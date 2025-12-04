Νικολακοπούλου – Βουτσικάκης με τραγούδια που δεν μπορείς να παραβλέψεις
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νικολακοπούλου – Βουτσικάκης με τραγούδια που δεν μπορείς να παραβλέψεις

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Το ποιοτικό και απόλυτα feel good πρόγραμμα που γοήτευσε πέρυσι, επιστρέφει φέτος ανανεωμένο, για 4 μοναδικές παραστάσεις στο Gazarte

Νικολακοπούλου – Βουτσικάκης με τραγούδια που δεν μπορείς να παραβλέψεις
Ένα χρόνο μετά τις πολύ ωραίες βραδιές στον χώρο του Gazarte Roof Stage, ο Θοδωρής Βουτσικάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου δίνουν ξανά το χειμερινό τους ραντεβού με τους φίλους αυτού του είδους μουσικής αφήγησης και επιλογών ρεπερτορίου.
Ο τίτλος «Παράβλεψη», που στην διεθνή ορολογία ονομάζεται «skip», επιλέχθηκε γιατί οι δύο καλλιτέχνες, έχουν με την ευγενική πρόθεση να επιτρέψουν στους θαμώνες κάποια τραγούδια να τα αγαπούν πολύ και κάποια άλλα να θέλουν να τα προσπεράσουν, θα ήταν όμως παράβλεψη να μην τα συμπεριλάβουν.
Το περιεχόμενο πλούσιο, με τα νέα τους τραγούδια αλλά και μια επιλογή από τα κλασικά τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου που όσο και αν περνούν τα χρόνια κανείς δεν μπορεί να τα παραβλέψει.

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Λίνα Νικολακοπούλου
Μαζί στη σκηνή με τον Θοδωρή Βουτσικάκη έξι κορυφαίοι σολίστες μουσικοί:
Χρήστος Θεοδώρου – πιάνο
Νίκος Σκομόπουλος - τύμπανα
Πέτρος Κρεμυζάκης – Μπάσο - κιθάρα
Θάνος Σταυρίδης - ακορντεόν
Νίκος Σαμαράς μπουζούκι – μαντολίνο – τρομπέτα
Στέλλα Τέμπερλη – τσέλο
Μουσική Διεύθυνση : Χρήστος Θεοδώρου

Θοδωρής Βουτσικάκης - Λίνα Νικολακοπούλου: Κυριακές 14,21,28/12/2025 & 4/1/2026
Ώρα προσέλευσης: 19:30
Κλείσιμο
Έναρξη: 20:30
Εισιτήρια από 15 ευρώ
Εισιτήρια εδώ:
Gazarte Roof Stage: Βουτάδων 34, Αθήνα

Thema Insights

Garmin: ηγέτης και στα ηλεκτρονικά για σκάφη

Με λύσεις που περιλαμβάνουν GPS Plotter, βυθόμετρα, όργανα, αυτόματο πιλότο, ηχοσυστήματα, VHF, κάμερες, ραντάρ και πολλά ακόμα, μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες κάθε σκάφους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης