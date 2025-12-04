“DENSITIES” 1η ατομική έκθεση του Γιώργου Ασημακόπουλου
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

“DENSITIES” 1η ατομική έκθεση του Γιώργου Ασημακόπουλου

Για πρώτη φορά 17 έργα του στον χώρο τέχνης Artshot – Sophia Gaitani 11-27/12/2025

“DENSITIES” 1η ατομική έκθεση του Γιώργου Ασημακόπουλου
Την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025, στον χώρο τέχνης Artshot – Sophia Gaitani, στις 19.30, o Γιώργος Ασημακόπουλος παρουσιάζει την πρώτη του ατομική έκθεση ζωγραφικής, με τίτλο “Densities”. Μετά από δεκαετίες εικαστικής περιήγησης, τόσο στην τέχνη της φωτογραφίας όσο και στην τέχνη της ζωγραφικής και έπειτα από σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ο καλλιτέχνης μας συστήνει για πρώτη φορά 17 έργα του, που αποτελούν ένα εσωτερικό ταξίδι, καθώς και ένα ταξίδι στον κόσμο της μνήμης και σε ό,τι εκείνη αφήνει πίσω της.

“DENSITIES” 1η ατομική έκθεση του Γιώργου Ασημακόπουλου
“DENSITIES” 1η ατομική έκθεση του Γιώργου Ασημακόπουλου

Ο ίδιος δηλώνει: «Κάθε έργο με γοητεύει από την πρώτη κιόλας πινελιά. Είναι τα άπειρα ενδεχόμενα που μπορούν να ξεδιπλωθούν από αυτήν την αρχική κίνηση πάνω στο τελάρο. Όλες οι σκέψεις που προηγούνται μπορούν να αναιρεθούν από την πρώτη πινελιά και τη μαγεία των άπειρων εκδοχών που ανοίγονται μπροστά μου».
Την ώρα που το χρώμα «ζυμώνεται» και μεταφέρει φως, έννοιες και συναισθήματα, το ταξίδι του καλλιτέχνη σε άγνωστους τόπους ξεκινάει, ενώ παράλληλα λαμβάνει χώρα ένας συνεχής διάλογος με το έργο, του οποίου η εξέλιξη δεν ακολουθεί πάντα ασφαλή μονοπάτια.

“DENSITIES” 1η ατομική έκθεση του Γιώργου Ασημακόπουλου


Για να καταλήξει σε ένωση δημιουργού και έργου, σε μια ισότιμη σχέση, όπου και οι δύο ωριμάζουν και εξελίσσονται. Το λευκό του τελάρου συμβολίζει για τον δημιουργό την γέννηση, μιας μορφής ή μιας οντότητας κάθε φορά τόσο μοναδικής, που καθρεφτίζει την ειλικρίνεια και την αλήθεια του δημιουργού.

Κλείσιμο
Όπως σημειώνει ο ιστορικός τέχνης και επιμελητής της έκθεσης, Κωνσταντίνος Θ. Σπυρόπουλος: «Στην ατομική έκθεση Densities, η εικαστική γραφή του Γιώργου Ασημακόπουλου εκδηλώνεται ως μια ανοιχτή χειρονομία που υπακούει σε προλογικές, σχεδόν ενστικτώδεις ρυθμικότητες. Το χρώμα λειτουργεί σαν ίζημα αυτής της αυθύπαρκτης κίνησης, μετατρέποντας την αθροιστική επιφάνεια σε τόπο συμβάντος. Αποκτά θερμοκρασία, πίεση, μάζα· διαμορφώνοντας ένα πεδίο όπου η ύλη προαισθάνεται τη μορφή πριν ακόμη αυτή πλήρως γεννηθεί.

“DENSITIES” 1η ατομική έκθεση του Γιώργου Ασημακόπουλου

Οι αποχρώσεις, άλλοτε διαυγείς και άλλοτε αδιαφανείς, κινούνται ανάμεσα στο φως και τη σκιά, στην εμφάνιση και τη διάλυση της φόρμας. Το χρώμα δεν υπηρετεί τη μίμηση, αλλά δρα ως αυτόνομο νοητικό σώμα που συγκροτεί απτικές και οπτικές εντάσεις. Η επιφάνεια των έργων μοιάζει να πάλλεται, σαν να βρίσκεται σε μια διαρκή διαδικασία μορφοποίησης και αποσύνθεσης. Μέσα από αυτή τη μεταβατικότητα, η χρωματική μάζα μετατρέπεται σε ενέργεια που φαίνεται να υπερβαίνει τα όρια του υλικού φορέα».

Ώρες λειτουργίας:

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 17.30 - -20.30
Τετάρτη, Σάββατο 12.00 – 15.00

Thema Insights

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Βιώσιμη ανάπτυξη με συνέπεια: Παράδοση, καινοτομία και υπευθυνότητα για ένα καλύτερο μέλλον

Μέσα από κάθε δράση της, η ΔΩΔΩΝΗ ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και υιοθετεί πρακτικές που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 για τις επιδόσεις της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης