Η αυθεντική μπάντα της Amy Winehouse έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Christmas Theater

Με επικεφαλής τον επί σειρά ετών μουσικό διευθυντή και μπασίστα της, Dale Davis, στήνεται μία μεγάλη γιορτή- αφιέρωμα στην καριέρα και στη μουσική της Amy που κατάφερε να καθορίσει τη γενιά της.Back to black, Rehab, You know I ‘m no good, Tears dry on their own είναι μόνο μερικά από τα κομμάτια που θα απολαύσουμε με τη φωνή της Bronte Shandé συνδυαστικά με οπτικό υλικό που έχει διαμορφωθεί αποκλειστικά για την παράσταση και την καθιστά μία αξέχαστη εμπειρία για όλους τους θεατές που την έχουν παρακολουθήσει ανά τον κόσμο.