Η ΔΕΗ δίνει «φως» στο 65ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Η ΔΕΗ ενισχύει τη στρατηγική της συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τον μεγαλύτερο κινηματογραφικό οργανισμό της χώρας, με την προσθήκη του νέου βραβείου «ΦΩΣ powered by ΔΕΗ», το οποίο θα απονείμει σε πρωτοεμφανιζόμενες και πρωτοεμφανιζόμενους ηθοποιούς. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους €3.000.Το 65ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα διεξαχθεί από τις 31 Οκτωβρίου μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου 2024, με την υποστήριξη της ΔΕΗ, ενώ θα πραγματοποιηθούν δεκάδες προβολές ταινιών μεγάλου και μικρού μήκους, καθώς και πολλές παράλληλες δράσεις.Το βραβείο «ΦΩΣ powered by ΔΕΗ» θα διεκδικήσουν, κατά την διάρκεια της τελετής απονομής, μία πρωτοεμφανιζόμενη και ένας πρωτοεμφανιζόμενος ηθοποιός, οι οποίοι συμμετείχαν σε ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους. Οι ηθοποιοί Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννης Τσορτέκης και ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Ρένος Χαραλαμπίδης αποτελούν την κριτική επιτροπή για την απονομή του φετινού βραβείου.Η ΔΕΗ, η μεγαλύτερη εταιρεία ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στηρίζει ενεργά τις τέχνες και τον πολιτισμό, υποστηρίζοντας όλους και όσα μας οδηγούν στο μέλλον, ένα μέλλον καλύτερο για όλους, όπου τον πρώτο λόγο έχει ο πολιτισμός. Με κεντρικά μηνύματά της «#μετοΦεστιβάλ», «είμαστε όλ@ ένα με τον πολιτισμό», η ΔΕΗ φωτίζει την Θεσσαλονίκη, τις ταινίες που ξεχωρίζουν, αλλά και τους δημιουργούς που πρωτοπορούν.Η Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας του Ομίλου ΔΕΗ, κ. Σοφία Δήμτσα δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για αυτό το ταξίδι πολιτισμού που ξεκινά εδώ, στη Θεσσαλονίκη, την πόλη που είναι συνυφασμένη με τον κινηματογράφο και τον πολιτισμό. Ως ΔΕΗ χαιρόμαστε που συνεργαζόμαστε με έναν τόσο σημαντικό φορέα πολιτισμού, όπως είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με τη συνεργασία μας να γίνεται όλο και πιο ισχυρή, καθώς φέτος δίνουμε για 1η φορά το βραβείο «ΦΩΣ powered by ΔΕΗ» στηρίζοντας έμπρακτα τους Έλληνες ηθοποιούς και το ελληνικό σινεμά. Η συνεργασία αυτή αποτελεί μια "γέφυρα επικοινωνίας" ανάμεσα σε παραγωγούς, καλλιτέχνες και κοινό, ενώ αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο της 7ης τέχνης για ένα καλύτερο μέλλον γεμάτο πολιτισμό. Καλό Φεστιβάλ σε όλες και όλους».Υποστηρίζοντας την καλλιτεχνική έκφραση των δημιουργών, οι οποίοι δίνουν ζωή σε κάθε πλάνο και κάθε σκηνή μέσα από το έργο τους, καθώς και την πόλη που τόσα χρόνια έχει συνδεθεί με τον πολιτισμό και την 7η τέχνη, η ΔΕΗ στηρίζει τις δραστηριότητες του οργανισμού που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο, όπως το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, το Evia Film Project, το «Σινεμά με Θέα», καθώς και καθημερινές προβολές σε εμβληματικούς χώρους της Θεσσαλονίκης.