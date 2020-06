Οι μπουλντόζες των επενδύσεων ξεκίνησαν από την Αργολίδα

«Πρόκειται για την πρώτη τουριστική επένδυση που εντάχθηκε στο πλαίσιο των Στρατηγικών Επενδύσεων και την πρώτη που άρχισε να υλοποιείται. Η επένδυση στο σύνολο της θα υπερβεί τα 400 εκατομμύρια ευρώ και είναι το 4ομ μεγάλο έργο που κατασκευάζει ο όμιλος Dolphin Capital στην Ελλάδα, μετά το Amanzoe, το Nikki Beach και το One & Only στην Τζια. Και τα τέσσερα αυτά έργα είναι πρωτοποριακά και συμβαδίζουν με τον στόχο του ομίλου μας που ήταν πάντα οι υψηλού επιπέδου αναπτύξεις σε συνεργασία με παγκοσμίου εμβελείας σχεδιαστές και brands, που σέβονται το περιβάλλον και αναδεικνύουν την Ελλάδα. Στις δύσκολες αυτές μέρες που είμαστε αντιμέτωποι με πρωτόγνωρα εμπόδια και που όλα είναι υπό αμφισβήτηση, εμείς επενδύουμε στη ποιότητα και στην υποδομές που θα υπερισχύσουν».





Πραγματοποιήθηκε σε πανηγυρικό κλίμα στηνσήμερα η τελετή θεμελίωσης ενός εκ των μεγάλων τουριστικών επενδυτικών πρότζεκτ στη χώρα, του συγκροτήματος Killada Hills.Πρόκειται για μία επένδυση τηςσυνολικού προϋπολογισμού 420 εκατ. ευρώ για την κατασκευή ενός ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος, η οποία είχε ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις.Στην σημερινή τελετή παρέστησαν οι Υπουργοί Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ.και Τουρισμού, κ.και oι Υφυπουργοί Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ., Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ.. Επίσης οι Γενικοί Γραμματείς Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ, κ.και Πολιτισμού, κ., ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ.ο Βουλευτής Αργολίδας, κ.και ο Δήμαρχος Ερμιονίδας, κ.«Η επένδυση στην Κοιλάδα είναι η πρώτη επένδυση που αδειοδοτήσαμε με τις νέες διαδικασίες fast track, σε διάστημα λιγότερο των 15 ημερών», σημείωσε σε δηλώσεις του ο υπ. Ανάπτυξης κ . Αδ. Γεωργιάδης . «Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων έχει καταστεί έτσι κεντρική αδειοδοτική αρχή για όλες τις στρατηγικές επενδύσεις και το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε με την εδώ παρουσία μας είναι ότι πλέον οι επενδυτές θα ξέρουν ότι θα βρίσκουν εύκολες λύσεις και δεν θα ταλαιπωρούνται από τη συνήθη ελληνική γραφειοκρατία. Θέλω αν ευχαριστήσω τη Dolphin για την εξαιρετική δουλειά που κάνει στην Ελλάδα και να μεταφέρω τις ευχές του Πρωθυπουργού ο οποίος θα ήθελε να είναι παρών αλλά ανειλημμένες υποχρεώσεις τον κράτησαν στην Αθήνα», υπογράμμισε.«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μαζί με τους Υπουργούς Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Τουρισμού και πλήθος άλλων αντιπροσώπων της κεντρικής και τοπικής διοίκησης βάλαμε το θεμέλιο λίθο για την κατασκευή του μεγάλου έργου», σημείωσε απ' την πλευρά του ο κ.της Dolphin Capital. Και πρόσθεσε:Απ' την πλευρά του ο υπ. Τουρισμούυπογράμμισε ότι«αποτελεί υπόδειγμα μιας διαφορετικής φιλοσοφίας για την τουριστική ανάπτυξη» και ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις της κυβέρνησης για υψηλής ποιότητας τουρισμού που θα αναβαθμίσει συνολικά το τουριστικό προϊόν της χώρα. «Είναι αλήθεια πως περνάμε μια πρωτοφανή κρίση την οποία όμως αντιμετωπίσαμε με αποφασιστικότητα, αποτελεσματικότητα και υπευθυνότητα. Με αυτά τα τρία συστατικά - όπως και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από την Σαντορίνη την περασμένη βδομάδα- θα επιτρέψουμε στον Ελληνικό τουρισμό να ανοίξει τα φτερά του με ασφάλεια. Η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά δεσμευόμαστε να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους του Τουρισμού», σημείωσε ο κ. Θεοχάρης.«Από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε, θέλω να σας πω ότι ο βασικός κανόνας του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων ήταν ότι κανένα σπουδαίο έργο δεν μπορεί να αφεθεί στην τύχη του. Δηλαδή κανένα έργο, καμία μεγάλη επένδυση, δεν μπορεί να αφεθεί στα γρανάζια της γραφειοκρατίας», υπογράμμισε και ο υφυπ. Ανάπτυξης κ.. Και συμπλήρωσε: «Είμαστε μπροστά σε μία μεγάλη πρόκληση. Εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε και πρέπει να συνεχίσουμε, παρότι έχουμε κάνει βηματισμό αρκετά σημαντικό, είναι να κόβουμε αυτό τον θανάσιμο εναγκαλισμό της ελληνικής γραφειοκρατίας και αν το πετύχουμε αυτό, πολλά έργα σαν και αυτό θα ξεκινήσουν και η Ελλάδα θα έχει μία τελείως διαφορετική εικόνα παντού».Τοθα είναι ένα παραθεριστικό θέρετρο που θα εκτείνεται σε έκταση 2.026 στρεμμάτων διαθέτοντας και γήπεδο γκολφ 18 οπών. Οι πρώτες ‘’βαριές’’ εργασίες στο έργο που ξεκινάει από το γκόλφ, έχουν ήδη προχωρήσει π.χ. με τα χωματουργικά, την περιοχή της λίμνης κ.τ.λ., ενώ ο στόχος για τα εγκαίνια του project είναι για την καλοκαιρινή περίοδο του 2022. Με δεδομένες τις μεγάλες χρηματοδοτικές ανάγκες του έργου, ο όμιλος βρίσκεται σε αναζήτηση επενδυτών, έχοντας μάλιστα προχωρήσει ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο τις σχετικές διαδικασίες με διεθνή επενδυτή, ενώ έχει προηγηθεί ήδη εδώ και μια διετία η συμφωνία με την Grivalia Hospitality (τον ξενοδοχειακό βραχίονα της Grivalia) για την αγορά 20 προνομιακών οικοπέδων για κατοικίες εντός του γκολφ.Ο όμιλος της, όπως έχει ήδη γνωστοποιήσει, σκοπεύει να προχωρήσει μελλοντικά, ώστε να έχουν προχωρήσει περισσότερο και οι εργασίες, στην πώληση της συμμετοχής της στο έργο στο πλαίσιο της στρατηγικής του για μεγιστοποίηση αποδόσεων. Η ανάπτυξη του Killada Hills πραγματοποιείται σε δύο κύριες φάσεις: Η πρώτη, περιλαμβάνει την ανάπτυξη του πρώτου γηπέδου γκολφ στη χώρα που φέρει την υπογραφή του J, πολυτελών παραθεριστικών κατοικιών, Beach Club και ενός σύγχρονου Golf Club που θα εξυπηρετεί τα μέλη του και τους ιδιοκτήτες των κατοικιών. Οι κατοικίες απευθύνονται σε αγοραστικό κοινό υψηλού εισοδηματικού προφίλ αν ληφθεί υπόψη ότι η ενδεικτικά, μία πολυτελής βίλα σε έκταση δύο στρεμμάτων με επιφάνεια 800 τ.μ. και πισίνα, πωλείται στα 2,5 εκατ. ευρώ με τιμή στα 3.125 ευρώ ανά τ.μ., ενώ ήδη καταγράφεται ενδιαφέρον από υποψήφιους αγοραστές κι έχει πραγματοποιηθεί σημαντικός αριθμός προ-κρατήσεων. Στη δεύτερη φάση, θα αναπτυχθεί ξενοδοχειακό συγκρότημα 5 αστέρων, εγκαταστάσεις άθλησης και αναψυχής, καθώς επίσης και πολυτελείς παραθεριστικές κατοικίες εξυπηρετούμενες από το ξενοδοχείο. Σύμφωνα με τους συντελεστές του έργου, έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και για το λόγο αυτό ο μέσος συντελεστής δόμησης της επένδυσης ανέρχεται σε μόλις 10% ενώ άνω του 50% της πολεοδομούμενης έκτασης θα αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου.Μέχρι σήμερα έχουν επενδυθεί ιδία κεφαλαία άνω των 80 εκατ. ευρώ για την αγορά, το σχεδιασμό και την αδειοδότηση της σχετικής ανάπτυξης από τον όμιλο της Dolphin Capital, που εξειδικεύεται την τελευταία 15ετία στο τουριστικό real estate κι έχει ως επενδυτικό όχημα την Dolphin Capital Investors (DCI), εισηγμένη στην αγορά AIM του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου. Το Killada Hills θα δημιουργήσει 800 θέσεις εργασίας κατά την περίοδο κατασκευής και τουλάχιστον 600 νέες θέσεις εργασίας κατά την πλήρη λειτουργία τουΌσον αφορά αυτό καθαυτό το έργο και την πορεία των εργασιών, η οικοδομική άδεια για το γήπεδο γκόλφ εκδόθηκε το Νοέμβριο του 2019, αποτελώντας ουσιαστικά την πρώτη οικοδομική άδεια που εκδόθηκε στο πλαίσιο του νόμου για τις στρατηγικές επενδύσεις. Πλήρως αδειοδοτημένες είναι οι εργασίες για το γήπεδο γκόλφ και τα έργα υποδομών, ενώ έχουν ξεκινήσει ήδη από τον περασμένο Μάρτιο οι εργασίες καθαρισμού της έκτασης και των προκαταρκτικών έργων. Η κατασκευή του club house θα προχωρήσει μόλις ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και βγεί και η σχετική άδεια.Σημειωτέον ότι η πανδημία του κορωνοϊού πήγε πίσω το χρονοδιάγραμμα των εργασιών τόσο για το Killada όσο και το έτερο project της Dolphin στην Kέα, το One & Only Kea Island, το πρώτο υπερπολυτελές One & Only στη χώρα μας κι επίσης το πρώτο εντός Ευρωπαϊκής Ενωσης, το οποίο υλοποιείται ήδη από το δεύτερο εξάμηνο του 2019 σε συνεργασία με τον όμιλο της Kerzner International. Για το project της Κέας, το οποίο στην πλήρη ανάπτυξή του θα φτάσει τα 150 εκατ. ευρώ, έχει ολοκληρωθεί ένα σημαντικό μέρος των εργασιών, έχουν ανοίξει όλοι οι εσωτερικοί δρόμοι και βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή περίπου του ενός τρίτου των δωματίων και του κεντρικού κτιρίου, ωστόσο δεν είναι σίγουρο αν θα ‘’πιαστεί’’ ο στόχος για τη λειτουργία του πολυτελούς resort για την ερχόμενη τουριστική σεζόν του 2021.