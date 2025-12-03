Σχεδιασμένο στην Ευρώπη και κατασκευασμένο στην Κολωνία, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer συνδυάζει κορυφαία αυτονομία, προηγμένη τεχνολογία και οδηγική άνεση, προσφέροντας ένα SUV που δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης, αλλά εμπειρία οδήγησης και στιλ ζωής. Το Ford που αγαπάς με επιτόκιο 0,9%!
Ο τελευταίος χορός του Ιβάν Βασίλιεφ
Ο τελευταίος χορός του Ιβάν Βασίλιεφ
8 Δεκεμβρίου 2025 Christmas Theater
Ο θρυλικός Ivan Vasiliev χορεύει για τελευταία φορά στην Ελλάδα και αποχαιρετά το ελληνικό κοινό με μια υπερπαραγωγή με τίτλο "LAST DANCE OF IVAN VASILIEV"
Η Into Dance σε συνεργασία με το Christmas Theater ανακοινώνει την κορυφαία καλλιτεχνική στιγμή της σεζόν: την εμφάνιση του θρυλικού σούπερ σταρ του μπαλέτου, Ivan Vasiliev, στην παράσταση “LAST DANCE OF IVAN VASILIEV” στις 8 Δεκεμβρίου 2025.
Ο Ivan Vasiliev, που έχει χαρακτηριστεί ως «ο Νουρέγιεφ της νέας εποχής» και ο «εκρηκτικός χορευτής», έρχεται στην Αθήνα φέρνοντας μαζί του την αίγλη και το μεγαλείο μιας τεράστιας καριέρας που έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι της στις σπουδαιότερες σκηνές του κόσμου.
Ο Ivan Vasiliev αναγνωρίζεται παγκοσμίως για την ασύγκριτη αλτικότητά του, τη δυναμική του ενέργεια και την σπάνια εκφραστικότητα που τον καθιστούν μοναδικό. Σε ηλικία μόλις 18 ετών αναδείχθηκε Πρώτος Χορευτής στα Θέατρα Bolshoi (Μόσχα) και Mikhailovsky (Αγία Πετρούπολη), δύο από τους σημαντικότερους θιάσους παγκοσμίως, μια διάκριση που επισφράγισε το ταλέντο του.
