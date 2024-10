Θεσσαλονίκη: Με Ζιλιέτ Μπινός, Ρέιφ Φάινς και τη «Μαρία Κάλλας» της Τζολί το 65ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Λαμπερό και επετειακό, αλλά και σύμφωνο με το κλίμα της εποχής, αναμένεται να είναι το, που θα πραγματοποιηθεί στις πλήρως ανακαινισμένες, με νέα καθίσματα αίθουσες Ολύμπιον και Παύλος Ζάννας, στις αίθουσες του Λιμανιού Φρίντα Λιάππα, Τώνια Μαρκετάκη, Τζον Κασσαβέτης και Σταύρος Τορνές, καθώς και στον κινηματογράφο Μακεδονικόν από την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου έως την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2024.Το κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ θα πατήσουν δυο λαμπερά ονόματα, όπως η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Ζιλιέτ Μπινός και ο Βρετανός υποψήφιος για Όσκαρ Ρέιφ Φάινς, στους οποίους θα απονεμηθούν τιμητικοί Χρυσοί Αλέξανδροι, ενώ θα προβληθεί η ταινία όπου συμπρωταγωνιστούν «Η Επιστροφή», εμπνευσμένη από την Οδύσσεια του Ομήρου.Επίσης στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί, όπου θα δώσει masterclass, η casting director Έλεν Λιούις, στενή συνεργάτιδα του Μάρτιν Σκορσέζε και του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Ambassador της αγοράς θα είναι η Βικτόρια Χίσλοπ, η οποία μας απηύθυνε θερμό χαιρετισμό στα ελληνικά, δηλώνοντας τη χαρά της που θα βρίσκεται μαζί μας στη Θεσσαλονίκη. Όσο για το τιμητικό πρόσωπο φέτος αυτός δεν είναι άλλος από τον διεθνώς αναγνωρισμένο δημιουργό Πάνο Χ. Κούτρα.Επίσης, στο πλαίσιο του Meet the Future θα δώσουν masterclasses: Ο συνθέτης Ζμπίγκνιεφ Πράισνερ, στενός συνεργάτης του Κριστόφ Κισλόφσκι, η μοντέζ μουσικής Σουζάνα Πέριτς, με κορυφαίες συνεργασίες σε ταινίες των Μάρτιν Σκορσέζε, Γκρέτα Γκέργουιγκ, Πίτερ Τζάκσον, και οι καταξιωμένοι δημιουργοί Νίκος Κυπουργός, Ευανθία Ρεμπούτσικα και Τάσος Μπουλμέτης, Κώστας Χριστίδης (Kostas Christides) και Coti K.Το Φεστιβάλ θα ανοίξει την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου με την ταινία Maria του χιλιανού δημιουργού Πάμπλο Λαραΐν, που ήδη έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις με θέμα τις τελευταίες μέρες της σπουδαίας Μαρία Κάλλας με πρωταγωνίστρια την Αντζελίνα Τζολί, ενώ η αυλαία της διοργάνωσης θα πέσει την Κυριακή 10 Νοεμβρίου με την προβολή της ταινίας The End του Τζόσουα Οπενχάιμερ. Ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ Ντοκιμαντέρ σκηνοθέτης θα παρευρεθεί στην τελετή λήξης του Φεστιβάλ, για να παρουσιάσει την ταινία του.Έχοντας αποδείξει ότι ακολουθεί τα σημεία των καιρών, το Φεστιβάλ δεν θα μπορούσε να παραγνωρίσει το γεγονός ότι ζούμε σε μια ιδιαίτερα βίαια εποχή. Γι' αυτό και στρέφει το βλέμμα του στο τερατώδες, το τέρας που βρίσκεται γύρω μας και εντός μας. Όλα αυτά τα παράξενα και μυστηριώδη κινηματογραφικά πλάσματα πρωταγωνιστούν στο μεγάλο αφιέρωμα του 65ου ΦΚΘ με τίτλο «Εμείς, το τέρας».

Το αφιέρωμα επιμελείται ως guest curator o Κάρλο Σατριάν, πρώην Καλλιτεχνικός Διευθυντής των κινηματογραφικών φεστιβάλ του Βερολίνου και του Λοκάρνο. Πιο συγκεκριμένα, το μεγάλο αφιέρωμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει 22 αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Την έκθεση με τίτλο «We, the Monster» με έργα των Μαλβίνας Παναγιωτίδη και Δαυίδ Σαμπεθάι. Μια ειδική δίγλωσση έκδοση του Φεστιβάλ με κείμενα και αναλύσεις από θεωρητικούς του σινεμά, κοινωνιολόγους και δημοσιογράφους.Άκρως ενδιαφέρον είναι το αφιέρωμα που ετοιμάζει το Φεστιβάλ στην οικογένεια, στη διευρυμένη έννοια της και σε όλες τις εναλλακτικές μορφές της μέσα από από το Un-Family-ar που παρουσιάζεται στο πλαίσιο της ενότητας Survey Expanded του τμήματος Meet the Neighbors+. Στο αφιέρωμα Un-Family-ar θα προβληθούν συνολικά 11 ταινίες που εκπροσωπούν 16 χώρες. Επίσης, μιλώντας για το παράξενο και το πρωτοποριακό το 65ο ΦΚΘ διοργανώνει μεγάλο αφιέρωμα στον αντισυμβατικό και τολμηρό σκηνοθέτη Πάνο Χ. Κούτρα, στον οποίο θα απονεμηθεί τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος.Το Φεστιβάλ, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του ΕΚΠΑ, θα διοργανώσει ημερίδα αφιερωμένη στο έργο του Πάνου Χ. Κούτρα. Επίσης, ο έλληνας δημιουργός θα δώσει masterclass με επίκεντρο την queer ταυτότητα στο σινεμά του, στο πλαίσιο της ενότητας Iconic Talk powered by Mastercard. Τέλος, το περιοδικό του Φεστιβάλ Πρώτο Πλάνο θα μεταμορφωθεί σε φανζίν και θα είναι εξ ολοκλήρου επικεντρωμένο στον Πάνο Χ. Κούτρα. Επίσης το Φεστιβάλ πραγματοποιεί αφιέρωμα στον πολυσχιδή δανό καλλιτέχνη Γέσπερ Γιουστ, ο οποίος θα παρευρεθεί στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει το έργο του, προβάλλοντας 18 μικρού μήκους ταινίες του. Επίσης, θα προβληθεί η τελευταία δημιουργία του με τίτλο Interfears και πρωταγωνιστή τον Ματ Ντίλον, με τη μορφή οπτικής εγκατάστασης στο MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών.Το πιο ενδιαφέρον, όμως, για τους κινηματαγραφόφιλους είναι αναμφίβολα το Διεθνές πρόγραμμα: το 65ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί τέσσερα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα, τα οποία συνοδεύονται από σημαντικά χρηματικά βραβεία.*Συνολικά 12 ταινίες συμμετέχουν στο Διεθνές Διαγωνιστικό, ανάμεσά τους και τρεις ελληνικές. Οι ταινίες διεκδικούν:τον Χρυσό Αλέξανδρο «Θόδωρος Αγγελόπουλος» που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ,τον Αργυρό Αλέξανδρο – Βραβείο Σκηνοθεσίας, που υποστηρίζεται με χρηματικόέπαθλο 5.000 ευρώ από την COSMOTE TV,Βραβεία Ανδρικής και Γυναικείας Ερμηνείας,Βραβείο Σεναρίου ή Καλλιτεχνικής Επίτευξης.*Στο διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors+ βλέπουμε 12 ταινίες, ανάμεσά τους και τρεις ελληνικές. Οι ταινίες διαγωνίζονται για τον Χρυσό Αλέξανδρο «Μισέλ Δημόπουλος», βραβείο που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, για τον Αργυρό Αλέξανδρο – Βραβείο Σκηνοθεσίας που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, βραβεία Ανδρικής και Γυναικείας Ερμηνείας και Βραβείο Σεναρίου ή Καλλιτεχνικής Επίτευξης.*Το διαγωνιστικό τμήμα Film Forward αποτελείται από 12 ταινίες, μεταξύ των οποίων και τρεις ελληνικές. Οι ταινίες διαγωνίζονται για τον Χρυσό Αλέξανδρο με χρηματικό έπαθλο 8.000 ευρώ και τον Αργυρό Αλέξανδρο - Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ. *Συνεχίζοντας την επιτυχημένη συνεργασία με το Φεστιβάλ, η Mastercard υποστηρίζει και φέτος με χρηματικό έπαθλο ύψους 3.000 το Βραβείο Mermaid.*Το διαγωνιστικό τμήμα Immersive επιστρέφει δυναμικά, φιλοξενώντας 8 ταινίες, οι οποίες διεκδικούν τον Χρυσό Αλέξανδρο του τμήματος, ο οποίος συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ. Εκτός συναγωνισμού θα φιλοξενηθεί η εγκατάσταση Intangible του δανού καλλιτέχνη και σχεδιαστή Καρλ Εμίλ Κάρλσεν.Συνολικά δέκα ελληνόφωνα και αγγλόφωνα podcasts συμμετέχουν στο Διαγωνιστικό Podcast του Φεστιβάλ, ενώ άλλα 17 podcasts συμμετέχουν στην Ενότητα Nexus. Τα podcasts του διαγωνιστικού τμήματος διεκδικούν το Βραβείο Καλύτερου Podcast, ύψους 2.000 ευρώ. Παράλληλα, οι δημιουργοί των podcasts ηλικίας 25-35 ετών, τόσο από το Διαγωνιστικό Podcast όσο και από την Ενότητα Nexus, διεκδικούν το Βραβείο ENS Louis Lumière - Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος για Ανερχόμενο Δημιουργό Ακουστικού Ντοκιμαντέρ. Όλα τα podcasts θα είναι, όπως πάντα, διαθέσιμα για ακρόαση μέσα από την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ, www.filmfestival.gr.Τέλος, το Φεστιβάλ παρουσιάζει δύο ειδικές εκδόσεις: την ειδική δίγλωσση έκδοση που συνδέεται με το αφιέρωμα «Εμείς, το τέρας», ενώ το poster του 65ου ΦΚΘ υπογράφει η εικαστική καλλιτέχνις Στέλλα Καπεζάνου. Φέτος, το Φεστιβάλ ανέθεσε σε δύο νέους Έλληνες σκηνοθέτες να δημιουργήσουν τα σποτ του Φεστιβάλ. Τα σποτ «Μεταμόρφωση» και «Τα Βαμπίρ» σκηνοθέτησε ο Νίκος Κολιούκος, ενώ το σποτ «Τρόμαξες;» σκηνοθέτησε η Μένη Τσιλιανίδου.