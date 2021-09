Οδηγός ταινιών από τον Δημήτρη Δανίκα

No Time to Die»! - Η πέμπτη και τελευταία εμφάνιση του Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του James Bond

Τρεις νέες αφίξεις η εξής μία: No Time to Die! Τζέιμς Μποντ για πάντα. Η πέμπτη και τελευταία εμφάνιση του Ντάνιελ Κρεγκ. Ανατρεπτική, Χορταστική περιπέτεια διάρκειας άνω των 2.30 ωρών! Φυσικά ο 007 εφορμά εναντίον σατανικού τύπου που σχεδιάζει να καταστρέψει τον κόσμο. Όλα διαφορετικά!—Ο μεγάλος αποχαιρετισμός του Ντάνιελ Κρεγκ που αυτή τη φορά είναι εντελώς διαφορετικός! Αισθηματίας, ευαίσθητος, παντρεμένος και πατέρας. Ταυτόχρονα ο Αμερικανο-αιγύπτιος Ράμι Μάλεκ του «Bohemian Rapsody» είναι ο κακός. Κοντά σ αυτά, μαζί με την εξαιρετική φωτογραφία και η ομότιτλη τραγουδάρα από το φαινόμενο με το όνομα Μπίλι Ελις---Ισως ο καλύτερος όλων των εποχών!--Χαμηλόφωνο κοινωνικό δράμα Γερμανικής παραγωγής 2019 με το πορτραίτο πειθαρχημένης καθηγήτριας βιολιού που έχει επενδύσει τα πάντα στην προπόνηση ενός 16χρονου ταλέντου με το όνομα Αλέξανδρος Παρασκευάς—Αξίζει!--Από το Ισραήλ, παραγωγής 2019, η περίπτωση αστυνομικού της υπηρεσίας ανηλίκων, που ενώ με ευλαβική αφοσίωση τηρεί το πρωτόκολλο, κάποια στιγμή κατηγορείται και διώκεται για παρενόχληση εφήβων—Κάτι λέει—Γαλλικό κομψοτέχνημα που στάζει από πρωτοτυπία, με τρεις ετερόκλητους τύπους να καταδιώκονται για την αθωότητά τους!--Εξαιρετικό—Δύο Οσκαρ; Μόνο! Μία από τις κορυφαίες στιγμές του 2021, όλα και όλοι on the Top—Μη το χάσετε!--Είναι του 2000 και είναι από τις πιο ατμοσφαιρικές, γοητευτικές ερωτικές ιστορίες των τελευταίων τριάντα ετών—Οπωσδήποτε!—Αληθινό όπου Γάλλος σκηνοθέτης προπονεί με επίπονες πρόβες πέντε κρατούμενους για το ανέβασμα του θρυλικού έργου «Περιμένοντας τον Γκοντό» του Σάμιουελ Μπέκετ—Κι όμως γίνεται!Ο Κλιντ είναι 91 και ακόμα γυρίζει. Οπου ξοφλημένος και υπέργηρος συνταξιούχος του Ροντέο και της εκτροφής αλόγων, αναλαμβάνει υπόθεση από το παλιό αφεντικό του, να πάει στο Μεξικό και να προσκομίσει στην Αμερική παρανόμως τον μικρό γιό του—Κλιντ Ιστγουντ--Σχετικά καλογυρισμένο θρίλερ με έναν πατέρα να τα δίνει όλα για τη σωτηρλία του «εξαφανισμένου» οκτάχρονου γιού του—Ετσι κι έτσι--Από το Ιράν του 2015, το πρώτο μέρος αξίζει και μοιάζει με ρεαλιστική, εκδοχή του ελληνικού «Ο Γολγοθάς μιας αθώας» όμως το δεύτερο σκόρπιο και αμήχανο--Κρίμα—Αλλιώτικο μιούζικαλ όπου η Ανέτ, καρπός του έρωτα ενός stand up κωμικού με σοπράνο, μοιάζει με κέρινη κούκλα--Δήθεν—Απογοητευτικό, αντί ταινίας μπαρ και κάβα και όλοι στην ντίρλα—Μόνο για αλκοολικούς!--Κλασική περιπέτεια τύπου «Λίαμ Νίσον» σε ρόλο ριψοκίνδυνου νταλικιέρη να κάνει σλάλομ πάνω σε παγωμένους δρόμους, να καθαρίζει πάσης φύσεως τομάρια και όλα αυτά για το μεροκάματο του τρόμου!--Action--Επειδή επαγγελματίες εγκλήματος και τρομοκρατίας ευθύνονται για τον θάνατο της γυναίκας του, εκείνος αρπάζει όπλα και καθαρίζει το σύμπαν!—Τσαρλς Μπρόνσον από Δανία!--Ρεσιτάλ ιπτάμενων Κινέζων των πολεμικών τεχνών—Καλοτηγανισμένο ποπ κορν!—Συνηθισμένη ιστορία τρόμου όπου μια γυναίκα που στον ύπνο της βλέπει φρικτά εγκλήματα στη συνέχεια ανακαλύπτει ότι όλα αυτά συμβαίνουν δίπλα της—Ούτε από μακριά—Επίπεδη και απρόσωπη εικονογράφηση με στιγμές από τον βίο του Αγίου Νεκταρίου—Ούτε σαν τηλεταινία!