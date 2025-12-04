Νικολακοπούλου – Βουτσικάκης με τραγούδια που δεν μπορείς να παραβλέψεις

Κλείσιμο

Ένα χρόνο μετά τις πολύ ωραίες βραδιές στον χώρο του Gazarte Roof Stage, ο Θοδωρής Βουτσικάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου δίνουν ξανά το χειμερινό τους ραντεβού με τους φίλους αυτού του είδους μουσικής αφήγησης και επιλογών ρεπερτορίου.Ο τίτλος «Παράβλεψη», που στην διεθνή ορολογία ονομάζεται «skip», επιλέχθηκε γιατί οι δύο καλλιτέχνες, έχουν με την ευγενική πρόθεση να επιτρέψουν στους θαμώνες κάποια τραγούδια να τα αγαπούν πολύ και κάποια άλλα να θέλουν να τα προσπεράσουν, θα ήταν όμως παράβλεψη να μην τα συμπεριλάβουν.Το περιεχόμενο πλούσιο, με τα νέα τους τραγούδια αλλά και μια επιλογή από τα κλασικά τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου που όσο και αν περνούν τα χρόνια κανείς δεν μπορεί να τα παραβλέψει.Καλλιτεχνική επιμέλεια:Μαζί στη σκηνή με τον Θοδωρή Βουτσικάκη έξι κορυφαίοι σολίστες μουσικοί:– πιάνο- τύμπανα– Μπάσο - κιθάρα- ακορντεόνμπουζούκι – μαντολίνο – τρομπέτα– τσέλοΜουσική Διεύθυνση :Θοδωρής Βουτσικάκης - Λίνα Νικολακοπούλου: Κυριακές 14,21,28/12/2025 & 4/1/2026Ώρα προσέλευσης: 19:30Έναρξη: 20:30Εισιτήρια από 15 ευρώ