“DENSITIES” 1η ατομική έκθεση του Γιώργου Ασημακόπουλου

Την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025, στον χώρο τέχνης Artshot – Sophia Gaitani, στις 19.30, o Γιώργος Ασημακόπουλος παρουσιάζει την πρώτη του ατομική έκθεση ζωγραφικής, με τίτλο “Densities”. Μετά από δεκαετίες εικαστικής περιήγησης, τόσο στην τέχνη της φωτογραφίας όσο και στην τέχνη της ζωγραφικής και έπειτα από σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ο καλλιτέχνης μας συστήνει για πρώτη φορά 17 έργα του, που αποτελούν ένα εσωτερικό ταξίδι, καθώς και ένα ταξίδι στον κόσμο της μνήμης και σε ό,τι εκείνη αφήνει πίσω της.Ο ίδιος δηλώνει: «Κάθε έργο με γοητεύει από την πρώτη κιόλας πινελιά. Είναι τα άπειρα ενδεχόμενα που μπορούν να ξεδιπλωθούν από αυτήν την αρχική κίνηση πάνω στο τελάρο. Όλες οι σκέψεις που προηγούνται μπορούν να αναιρεθούν από την πρώτη πινελιά και τη μαγεία των άπειρων εκδοχών που ανοίγονται μπροστά μου».Την ώρα που το χρώμα «ζυμώνεται» και μεταφέρει φως, έννοιες και συναισθήματα, το ταξίδι του καλλιτέχνη σε άγνωστους τόπους ξεκινάει, ενώ παράλληλα λαμβάνει χώρα ένας συνεχής διάλογος με το έργο, του οποίου η εξέλιξη δεν ακολουθεί πάντα ασφαλή μονοπάτια.Για να καταλήξει σε ένωση δημιουργού και έργου, σε μια ισότιμη σχέση, όπου και οι δύο ωριμάζουν και εξελίσσονται. Το λευκό του τελάρου συμβολίζει για τον δημιουργό την γέννηση, μιας μορφής ή μιας οντότητας κάθε φορά τόσο μοναδικής, που καθρεφτίζει την ειλικρίνεια και την αλήθεια του δημιουργού.Όπως σημειώνει ο ιστορικός τέχνης και επιμελητής της έκθεσης,«Στην ατομική έκθεση Densities, η εικαστική γραφή του Γιώργου Ασημακόπουλου εκδηλώνεται ως μια ανοιχτή χειρονομία που υπακούει σε προλογικές, σχεδόν ενστικτώδεις ρυθμικότητες. Το χρώμα λειτουργεί σαν ίζημα αυτής της αυθύπαρκτης κίνησης, μετατρέποντας την αθροιστική επιφάνεια σε τόπο συμβάντος. Αποκτά θερμοκρασία, πίεση, μάζα· διαμορφώνοντας ένα πεδίο όπου η ύλη προαισθάνεται τη μορφή πριν ακόμη αυτή πλήρως γεννηθεί.Οι αποχρώσεις, άλλοτε διαυγείς και άλλοτε αδιαφανείς, κινούνται ανάμεσα στο φως και τη σκιά, στην εμφάνιση και τη διάλυση της φόρμας. Το χρώμα δεν υπηρετεί τη μίμηση, αλλά δρα ως αυτόνομο νοητικό σώμα που συγκροτεί απτικές και οπτικές εντάσεις. Η επιφάνεια των έργων μοιάζει να πάλλεται, σαν να βρίσκεται σε μια διαρκή διαδικασία μορφοποίησης και αποσύνθεσης. Μέσα από αυτή τη μεταβατικότητα, η χρωματική μάζα μετατρέπεται σε ενέργεια που φαίνεται να υπερβαίνει τα όρια του υλικού φορέα».