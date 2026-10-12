Σέριφος: Η ιστορία των μεταλλείων της και της αιματοβαμμένης απεργίας που καθιέρωσε το 8ωρο στην εργασία

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Οι περισσότεροι, πιθανότατα, δεν γνωρίζουν πως η καθιέρωση του 8ώρου στην καθημερινή εργασία οφείλεται στον αιματοβαμμένο αγώνα που έδωσαν, το 1916, οι εργάτες στα, με μια μεγάληη οποία αποτέλεσε ορόσημο στην ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος και είχε σημαντικό αντίκτυπο στο εγχώριο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι.Εικόνες, μαρτυρίες και αφηγήσεις από το ιστορικό αυτό γεγονός περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τίτλο «», που υλοποίησε η, με τη χρηματοδότηση τουτου, και είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά στις ιστοσελίδες τους.Πρόκειται για ένα πολύτιμο ψηφιακό αρχείο με σπάνιο αρχειακό υλικό, ιστορικά τεκμήρια, φωτογραφίες και προφορικές μαρτυρίες, που θα συνεχίζει να εμπλουτίζεται με στόχο να διασώσει την πολύτιμη ιστορία των μεταλλείων της Σερίφου η οποία ξεκίνησε την 3η χιλιετία π.Χ., άκμασε τον 6ο αιώνα π.Χ. και συνεχίστηκε κατά τη ρωμαϊκή, την ενετική και τη νεότερη ελληνική περίοδο, ως το οριστικό κλείσιμο των μεταλλείων το 1963.Ανάμεσα στο υλικό βρει κανείς 250 φωτογραφίες, 11 βίντεο με προσωπικές μαρτυρίες μεταλλωρύχων και συγγενών τους, αρχειακά έγραφα και δημοσιεύματα της εποχής και QR codes σε ιστορικά σημεία των μεταλλείων, συνδέοντάς τα με τις αντίστοιχες προφορικές μαρτυρίες.Στον πρόλογο του λευκώματος αναφέρεται χαρακτηριστικά: ««Ο τόπος που συγκλονίζει κάθε επισκέπτη της Σερίφου βρίσκεται στα νοτιοδυτικά του νησιού, εκεί που η πέτρα συναντά το φως των Κυκλάδων και που ο χρόνος έχει αφήσει τα δικά του σημάδια. Σκουριασμένες σιδηροτροχιές, σιωπηλά μηχανήματα, στοές λαξευμένες στο βουνό και κτίσματα που αντιστέκονται ακόμη στους ανέμους, αφηγούνται μια ιστορία μόχθου, ελπίδας, αλληλεγγύης και ανθρώπινης αντοχής και επιμονής. Τα Μεταλλεία της Σερίφου δεν αποτελούν μόνο μνημεία μιας βιομηχανικής εποχής, είναι κομμάτι της ψυχής του νησιού. Κάθε πέτρα, κάθε εγκαταλελειμμένη κατασκευή, κάθε ίχνος πάνω στο τοπίο κουβαλά μνήμες ανθρώπων που εργάστηκαν εδώ, ονειρεύτηκαν, αγωνίστηκαν και άφησαν το αποτύπωμά τους.»Ήταν 7 Αυγούστου του 1916 όταν οι μεταλλωρύχοι της Σερίφου αποκαμωμένοι και εξαγριωμένοι από τις ατελείωτες καθημερινές ώρες εργασίες, κάτω από απάνθρωπες και επικίνδυνες συνθήκες, εξαιτίας των οποίων είχαν χάσει τη ζωή τους δεκάδες εργάτες, αποφάσισαν να εξεγερθούν.