Ο τελευταίος χορός του Ιβάν Βασίλιεφ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο τελευταίος χορός του Ιβάν Βασίλιεφ

8 Δεκεμβρίου 2025 Christmas Theater

Ο τελευταίος χορός του Ιβάν Βασίλιεφ
Ο θρυλικός Ivan Vasiliev χορεύει για τελευταία φορά στην Ελλάδα και αποχαιρετά το ελληνικό κοινό με μια υπερπαραγωγή με τίτλο "LAST DANCE OF IVAN VASILIEV"

Η Into Dance σε συνεργασία με το Christmas Theater ανακοινώνει την κορυφαία καλλιτεχνική στιγμή της σεζόν: την εμφάνιση του θρυλικού σούπερ σταρ του μπαλέτου, Ivan Vasiliev, στην παράσταση “LAST DANCE OF IVAN VASILIEV” στις 8 Δεκεμβρίου 2025.

Ο Ivan Vasiliev, που έχει χαρακτηριστεί ως «ο Νουρέγιεφ της νέας εποχής» και ο «εκρηκτικός χορευτής», έρχεται στην Αθήνα φέρνοντας μαζί του την αίγλη και το μεγαλείο μιας τεράστιας καριέρας που έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι της στις σπουδαιότερες σκηνές του κόσμου.
LAST DANCE OF IVAN VASILIEV 8/12/2025 στο Christmas Theater

Ο Ivan Vasiliev αναγνωρίζεται παγκοσμίως για την ασύγκριτη αλτικότητά του, τη δυναμική του ενέργεια και την σπάνια εκφραστικότητα που τον καθιστούν μοναδικό. Σε ηλικία μόλις 18 ετών αναδείχθηκε Πρώτος Χορευτής στα Θέατρα Bolshoi (Μόσχα) και Mikhailovsky (Αγία Πετρούπολη), δύο από τους σημαντικότερους θιάσους παγκοσμίως, μια διάκριση που επισφράγισε το ταλέντο του.

LAST DANCE OF IVAN VASILIEV
Christmas Theater
8 Δεκεμβρίου 2025
Εισιτηρίων: more.com

Thema Insights

Αμιγώς Ηλεκτρικό Ford Explorer: ο κόσμος δεν είναι αρκετός

Αμιγώς Ηλεκτρικό Ford Explorer: ο κόσμος δεν είναι αρκετός

Σχεδιασμένο στην Ευρώπη και κατασκευασμένο στην Κολωνία, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer συνδυάζει κορυφαία αυτονομία, προηγμένη τεχνολογία και οδηγική άνεση, προσφέροντας ένα SUV που δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης, αλλά εμπειρία οδήγησης και στιλ ζωής. Το Ford που αγαπάς με επιτόκιο 0,9%!

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης