Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Με πρώτη και ανώτερη «ένας άλλος κόσμος» του Στεφάν Μπριζέ, που την συνιστώ οπωσδήποτε, βρέξει χιονίσει. Με δεύτερη ο τρυφερός «μικρός αδερφός» της Λεονόρ Σεράιγ, όπου το μαύρο παραπέμπει στο Black is Beautiful. Αν τώρα προσθέσουμε και την αριστουργηματική «η ανατομία μιας πτώσης», που δεν σας επιτρέπεται να την περιφρονήσετε, ε τότε το γαλλικό σινεμά τα παίρνει όλαΑπό το άτομο στην οικογένεια και από την οικογένεια στην εργασία και την κοινωνία. Μια από τις πληρέστερες ιστορίες που έχω δει στον σύγχρονο κινηματογράφο—οπωσδποτεΟι «χαζοί» επενδυτές κατατροπώνουν Wall street και καρχαρίες. Όταν αυτόκλητος γκουρού καταφέρνει να εκτοξεύσει την μετοχή της Gamestop (ναι, το κατάστημα βιντεοπαιχνιδιών!) από τα είκοσι δολάρια στο αστρονομικό ποσό των 485 δολαρίων—έχει πλάκαΤρυφερό και ιδιαίτερο. Χωρισμένη μητέρα, φθάνει στη Γαλλία από την Αφρική μαζί με τους δύο γιους της και διεκδικεί ευκαιρία μιας νέας ζωής ελεύθερης από συμβάσεις και «πρέπει»--Black is Beautiful

Μια ολόκληρη εποχή, ένα έπος και η αφρόκρεμα της επιστήμης με επικεφαλής τον Τζούλιαν Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, ίσως η απόλυτη πολιτική τοιχογραφία που ξεκλειδώνει χαρακτήρες, σχέσεις, πολιτικές και το βάθος της αντιφατικής προσωπικότητας του δημιουργού της ατομικής βόμβας--οπωσδήποτε

Του 1977 ο Γούντι μόλις..42 ετών, η Νταιάν 31. Με τέσσερα Οσκαρ, ανάμεσά τους και ένα για καλύτερο γυναικείο ρόλο στην Κίτον. Τρομερή, επιτυχία, ίσως η καλύτερη κομεντί του Γούντι Αλλεν. Επανακυκλοφορεί με φρέσκια κόπια—παραμένει αρυτίδωτο

Σοβιετικής παραγωγής 1964. Ακόμα και Βρετανοί, αποθεώνουν αυτόν τον Ρωσικό «Αμλετ», ιδιαιτέρως το ρεσιτάλ ερμηνείας από τον Ινοκέντι Σκοκτουνόφσκι--Αλησμόνητο

Είναι ασπρόμαυρη και είναι του 1979. Ποιο το «θέμα». Αν σε χωρίσει η πρώτη, σπεύσε να χτυπήσεις την πόρτα κάποιας άλλης που στο παρελθόν την είχες δεδομένη. Η πρώην γυναίκα του τον εγκατέλειψε για να ζήσει με μια άλλη γυναίκα. Η δεκαεφτάχρονη Τρέισι, που είναι ερωτευμένη μαζί του, όμως εκείνου δεν του αρέσει. Και η Μαίρη, η ερωμένη του καλύτερού και παντρεμένου φίλου του που στο τέλος του λέει bye bye--εξαιρετικό

Θρυλική και πολυβραβευμένη ιστορία από Νότια Κορέα παραγωγής 2003. Ο ήρωας φυλακισμένος επί 15 έτη, χωρίς να ξέρει την ταυτότητα των απαγωγέων του, μα ούτε και τα κίνητρα τους. Όταν πια καταφέρνει να ελευθερωθεί, τότε η εκδίκηση είναι δική του—Κουέντιν Ταραντίνο από Ν. Κορέα

Τι από τα δύο είναι, δολοφονία η αυτοκτονία; Κάπως έτσι η σύζυγος καταλήγει στο δικαστήριο ως βασική ένοχη για το φόνο. Και κάπως έτσι, μέσω της διαδικασίας, βγαίνουν στη φόρα όλα. Σκηνές από ένα τελειωμένο γάμο—αν έχετε υπομονή θα συναντηθείτε με αξονικό τομογράφο χαρακτήρων και σχέσεων

Τα φαινόμενα απατούν. Η γνωστή, κλαστική συνταγή του Αλφρεντ Χίτσκοκ πάνω στην οποία δομήθηκαν οι περισσότερες και καλύτερες κινηματογραφικές «στιγμές» του. Εδώ λοιπόν, σ αυτή την ασπρόμαυρη μεταπολεμική ιστορία, νεαρή γυναίκα σε ειδυλλιακή μα πληκτική μικρή πόλη στην Καλιφόρνια υποψιάζεται τον θείο της ως κατά συρροή δολοφόνος με αγγελικό πρόσωπο που τρομοκρατεί τη χώρα!-all time classic

Από τις καλύτερες, αριστοτεχνικά φτιαγμένες «στιγμές» των αδελφών Κόεν, του 1996 σε φρέσκια κόπια όπου μίζερο ανθρωπάκι προσλαμβάνει δύο ανεγκέφαλα ρεμάλια για να απαγάγουν την γυναίκα του έτσι ώστε ο πεθερός να πληρώσει τα λύτρα και εκείνος να αρπάξει το μερίδιο του λέοντος--αριστούργημα

Ασπρόμαυρη θρυλική κομεντί του 1954 σε σενάριο του μαυροπινακισμένου Ντάλτον Τράμπο. Οπου νεαρή πριγκίπισσα αγνώστου βασιλείου, περιφερόμενη στους δρόμους της Ρώμης, καταλήγει κουρασμένη στο φτωχικό δωμάτιο Αμερικανού ρεπόρτερ. Και όταν εκείνος ανακαλύπτει το κελεπούρι, αποφασίζει να δημοσιεύσει το story της γνωριμίας τους—Το συνιστώ

Η πρώτη μεγάλη έξοδος των αδελφών Κόεν σε στυλ Film noire παραγωγής 1984. Το μότο γνωστό: απιστία, χρήμα, έγκλημα. Οπου ιδιοκτήτης μπαρ στο Τέξας, υποψιάζεται ότι η σύζυγός του τον απατά με έναν από τους υπαλλήλους του, γι αυτό προσλαμβάνει ιδιωτικό ντετέκτιβ να σκοτώσει και τους δύο. Τα πράγματα όμως γρήγορα ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο-must

«Indiana Jones ο δίσκος του πεπρωμένου» (Indiana Jones and the Dial of Destiny)

--Σκ Τζέιμς Μάνγκολντ, Cast Χάρισον Φορντ, Φοίβη Γουόλερ Μπριτζ, Μαντς Μίκελσεν, Αντόνιο Μπαντέρας

Απολαυστικό, σαρωτικό, καθηλωτικό. Ο Indiana ηλικίας 81 Μαίων, τρέχει, καταδιωκόμενος από Ναζί, να ανακαλύψει τον μηχανισμό των Αντικυθήρων του Αρχιμήδη με το οποίο ακόμα και ρήξεις στον χωροχρόνο μπορεί να γίνουν!—Ο, τι καλύτερο για θερινή απόλαυση

Ερωτικό τρίγωνο όπου η γοητευτική σύζυγος ζάπλουτου επιχειρηματία, σκοτεινών υποθέσεων, ερωτεύεται παλιό συμμαθητή της και έτσι αποφασίζει να δραπετεύσει από τα πλούτη και την συμβατική σχέση όμως ο σύζυγος καιροφυλακτεί!—δεν είναι από τις καλύτερες όμως είναι Γούντι Αλλεν

Από Ρουμανία όταν ο σύντροφος Τσαουσέσκου απαγόρευε ροκ μουσική. Και όταν μια 17χρονη Αννα αντιστέκεται στους ανακριτές της να μην προδώσει το αγόρι της καρδιάς της--έκπληξη

Η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου με Χρυσό Φοίνικα φεστιβάλ Καννών δια χειρός Μάρτιν Σκορσέζε, προέδρου της κριτικής επιτροπής του 1998. Οπου μεσήλικας συγγραφέας με το συμβολικό όνομα Αλέξανδρος ασχολείται με το ημιτελές ποίημα του Διονύσιου Σολωμού «Ελεύθεροι πολιορκημένοι»--σας αρέσει ο Αγγελόπουλος;

Ο Ηρακλής Πουαρό, αν και «συνταξιούχος» αποφασίζει να λύσει μυστήριο ανεξήγητου θανάτου, νεαρής θηλυκής ύπαρξης. Και έτσι εντός στοιχειωμένου Παλάτσο, μια νύχτα στη βροχερή Βενετία, πέφτει πάνω σε γυναίκα-μέντιουμ, σε φαντάσματα και σε δύο ακόμα πτώματα--μέτριο



Μεταγλωττισμένο Animation για μικρά παιδιά. Όταν η ντροπαλή Μαρινέτ σώζει τη ζωή του μυστηριώδους Μάστερ Φου, ο οποίος τη μεταμορφώνει σε σούπερ ηρωίδα—μόνο για μικρά παιδιά

Σχηματικό, επαναλαμβανόμενο, αναχρονιστικό, κιτσάτο και βαρετό. Ασε που ο Ράιαν Γκόσλινγκ η χλωμή σκιά του εαυτού του--τσιχλόφουσκα

χρωματος ροζ

Το σύνηθες μεταγλωττισμένο Animation για μικρά παιδιά με εκπαιδευτική ουσία περί βασικών στοιχείων της Φύσης, όπως φωτιά, νερό, αέρας και Γη—ό,τι πρέπει για νήπια

«Το μπλε καφτάνι» (Le Blue Du Caftan)



--Σκ Μαριάμ Τουζανί, Cast Λουμπνά Αζαμπάλ, Σαλέχ Μπακρί, Αγιούμπ Μισιούι

Από Μαρόκο. Ο Χαλίμ και η Μίνα έχουν ένα παραδοσιακό ραφείο, μαζί τους ως μαθητευόμενος ο νεαρός Γιουσέφ, με τον οποίο ο Χαλίμ συνάπτει ιδιαίτερες σχέσεις--. Ιστορία καλών προθέσεων, όμως επίπεδη και ολίγον φλύαρη

Ο διαβόητος κατά συρροή δολοφόνος επιστρέφει σ τη δουλειά του και μέσα από δόλιες, διαταραγμένες και ευρηματικές παγίδες τα κάνει όλα λίμπα. Να συνεχίσω; Μάταιο-- Όλα συνηθισμένα!

Σκληροτράχηλος των ειδικών δυνάμεων στρατολογείται να βρει και να σκοτώσει τον ασύλληπτο αρχιτέκτονα ενός προγράμματος Τεχνητής Νοημοσύνης που σχεδιάζει να καταστρέψει την ανθρωπότητα!-- αφήγηση χαοτική, σενάριο ανύπαρκτο, ιδέα συνηθισμένη

Το τέταρτο «επεισόδιο» της γνωστής περιπέτειας. Αρκετά γυρίσματα έγιναν και στη Θεσσαλονίκη--Ο Σταλόνε με αρκετές παραμορφωτικές δόσεις μπότοξ!



Η θεία από το Σικάγο, η Τούλα δηλαδή, μαζί με σύζυγο, τις θείες της και την κορούλα της, επιστρέφει στη Βρύση, μακρινό χωρίο σε κάποιο νησί και έτσι ανακαλύπτει ότι κάποιος Πέτρος, δηλαδή ο Αλέξης Γεωργούλης είναι αδερφός της από άλλη μητέρα-My big fat sahlamara

Λόγω εισπρακτικής επιτυχίας της πρώτης εφορμά η δεύτερη καλόγρια του Εωσφόρου. Εδώ λοιπόν η αδελφή Αϊρίν, έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον δαίμονα Βάλακ που κρύβεται πίσω από το τρομαχτικό προσωπείο μιας θεοσεβούμενης σατανικής γυναίκας--Τα κλισέ δίνουν και παίρνουν και οι απαιτητικοί θεατές φεύγουν!

Μεταγλωττισμένο Animation για νήπια. Μυστηριώδης Σούπερ Κακός καλύπτει τη ζούγκλα με τοξικό ροζ αφρό και τότε η Ζουγκλοπαρέα καλείται να σώσει τον κόσμο--ΝηπιαγωγείοΟ πρώτος λατίνο σούπερ ήρωας με τα αρχικά DC. Δηλαδή καθώς ο ήρωας μας πέφτει πάνω σε αρχαίο κειμήλιο εξωγήινης βιοτεχνολογίας αμέσως αποκτά απίστευτες και εντυπωσιακές υπερφυσικές δυνάμεις—άσε καλύτεραΕπανακυκλοφορία μιας θρυλικής ταινίας που όταν προβλήθηκε το 1952 έγραψε χρυσή σελίδα στο σινεμά της Γαλλίας. Η εξάχρονη Πολέτ βλέποντας τους γονείς της να σκοτώνονται μπροστά στα μάτια της, αρχίζει να περιπλανιέται σαστισμένη. Στο δρόμο συναντάει τον δεκάχρονο Μισέλ, ο οποίος πείθει τους γονείς του να την κρατήσουν. Μεταξύ των δυο παιδιών αναπτύσσεται μια μεγάλη φιλία. Και για να τιμήσουν τη μνήμη των νεκρών ψυχών αρχίζουν και κλέβουν σταυρούς από το τοπικό νεκροταφείο και την εκκλησία!—All time classic