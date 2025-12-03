Ο τελευταίος χορός του Ιβάν Βασίλιεφ

και αποχαιρετά το ελληνικό κοινό με μια υπερπαραγωγή με τίτλο "Η Into Dance σε συνεργασία με το Christmas Theater ανακοινώνει την κορυφαία καλλιτεχνική στιγμή της σεζόν: την εμφάνιση του θρυλικού σούπερ σταρ του μπαλέτου, Ivan Vasiliev, στην παράσταση “LAST DANCE OF IVAN VASILIEV” στις 8 Δεκεμβρίου 2025., που έχει χαρακτηριστεί ως «» και ο «», έρχεται στην Αθήνα φέρνοντας μαζί του την αίγλη και το μεγαλείο μιας τεράστιας καριέρας που έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι της στις σπουδαιότερες σκηνές του κόσμου.αναγνωρίζεται παγκοσμίως για την ασύγκριτη αλτικότητά του, τη δυναμική του ενέργεια και την σπάνια εκφραστικότητα που τον καθιστούν μοναδικό. Σε ηλικία μόλις 18 ετών αναδείχθηκε Πρώτος Χορευτής στα Θέατρα Bolshoi (Μόσχα) και(Αγία Πετρούπολη), δύο από τους σημαντικότερους θιάσους παγκοσμίως, μια διάκριση που επισφράγισε το ταλέντο του.Christmas Theater8 Δεκεμβρίου 2025