Heartstopper: Η ελληνική έκδοση της σειράς-φαινόμενο ήρθε στα βιβλιοπωλεία

Κλείσιμο

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η σειρά βιβλίων Ηeartstopper της βραβευμένης Alice Oseman , που έχει πουλήσει πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα παγκοσμίως, είναι πλέον διαθέσιμη στα ελληνικά από τις εκδόσεις Διόπτρα.Η νεανική και τρυφερή ιστορία που κάνει τις καρδιές εφήβων και ενηλίκων να σταματάνε ξεκίνησε ως διαδικτυακό κόμικ, μεταφέρθηκε στο χαρτί με την υποστήριξη των αναγνωστών και κατέκτησε αμέσως τα βρετανικά βιβλιοπωλεία. Πρόκειται για την ιστορία δύο έφηβων αγοριών, του Νικ και του Τσάρλι, τα οποία γνωρίζονται στο σχολείο, γίνονται φίλοι και ερωτεύονται. Μέσα από τα βιβλία παρακολουθούμε τις όμορφες και τις άσχημες στιγμές της αγάπης, της φιλίας, της ψυχικής υγείας, των coming out των πρωταγωνιστών αλλά και των υπέροχων χαρακτήρων που τους πλαισιώνουν.Τα νέα αυτά graphic novels εκφράζουν την ανάγκη για μια κοινωνία μακριά από στερεότυπα, προκαταλήψεις, διακρίσεις και ομοφοβία, και είναι ιδανικά για εφήβους.Tο hashtag Heartstopper έχει ξεπεράσει τις πέντε δισεκατομμύρια προβολές στο TikTok, ενώ οι Kit Connor και Joe Locke, οι πρωταγωνιστές της σειράς στο Netflix, έχουν πάνω από τρία εκατομμύρια followers στο Instagram. Alice Oseman γεννήθηκε το 1994 στο Κεντ της Αγγλίας και είναι συγγραφέας και εικονογράφος. Αγαπημένες της ασχολίες: να κοιτάζει αφηρημένα την οθόνη του υπολογιστή της, να αναρωτιέται για το νόημα της ζωής ή να κάνει οτιδήποτε για να μην αναγκαστεί να δουλέψει σε κάποια εταιρεία. Εκτός από συγγραφέας και εικονογράφος της σειράς Heartstopper, η Άλις έχει γράψει τα νεανικά μυθιστορήματα Solitaire, Nick and Charlie, Radio Silence, I Was Born for This, This Winter, Loveless.Για να δείτε τη δουλειά της Alice, επισκεφτείτε τις διευθύνσεις: