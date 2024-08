Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Ο κόσμος των σεξουαλικών ανησυχιών και των διαφορετικών ταυτοτήτων. Μια ανύπαντρη μητέρα στη Μαδρίτη βλέπει τον μοναχογιό της να πεθαίνει στα 17α γενέθλιά του. Πηγαίνει στη Βαρκελώνη για να βρει τον πατέρα του, μια τρανσέξουαλ ονόματι Λόλα, που δεν γνωρίζει καν, ότι έχει παιδί. Πρώτα βρίσκει τον φίλο της, Αγράδο, επίσης τρανσέξουαλ. Μέσω αυτού γνωρίζει τη Ρόζα, μια νεαρή καλόγρια με προορισμό το Ελ Σαλβαδόρ, και τυχαία, γίνεται η προσωπική βοηθός μιας ηθοποιού--Τρέλα!

Κομψοτέχνημα του 1953. Σε χωριό της μεσαιωνικής Ιαπωνίας δύο αδέρφια ρισκάρουν τα πάντα για να ακολουθήσουν τις εμμονές τους. Ετσι αποφασίζουν να κατευθύνουν προς την πόλη, χωρίς τις οικογένειές τους, για να πουλήσουν την πραμάτεια τους. Όταν τελικά φτάσουν εκεί ο πρώτος θα πέσει θύμα της γοητείας ενός φαντάσματος κι ο τελευταίος θα ανακαλύψει ότι η γυναίκα του έχει γίνει πόρνη-- Κέντημα!

Το απόλυτο αριστούργημα του Αλφρεντ Χίτσκοκ, του 1958, μέσα στις πρώτες θέσεις του top 10. Μείγμα απόλυτου μελοδράματος και ανατρεπτικού θρίλερ. Οπου πρώην αστυνομικός που πάσχει από υψοφοβία, όταν η γυναίκα που παρακολουθεί αυτοκτονεί από το καμπαναριό εκκλησίας, πέφτει σε βαθιά μελαγχολία. Υστερα από μερικούς μήνες, έτσι τυχαία στο δρόμο την βλέπει μπροστά του. Είναι εκείνη το πλάσμα που κατοικεί στην καρδιά του η μπας και είναι κάποια άλλη που της μοιάζει; Και χωρίς να το σκεφτεί την πλησιάζει, την φροντίζει και την μεταμορφώνει ολόιδια η νεκρή!—μη το χάσετε!

Από τις καλύτερες περιπτώσεις ατόφιου νεορεαλισμού του 1948 και ίσως η καλύτερη ταινία του Βιτόριο Ντε Σίκα. Τα γυρίσματα στο δρόμο. Το στόρι απλό και οι ηθοποιοί εντελώς ερασιτέχνες. Μετά τον πόλεμο, μέσα στην κρίση, πλήθος φτωχών σε αναζήτηση κάποιας εργασίας. Η τύχη χαμογελά σε κάποιον άνδρα που ονομάζεται Αντόνιο Ρίτσι, ο οποίος επιλέχθηκε από το δήμο της Ρώμης να εργαστεί ως αφισοκολλητής. Η δουλειά όμως απαιτεί ποδήλατο και ο Ρίτσι δεν έχει πια, το έχει δώσει ενέχυρο. Από εκεί αρχίζει η κόλαση--Μη το χάσετε! Διαμάντι!

Μέσα στα πέντε κορυφαία του Αλφρεντ Χίτσκοκ, γυρισμένο πριν εβδομήντα χρόνια αλλά πάντα φρέσκο. Οπου επαγγελματίας φωτογράφος με σπασμένο πόδι, αρχίζει να υποψιάζεται ότι ένας τύπος της απέναντι πολυκατοικίας έχει τεμαχίσει την σύζυγό του—masterpiece!

Θρυλικό αριστούργημα του 1950 από τον Ακίρα Κουροσάβα. Ποιος λέει αλήθεια και ποιος ψέματα; Οπου ένας ιερέας, ένας ξυλοκόπος και ένας χωρικός ισχυρίζονται πως ήταν μάρτυρες της δολοφονίας ενός σαμουράι αλλά και του βιασμού της γυναίκας του. Όμως οι ιστορίες τους σε πλήρη ασυμφωνία. Το υποκειμενικό συγκρούεται με το αντικειμενικό. Αλλά ποιο είναι το αντικειμενικό;--Πρωτοπορία τόσο στον στοχασμό όσο και στην αισθητική

Ο Θωμάς, ένας πενηντάρης ταξιτζής, ζει μαζί με τη γυναίκα του, Μαρία, και τον έφηβο γιο του, Τάσο. Έχει σπουδάσει φιλολογία και αγαπάει πολύ τη λογοτεχνία, αλλά ποτέ δεν κατάφερε να ζήσει σύμφωνα με τις προσδοκίες που είχε από τον εαυτό του. Η αυτοκτονία ενός πελάτη φέρνει στην επιφάνεια τα απωθημένα του και τον βυθίζει σε μια ερωτική εμμονή εκτός ορίων!—μη το χάσετε

Κάπου στα Καρπάθια, στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Ιβάν ερωτεύεται τη Μαρίτσκα, κόρη του δολοφόνου του πατέρα του. Όμως η «βέβηλη» αγάπη τους δεν μπορεί παρά να έχει ένα και μοναδικό τίμημα, τον θάνατο. Κουβαλώντας στους ώμους την τραγωδία τους, ο Ιβάν περιπλανιέται και καταλήγει σε ένα άλλο ταίρι, την Παλάγνα, την οποία παντρεύεται

χωρίς όμως να ξεχάσει στιγμή την παλιά του αγάπη-καθαρό διαμάντι του 1965

Φαντασία με πραγματικότητα ένα γοητευτικό και σπαρακτικό μείγμα. Οπου μια νύχτα σε ένα σχεδόν άδειο ουρανοξύστη στο σύγχρονο Λονδίνο, ο Ανταμ συναντά τυχαία έναν μυστηριώδη γείτονα. Και καθώς η σχέση τους εξελίσσεται, ο Ανταμ κατακλύζεται από μνήμες του παρελθόντος και βρίσκεται να επιστρέφει στην επαρχιακή πόλη όπου μεγάλωσε και στο σπίτι της παιδικής του ηλικίας, όπου μοιάζει να ζουν ακόμα οι γονείς του όπως ακριβώς τη μέρα που σκοτώθηκαν, πριν από 30 χρόνια--top

Γυναικάρα και καθηγήτρια φιλοσοφίας στο Μοντρεάλ, παντρεμένη με τον Ξαβιέ, βλέπει τη σχέση τους να απομακρύνεται από το κρεβάτι. Ωσπου μια ημέρα, με προορισμό την αναπαλαιώση του εξοχικού τους πέφτει πάνω σ έναν ορμητικό και άκρως γοητευτικό εργολάβο με το όνομα Σιλβέν. Αυτό ήταν. Ασυγκράτητο το πάθος. Ασυγκράτητοι οι χυμοί. Αδιευκρίνιστες οι ουσίες αυτής της ερωτικής χημείας-ό, τι πρέπει για εσάς κυρίες μου!

Αν και «ομιλητικό» χωρίς τελειωμό, σε κρατάει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο, ανατρεπτικό, λεπτό. Τρία παντρεμένα ζευγάρια καλούνται από την ψυχολόγο τους σε ομαδική συνεδρία. Η ψυχολόγος απουσιάζει. Ετσι τα άπλυτά στη φόρα σχετικά με τη φροντίδα των παιδιών, τη ζήλεια και το σεξ. Προσοχή, μη βγάλετε εύκολα συμπεράσματα!—το ξαναβλέπω!

Η Άννα, οικιακή βοηθός από την Κολομβία, χωρίς χαρτιά, δουλεύει ακούραστα σε πολυτελή βίλα στην Κόστα για μία εύπορη οικογένεια. Παρασυρμένη από ψεύτικες υποσχέσεις πασχίζει να παραμείνει υπάκουη και διακριτική. Και καθώς περιμένει, το αγόρι της οικογένειας με την παρέα του, της προτείνουν, έναντι «παχυλής» αμοιβής να τους πάρει πεολειχία. Εκείνη αρνείται, τα αφεντικά την διώχνουν, όμως η «δούλα» δεν έχει πει την τελευταία της λέξη!—η εκδίκηση είναι δική της

Κάποιος άνθρωπος του Νίξον που στο μεταξύ πονοκεφαλιάζει με τον πόλεμο στο Βιετνάμ και με δεκάδες χιλιάδες φοιτητές στους δρόμους να φωνάζουν, προτείνει στην κυρία Τζόουνς, δηλαδή στην Σκάρλετ Γιόχανσον να αναλάβει το promotion της διαστημικής αποστολής του Apollo 11. Εκείνη δέχεται και στη συνέχεια βάζει σε εφαρμογή το σχέδιό της: να πουλήσει ακόμα και τα ούρα των αστροναυτών!—περνάει, ευχάριστα, η ώρα!

Νοσταλγικό, φεμινιστικό και μαυρόασπρο. Εκείνη η σύζυγος το υποζύγιο. Εκείνος, ο σύζυγος padre padrone. Αδίστακτος, βίαιος, αφεντικό. Ακόμα χειρότερος ο πατέρας του, δηλαδή ο κλινήρης πεθερός της «δούλας». Ωσπου οι μνήμες από παλιό φλέρτ κατακλύζουν το είναι της και ώσπου σχεδιάζει να δραπετεύσει από το προσωπικό της Γκουλάγκ στη Ρώμη του 1946, με την απελευθέρωση!--Μια ηθογραφία με πινελιές νεορεαλισμού!

Σε μικρή παραθαλάσσια πόλη της Αγγλίας τη δεκαετία του 1920, αρκετές γυναίκες της περιοχής λαμβάνουν επιστολές με άφθονα «γαλλικά» που για να τα συλλάβει κανείς πρέπει να είναι και ταλαντούχος και καταπιεσμένος. Ποιος ο συγγραφέας; Μα φυσικά εκείνη η χειραφετημένη Ρόουζ, ανύπαντρη μητέρα και Ιρλανδέζα. Ελα όμως που μια επίσης καταπιεσμένη αρχιφύλακας, Ινδικής καταγωγής, έχει βάλει σκοπό να αποκαλύψει την αληθινή ταυτότητα του νοσηρού συγγραφέα!-- άκρως διασκεδαστικό για να περνάει η ώρα.

Του 1999 μια τρυφερή ιστορία δρόμου, από τον Ντέιβιντ Λιντς. Όταν ο ηλικιωμένος Άλβιν μαθαίνει ότι ο αδελφός του, Λάιλ, είναι κατάκοιτος με εγκεφαλικό επεισόδιο, αποφασίζει να ξανασμίξει μαζί του, παρά τις τόσες διαφορές που τους έχουν χωρίσει. Ετσι χωρίς δίπλωμα οδήγησης, ξεκινάει ένα ταξίδι 240 μιλίων από την Αϊόβα ως το Ουισκόνσιν με το μικρό χορτοκοπτικό τρακτέρ του-με καρδιά!

Νυχτερινός ραδιοφωνικός εκφωνητής την βραδιά που γίνεται 50 ξετυλίγει στον αέρα τη ζωή του. Η αναζήτηση ενός παλιού έρωτα από την εποχή που υπηρετούσε ως εύζωνας, μέσα από τα ερωτικά μηνύματα που διέσωσε ένας παλιός τηλεφωνητής. Ετσι θα προσπαθήσει να την εντοπίσει και να την πείσει από το μικρόφωνο να του τηλεφωνήσει—νάρκισσος ο Ρένος αλλά και τρυφερός

Ισως η πιο ιδιαίτερη και ανάποδη ιστορία με βρικόλακες. Φανταστείτε το νεαρό τέκνο μιας τέτοιας οικογένειας βρικολάκων, είναι υπερβολικά ευαίσθητη για να σκοτώσει! Όταν οι εξοργισμένοι γονείς της διέκοψαν την παροχή αίματος δίνοντάς της τελεσίγραφο, η ζωή της Σάσα βρίσκεται σε κίνδυνο. Ευτυχώς, γνωρίζει τον Πολ, έναν μοναχικό έφηβο με τάσεις αυτοκτονίας που είναι πρόθυμος να δώσει τη ζωή του για να σώσει τη δική της--Απίστευτο!

Σε απρόμαυρο φόντο. Οπου νεαρή προσφυγοπούλα από Αφγανιστάν σε κινέζικο εργοστάσιο που φτιάχνει τυχερά μπισκότα (fortune cookies) στο Σαν Φρανσίσκο. Έχοντας δουλέψει διερμηνέας για τον αμερικάνικο στρατό θεωρείται από τους συμπατριώτες της ένοχη εσχάτης προδοσίας. Σε μια στιγμή ξαφνικής έμπνευσης, αποφασίζει να στείλει εκεί έξω ένα ξεχωριστό μήνυμα μέσα σε ένα μπισκότο. Υποδόριο χιούμορ, υποδειγματικός έλεγχος εκφραστικών μέσων!

Ιστορίες ασυναρτησίας, χάους, φρίκης με τρία περιστατικά όπου το καθένα αναφέρεται και αποτυπώνει την εποχή μας—το πιο ολοκληρωμένο σύμπαν του Λάνθιμου

Φυσικά της Marvel. Φυσικά μία από τα ίδια. Και φυσικά…έχει πλακίτσα. Ό πλανήτης κινδυνεύει και τότε ο Deadpool παρέα με Wolverine ενώνουν τίς δυνάμεις τους και τα κάνουν όλα λίμπα! Ετσι για να περνάει η ώρα. Τουτέστιν ο Wolverine δηλαδή τα νύχια και οι εναέριες πτήσεις του Χιού Τζάκμαν--Η «πρωτείνη» της πιτσιρικαρίας!

Πρόκειται για ριμέικ. Με δύο αχώριστες και παντρεμένες φίλες με δύο μικρά αγοράκια. Δύο οικογένειες του εξήντα που μένουν σε διπλανά σπίτια. Και συμβαίνει τραγωδία. Και ο μικρός Μάξ πέφτει κατά λάθος από τη στέγη του σπιτιού του. Και η Αλίς, η φίλη της μητέρας του τρέχει αλλά δεν προλαβαίνει, Και η Σελίν, η τραγική μητέρα αποφασίζει να εκδικηθεί--Ταινία ερμηνειών!

Περιπέτεια καταστροφής. Μια πρώην κυνηγός καταιγίδων, που δεν μπορεί να ξεπεράσει παλιότερη τραγωδία από ανεμοστρόβιλο, παρασύρεται ξανά σε ανοιχτές πεδιάδες από τον φίλο της με στόχο να δοκιμάσουν ένα πρωτοποριακό σύστημα εντοπισμού. Και το πανηγύρι με τους σαρωτικούς ανεμοστρόβιλους αρχίζει!—Ποπ κορν

Θρίλερ μυστηρίου δύο όψεων. Το πρώτο μέρος καθηλωτικό, το δεύτερο εντελώς μεταφυσικό, στα όρια του τρόμου. Με ηρωίδα νεαρή πράκτορα του FBI, Λι Χάρκερ με τηλεπαθητικά χαρίσματα. Μπας και κάποιος από το οικογενειακό της περιβάλλον είναι άνθρωπος του δολοφόνου; Η μεταμόρφωση του Νίκολας Κέιτζ θυμίζει παραλλαγή Joker!—έτσι κι έτσι

Κρίμα την ωραία της ημέρας. Η Κατρίν Ντενέβ ως παραμελημένη και υποταγμένη σύζυγος του Ζακ Σιράκ. Όμως στη συνέχεια τα πάνω της παίρνει και ταυτόχρονα τις προβλέψεις της αναγκάζει τον φαλλοκράτη Σιράκ να παραδεχτεί τις ικανότητές της. Ασε που εκτός των άλλων, εκείνος τσιλιμπουρδίζει με Ιταλίδα στάρ!—Χμ!

Η δεύτερη ανάσα διασκέδασης, ιδιαιτέρως για μικρά παιδιά. O παγκοσμίως διάσημος κατοικίδιος γάτος Γκάρφιλντ που σιχαίνεται τις Δευτέρες και λατρεύει τα λαζάνια, μετά από μια αναπάντεχη συνάντηση με τον εξαφανισμένο εδώ και καιρό πατέρα του- έναν απεριποίητο γάτο του δρόμου με το όνομα Βικ – παρέα με τον κολλητό του Όντι, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την άνετη ζωή τους στο υπέροχο σπιτικό τους και να ακολουθήσουν τον Βικ σε μια ριψοκίνδυνη ληστεία—χα χα χα

Το πασίγνωστο Animation με ήρωα τον Πο, τον γνωστό Δράκο Πολεμιστή να καλείται από τη μοίρα να χαλαρώσει λιγάκι. Πιο συγκεκριμένα, έχει έρθει η ώρα να αναλάβει τον ρόλο του πνευματικού ηγέτη στην Κοιλάδα της Ειρ. Από τις πολεμικές τέχνες στο Ζεν!-κατώτερο από τα προηγούμενα

Μετριασήμαντο Animation για νήπια. Ο Πανγκ, ένα αστείο και περιπετειώδες νεαρό αρκουδάκι κατηγορίας πάντα, θα ταξιδέψει από την Κίνα στην Αφρική για να σώσει τη δράκαινα φίλη του που έχει πέσει θύμα απαγωγής από έναν τρελό μπαμπουίνο και τον κροκόδειλο συνεργό του--Να πω την αμαρτία μου; Βαρέθηκα!

Μια ακόμα παραλλαγή του «θεέ μου τι σου κάναμε». Δηλαδή για να παντρευτούν, η Άλις και ο Φρανσουά οργανώνουν συνάντηση των οικογενειών τους που προέρχονται από πολύ διαφορετικό υπόβαθρο. Για την περίσταση, η Άλις αποφασίζει να προσφέρει στους γονείς της εξετάσεις DNA. Τα αποτελέσματα θα ανατινάξουν τις βεβαιότητες όλων-μη το κάνεις!

Μα καλά ολόκληρο Χόλιγουντ με τόση χαμηλή, να μη πω, ανύπαρκτη φαντασία; Πρόκειται για το τρίτο μέρος της ίδιας ιστορίας όπου όλοι για να επιβιώσουν πρέπει να μην βγάλουν ούτε κιχ. Μη μιλάς. Η ιστορία ακολουθεί την Σαμ, μία γυναίκα που μένει στην Νέα Υόρκη και γίνεται μάρτυρας της πρώτης επίθεσης των εξωγήινων πλασμάτων με την super sonic ακοή ως θανάσιμο όπλο τους—Μακριά το χεις δει!

Τι θέλει να πει ο ποιητής; Ασε μην ανοίξω το στόμα μου. Εδώ λοιπόν τέσσερα παλικάρια εντελώς γκέι (και καθόλου με νοιάζει) περιφέρονται επιδεικνύοντας τα μόριά τους και ταυτόχρονα επιδίδονται σε μια ατελείωτη φλυαρία, διακοπτόμενη με σκηνές διείσδυσης και πρωκτολαγνείας. Ούτε αυτό με νοιάζει. Τότε;---Τότε μια σκέτη βαρεμάρα

Τυπικό δείγμα επαναλαμβανόμενης συνταγής με το μείγμα από τη μια δράση αστυνομική και από την άλλη κωμωδία αμερικανική. Όταν ο αρχηγός αστυνομίας κατηγορείται για συνεργασία με καρτέλ ναρκωτικών για πολλά χρόνια, τα «Κακά Παιδιά» ορκίζονται να αποκαταστήσουν την αδικία σε βάρος του—τους βαρέθηκα

Η ιδέα εξαιρετική όμως η ανάπτυξη φορτωμένη και ενίοτε κουραστική. Μια υποβαθμισμένη και αιρετική συντάκτρια, αναλαμβάνει να καλύψει την προεκλογική καμπάνια του επικρατέστερου υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές. Και καθώς η ρεπόρτερ νομίζει ότι ο υποψήφιος είναι συντηρητικός, πέφτει πάνω στον δίδυμο αδερφό του, έναν μελισσοκόμο από την Ρουμανία!—Και ναι και όχιΜπορούν οι Γερμανοί να κάνουν ξεκαρδιστική κωμωδία; Πάντως εδώ ούτε με σφαίρες. Το στόρι αναπτύσσεται μέσα στο χάος που επικρατεί στη διάλυση της Ανατολικής, κομμουνιστικής Γερμανίας. Οπου τρεις φίλοι ανακαλύπτουν τυχαία τεράστιους σωρούς εκατομμυρίων μάρκων της χώρας. Δηλαδή χαρτί για το τζάκι. Ελα όμως που μπορούν αυτό το χρήμα να το ανταλλάξουν. Και έλα που μοιράζουν εκατομμύρια στους γείτονές τους!-άνθρακας ο θησαυρόςΕπαναφορά της θρυλικής ταινίας του 1994 σε φρέσκια κόπια. Στο IMBD έχει ψηφιστεί the best film ever ανάμεσα σε 250 τίτλους. Οπου νεαρός τραπεζίτης καταδικασμένος για τη δολοφονία της γυναίκας του και του εραστή της, ένα έγκλημα που αρνείται ότι διέπραξε, καταφέρνει λόγω εξυπνάδας και λογιστικών γνώσεων να διεισδύσει στον κύκλο του διευθυντή ενώ ταυτοχρόνως σχεδιάζει την απόδρασή του--Το μυαλό κερδίζει και ταπεινώνει τον αυταρχισμό!