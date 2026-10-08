Φωτεινή Βελεσιώτου - Μπάμπης Τσέρτος: Τραγουδούν τα ρεμπέτικα της Κατοχής και της Αντίστασης
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Φωτεινή Βελεσιώτου Μπάμπης Τσέρτος Ρεμπέτικο

Φωτεινή Βελεσιώτου - Μπάμπης Τσέρτος: Τραγουδούν τα ρεμπέτικα της Κατοχής και της Αντίστασης

Πού και πότε θα πραγματοποιηθεί η συναυλία 

Φωτεινή Βελεσιώτου - Μπάμπης Τσέρτος: Τραγουδούν τα ρεμπέτικα της Κατοχής και της Αντίστασης
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Ρεμπέτικα τραγούδια που γεννήθηκαν στα δύσκολα χρόνια της γερμανικής Kατοχής θα παρουσιαστούν το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στο Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων. «Τα ρεμπέτικα της Κατοχής και της Αντίστασης» είναι ο τίτλος της ιδιαίτερη αυτής θεματικής συναυλίας με βασικούς ερμηνευτές τη Φωτεινή Βελεσιώτου και τον Μπάμπη Τσέρτο.

Εκείνα τα δύσκολα χρόνια, το ρεμπέτικο έγινε ένα ζωντανό χρονικό της εποχής. Η πείνα, η μαύρη αγορά, οι σαλταδόροι, οι βομβαρδισμοί, οι φυλακές αλλά και η Αντίσταση περνούν στα τραγούδια ανθρώπων που έγραφαν για όσα συνέβαιναν γύρω τους, συχνά την ίδια στιγμή που τα γεγονότα εκτυλίσσονταν.

Από αυτή την περίοδο προέρχονται τραγούδια όπως ο «Σαλταδόρος», οι «Μαυραγορίτες» και η «Επιδρομή στον Πειραιά» του Μιχάλη Γενίτσαρη, το «Χαϊδάρι» του Μάρκου Βαμβακάρη, καθώς και το «Να 'ναι γλυκό το βόλι» του Δημήτρη Γκόγκου, γνωστού ως Μπαγιαντέρα, που είναι αφιερωμένο στην Αντίσταση.

Μέσα από την αμεσότητα του λαϊκού λόγου, το ρεμπέτικο αποτυπώνει μια ολόκληρη κοινωνία που προσπαθεί να επιβιώσει, να αντισταθεί και να διατηρήσει τη φωνή της. Ιδιαίτερο στοιχείο αυτού του ρεπερτορίου είναι ότι πολλά από τα τραγούδια δεν ηχογραφήθηκαν όταν γράφτηκαν, αλλά πολύ αργότερα. Στα χρόνια της Κατοχής η δισκογραφική δραστηριότητα στην Ελλάδα είχε διακοπεί, και τα τραγούδια κυκλοφορούσαν από στόμα σε στόμα και μέσα από τις ζωντανές εμφανίσεις των μουσικών. Κάποια καταγράφηκαν σε δίσκο μετά τον πόλεμο, ενώ άλλα διασώθηκαν χάρη στη μνήμη των ίδιων των δημιουργών τους και όσων τα τραγούδησαν.
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