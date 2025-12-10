Ανατρέποντας τα όρια στον σύγχρονο εξπρεσιονισμό, με την υπογραφή του Γρηγόρη Κασάπογλου

Κλείσιμο

Πρόκειται για μια εικαστική παρουσίαση που προσπαθεί να ανατρέψει τα όρια του σύγχρονου εξπρεσιονισμού.Ο καλλιτέχνης εισάγει ένα πρωτόγνωρο καλλιτεχνικό ρεύμα που ο ίδιος αποκαλεί Inner Abyss Expressionism, το οποίο πηγάζει έχοντας ως αφετηρία την σύγκρουση του φωτός με την εσωτερική συνείδηση.Τα έργα του Κασάπογλου αγγίζουν το σημείο εκείνο όπου η ψυχή μεταμορφώνεται σε εικόνα, μορφή και δόνηση.Το χαρακτηριστικό τρίπτυχο χρωμάτων που δουλεύει και επεξεργάζεται-μαύρο, λευκό και κόκκινο-λειτουργεί περισσότερο ως ένας κώδικας που αποκαλύπτει τα στρώματα της εσωτερικής αλήθειας.Η συγκεκριμένη έκθεση δεν αποτελεί απλώς μια συλλογή δημιουργιών αλλά μια εμπειρία αυτο-ανακάλυψης, ενώ τα έργα λειτουργούν ως πύλες ανάμεσα στην συνείδηση, τις σκιές, τις μνήμες και τους αόρατους δεσμούς.Άλλωστε όπως επισημαίνει ο ίδιος «Δεν ζωγραφίζω εικόνες, αποτυπώνω δονήσεις. Δεν με ενδιαφέρει η εξωτερική μορφή αλλά μόνο η αλήθεια που προσπαθεί να κρυφτεί».