδάλης ο οποίος μάλιστα είχε αναλάβει να υπογράψει εκ μέρους του διαχειριστή της I.C.H.A.M. International Claims Handling and Management Ltd, που είναι το δικηγορικό γραφείο Δημοσθένους στην Κύπρο, τη μεταβίβαση των μεριδίων.Η εταιρεία έκτοτε μέσω και του ομώνυμου site που θα λειτουργεί θα πρακτορεύει συμβόλαια τηςαλλά παράλληλα θα κάνει και αυτό που δηλώνει στην ηλεκτρονική «ταυτότητα» της, θα κάνει διαχείριση ζημιών.Ωςπάντως δεν εμφανίζεται ημέσω της «Νίκος Μπουργαζάς και Σία ΕΕ» με έδρα στη Λ. Συγγρού στην Αθήνα. Κάτι που φροντίζει να προβάλει και ο ίδιος στις εκδηλώσεις της ομάδας βόλεϋ Φοίνικας Σύρου όπου έχει μπει χορηγός η City Insurance. Ο ίδιος εμφανίζεται να έχει συστήσει την εταιρεία του το 2011 αφού από το 2001, όπως δηλώνει στο προφίλ του στο site της εταιρείας, είχε απασχοληθεί σε λογιστικές εταιρείες. Όπως αναφέρεται σχετικά ο ίδιος διαθέτει ΜΒΑ στα φορολογικά και τα χρηματοοικονομικά.Από το 2014 έχει αναλάβει την αντιπροσώπευση της City Insurance στην Ελλάδα αποτελώντας ουσιαστικά τον άνθρωπο που την έφερε στην ελληνική αγορά.Για την ίδια τηκαι καταδικασθέντα για διαφθορά Άντριαν Ναστάσε, η είσοδος στην ελληνική αγορά φάνταζε ως μία «χρυσή διέξοδος» με προοπτικές. Και τούτο διότι η εταιρεία – η μόνη καθαρά ρουμανική από τις μεγάλες του κλάδου, όπως επαίρεται στο site της – μπορεί να κατάφερε να ελέγχει ένα καλό μερίδιο στις Γενικές Ασφαλίσεις στη χώρα της (κάπου 17% το προσδιορίζουν τοπικά sites), ωστόσο από εκείνη τη χρονιά εισέρχεται σε μία περίοδο έντονων αναταράξεων με βασικό ερώτημα την ίδια την επιβίωση της.Έτσι, έξι χρόνια μετά είναι ξεκάθαρο πως τοσυνέβαλε ως ένα βαθμό ώστε η, όπως είναι το πλήρες όνομα της, να γλυτώσει τα χειρότερα... Πιστωτές – πελάτες της εταιρείας, όπως, δρομολογούσαν ήδη κινήσεις για τη ρευστοποίηση περιουσιακών της στοιχείων, ηήδη απ' το 2016 εντόπιζε μία «τρύπα» άνω των 30 εκατ. ευρώ (155 εκατ. λέι) στα Κεφάλαια της θέτοντας την σε καθεστώς επιτήρησης έως ότου τελικά γίνει μία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, όση και η «τρύπα» που έπρεπε να καλυφθεί. Και μέσα σε όλα αυτά οι δυσαρεστημένοι πελάτες αυξάνονταν, όπως επίσης καιΣτην περίπτωση δε που έπρεπε να αποζημιωθεί «θύμα» του πελάτη της ο χρόνος αύξανε ακόμα περισσότερο μέσω καθυστερήσεων σε όλα τα στάδια των διαδικασιών. Κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα σε ανακοίνωση της ίδιας της εποπτικής Αρχής της ασφαλιστικής αγοράς της Ρουμανίας (ASF) τον περασμένο Σεπτέμβριο όταν καιΑυτό το σύστημα των καθυστερήσεων βέβαια λειτουργεί μία χαρά και στην Ελλάδα, όπως φαίνεται απ' τις καταγγελίες που διαρκώς έρχονται στο protothema.gr.