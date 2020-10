Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

«Αντρέι Ταρκόφσκι σινεμά σαν προσευχή» (Andrey Tarkovsky , a cinema Prayer»--Σκ Αντρέι Αντρέγιεβιτς Ταρκόφσκι, Cast Αντρέι Ταρκόφσκι και όλοι οι πρωταγωνιστές των ταινιών του—Εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, με τον ίδιο τον Ταρκόφσκι να αυτοβιογραφείται, πάντα πιστός στην πνευματικότητα, την Ποίηση και τον θεό--Εξαιρετικό«Το γεράκι του φυστικοβούτυρου» (The Peanut Butter Falcon)--Σκ Τάιλερ Νίλσον, Μάικλ Σβαρτς, Cast Ζακ Γκοτσάγκεν, Σία ΛαΜπεφ, Ντακότα Τζόνσον, Μπρους Ντερν--Road Movie με κολλητά φιλαράκια, νεαρό τυχοδιώκτη με καρδιά παιδιού, και ευφυή φυγάδα από γηροκομείο, που πάσχει από σύνδρομο Down-Τρυφερό«Ο παράδεισος έπεσε στη γη» (It Must be Heaven)--Σκ Ελία Σουλειμάν, Cast Ελία Σουλειμάν, Ταρίκ Κόπτι, Τζορτζ Κλέιφι, Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ--Περίπου σαν ρεπλίκα ταινιών του Ζακ Τατί—Ασε καλύτερα«Τα χελιδόνια της Καμπούλ» (The Swallows of Kabul)--Σκ Ζαμπού Μπρειτμάν- Ελεά Γκομπέ-Μεβελέκ, Cast (φωνές) Σιμόν Αμπκαριάν, Ζιτά Χανρότ, Ζβαν Αρλό--Καλοφτιαγμένο Animation με δύο ερωτευμένους νέους στην Καμπούλ του 1998 κόντρα σε όλα--Αξίζει«Γιοσέπ» (Josep)--Σκ Ορελιέν Φρομάν, Cast (φωνές) Σερζί Λοπέζ, Ζεράρ Χερνάντεζ, Μπρουνό Σολό--Animation Ισπανο-γαλλικής συμπαραγωγής με σκίτσα του Ορέλ της «Monde», και στόρι την φιλία Γάλλου αστυνομικού με Ισπανό μαχητή εναντίον Φράνκο--Καλό«Ο κόσμος του Απού» (Apur Samsar )--Σκ Σατιατζίτ Ράι, Cast Σουμίτρα Τσατερτζί, Σαρμίλα Ταγκόρ, Σουαπόν Μουχαρτζί--Από την πολυπληθή «ταινιοθήκη» της Ινδίας, όπου στη δεκαετία του πενήντα, ο θρυλικός Σατιατζίτ Ράι, σκηνοθετεί τα τρία στάδια του Απού, από τα παιδικά του χρόνια, μέχρι την ενηλικίωση και τον γάμο του—All Time ClassicΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙΚΛΑΣΙΚΕΣ«Η συμμορία των εντιμότατων» (Lavender Hill Mob)--Σκ Τσαρλς Κράιτον, Cast Αλεκ Μακ Γκίνες, Στάνλει Χάλαγουει, Οντρει Χέπμπορν--Του 1951 από Αγγλία kai εξωφρενική ιδέα: να ληστέψουν και να λιώσουν τις ράβδους χρυσού στο χυτήριο μετατρέποντάς τες σε ομοιώματα Πύργου του Άιφελ— Καλό!«Chinatown»--Σκ Ρόμαν Πολάνσι, Cast Τζακ Νίκολσον, Φέι Ντάναγουει, Τζον Χιούστον--Το καλύτερο φιλμ νουάρ όλων των εποχών, γυρισμένο το 1974 αλλά πάντα χωρίς μισή ρυτίδα—ΟπωσδήποτεΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΕΣ«Scooby-Doo»--Σκ Τόνι Σερβόν, Cast (φωνές): Χρήστος Θάνος, Σοφία Καψαμπέλη, Γιάννης Στεφανόπουλος—Μεταγλωττισμένο Animation για μικρά παιδιά με τον Σκούμπι Ντου και την παρέα του--ΝηπιαγωγείοΑΞΙΖΟΥΝ«Η δίκη των 7 του Σικάγο» (The Trial of the Chicago 7)--Σκ Ααρον Σόρκιν, Cast Σάσα Μπάρον Κόεν, Εντ Ρεντμέιν, Γιάχια Αμπντούλ-Μάτιν ΙΙ, Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ—Αληθινή, δικαστική ιστορία, έντονα πολιτική, όταν το 1969, επί εποχής Νίξον, οκτώ στρατευμένοι στο αντιπολεμικό κίνημα των ΗΠΑ, κατηγορήθηκαν για συνωμοσία ανατροπής του καθεστώτος—Πολιτικό και στρατευμένο!«Greenland: το τελευταίο καταφύγιο» (Greenland )--Σκ Ρικ Ρόμαν Βογκ, Cast: Τζέραρντ Μπάτλερ, Μαρένα Μπακαρίν, Σκοτ Γκλεν—Το τέλος του κόσμου. Από θραύσμα 14 χιλιομέτρων που θα ισοπεδώσει το σύμπαν—Καλοφτιαγμένο και επίκαιρο«Μουλάν» (Mulan)--Σκ Νίκι Κάρο, Cast Γίφει Λιού, Τζι Μα, Γκονγκ Λι, Τζετ Λι--Εναέρια δράση, χορογραφημένη σαν Μπαλέτο, με κεντρικό πρόσωπο μικρή χωριατοπούλα, μεταμφιεσμένη σαν αγόρι, ώστε να στρατολογηθεί, να υπηρετήσει τον αυτοκράτορα και να κατατροπώσει τους Βόρειους εισβολείς--Συναρπαστικό«Με κομμένη την ανάσα» (A Bout De Souffle)--Σκ Ζαν Λικ Γκοντάρ, Cast Ζαν Πολ Μπελμοντό, Τζιν Σίμπεργκ—Το θρυλικό εναρκτήριο λάκτισμα της Γαλλικής και επαναστατικής «Nouvelle Vague», παραγωγής 1960 με τον καλύτερο Μπελμοντό Ever!—Αθάνατο!«Το μίσος» (La Haine)--Σκ Ματιέ Κασοβίτς,Cast Βενσάν Κασέλ, Ιμπέρ Κουντέ, Σαίντ Ταγκμαάνι--Του 1995, των πολλών διακρίσεων και της μεγάλης έκπληξης και προάγγελος του «Joker»--Ωρολογιακή βόμβαΕΤΣΙ ΚΙ ΕΤΣΙ«Vivarium»--Σκ Λόρκαν Φίνεγκαν, Cast Τζέσε Αιζενμπεργκ, Ιμοτζεν Ποτς--Ζευγάρι ερωτευμένων ψάχνει σπίτι να στεγάσει τα όνειρά του. Φυσικά το βρίσκει. Και φυσικά παγιδεύεται σ αυτό. Το σπίτι καταλήγει «φέρετρο» αποστειρωμένο, πεντακάθαρο και ψυχρό--Ενδιαφέρον«Η εποχή της βροχής» (Wet Season)--Σκ Αντονι Τσεν, Cast Γιαν Γιαν Γέο, Τζία Λερ Κοχ—Αργόσυρτη αλλά καλοφτιαγμένη ιστορία στη Σιγκαπούρι με την παράνομη σχέση νεαρής καθηγήτριας με μαθητή της—Ετσι κι έτσι«Οι άγνωστοι Αθηναίοι»--Σκ Αγγελική Αντωνίου, Cast Χαριτωμένα, ταλαιπωρημένα, αδέσποτα--Ελληνικό ντοκιμαντέρ για ζωόφιλους. Ιδιαιτέρως για εκείνους που αναλαμβάνουν την προστασία αδέσποτων, ταλαιπωρημένων, τετράποδων-Συμπαθές«Μαρί Κιουρί η γυναίκα που άλλαξε τον κόσμο» (Radioactive)--Σκ Μαριάν Σατραπί, Cast Ρόζαμουντ Πάικ, Σαμ Ράιλι—Βιογραφικές στιγμές από την ταραγμένη ζωή της ΜαρίΣ αλώμη Σκουοντόφσκα-Κιουρί (1867-1934) περίπτωση μοναδική—Ετσι κι έτσι«Η μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς»--Σκ Γιάννης Οικονομίδης, Cast Βασίλης Μπισμπίκης, Βίκυ Παπαδοπούλου, Στάθης Σταμουλακάτος, Γιάννης Τσορτέκης, Λένα Κιτσοπούλου—Ταραντίνο αλα Ελληνικά όπου επαρχιακή πόλη μεταβάλλεται σε Πινακοθήκη τεράτων—Βομβαρδισμός υβρεολόγιου!ΑΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ«Πόλεμος στο σπίτι» (War with Grandpa)--Σκ Τομ Χιλ, Cast Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Οουκς Φέγκλι, Ούμα Θέρμαν, Ρομπ Ρίγκλει, Κρίστοφερ Ουόκεν—Εγγόνια έναντίον παππούδων—Ασε καλύτερα!«Tenet»--Σκ Κρίστοφερ Νόλαν, Cast Τζον Ντέιβιντ Ουάσινγκτον, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ελίζαμπεθ Ντέμπικι, Κένεθ Μπράνα, Μάικλ Κέιν—Δυόμιση ώρες καταιγιστικής δράσης όμως δυστυχώς το περιεχόμενο και το στόρι εντελώς χαοτικό—Κρίμα!