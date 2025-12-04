Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Νικολακοπούλου – Βουτσικάκης με τραγούδια που δεν μπορείς να παραβλέψεις
Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Το ποιοτικό και απόλυτα feel good πρόγραμμα που γοήτευσε πέρυσι, επιστρέφει φέτος ανανεωμένο, για 4 μοναδικές παραστάσεις στο Gazarte
Ένα χρόνο μετά τις πολύ ωραίες βραδιές στον χώρο του Gazarte Roof Stage, ο Θοδωρής Βουτσικάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου δίνουν ξανά το χειμερινό τους ραντεβού με τους φίλους αυτού του είδους μουσικής αφήγησης και επιλογών ρεπερτορίου.
Ο τίτλος «Παράβλεψη», που στην διεθνή ορολογία ονομάζεται «skip», επιλέχθηκε γιατί οι δύο καλλιτέχνες, έχουν με την ευγενική πρόθεση να επιτρέψουν στους θαμώνες κάποια τραγούδια να τα αγαπούν πολύ και κάποια άλλα να θέλουν να τα προσπεράσουν, θα ήταν όμως παράβλεψη να μην τα συμπεριλάβουν.
Το περιεχόμενο πλούσιο, με τα νέα τους τραγούδια αλλά και μια επιλογή από τα κλασικά τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου που όσο και αν περνούν τα χρόνια κανείς δεν μπορεί να τα παραβλέψει.
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Λίνα Νικολακοπούλου
Μαζί στη σκηνή με τον Θοδωρή Βουτσικάκη έξι κορυφαίοι σολίστες μουσικοί:
Χρήστος Θεοδώρου – πιάνο
Νίκος Σκομόπουλος - τύμπανα
Πέτρος Κρεμυζάκης – Μπάσο - κιθάρα
Θάνος Σταυρίδης - ακορντεόν
Νίκος Σαμαράς μπουζούκι – μαντολίνο – τρομπέτα
Στέλλα Τέμπερλη – τσέλο
Μουσική Διεύθυνση : Χρήστος Θεοδώρου
Θοδωρής Βουτσικάκης - Λίνα Νικολακοπούλου: Κυριακές 14,21,28/12/2025 & 4/1/2026
Ώρα προσέλευσης: 19:30
Έναρξη: 20:30
Εισιτήρια από 15 ευρώ
Εισιτήρια εδώ:
Gazarte Roof Stage: Βουτάδων 34, Αθήνα
