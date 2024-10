All we imagine as light: Στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης η ταινία της Καπάντια που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές στις Κάννες

All We Imagine As Light που

Η ταινία της Παγιάλ Καπάντιααπέσπασε διθυραμβικές κριτικές στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών και έγραψε τη δική της ιστορία θα προβληθεί στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2024.Η Καπάντια ήταν η πρώτη Ινδή σκηνοθέτις στο Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ Καννών που συμμετείχε. Επίσης, το All We Imagine As Light είναι η πρώτη ταινία από την Ινδία εδώ και 30 χρόνια που συμμετείχε στο διεθνές διαγωνιστικό του Φεστιβάλ, κατακτώντας, μάλιστα, το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής.Στη Βομβάη, η ρουτίνα της νοσοκόμας Πράμπα διακόπτεται όταν λαμβάνει ένα αναπάντεχο δώρο από τον αποξενωμένο σύζυγό της. Η νεότερης ηλικίας συγκάτοικός της, Άνου, αναζητά μάταια ένα ήσυχο μέρος στην πόλη για να βρεθεί μόνη με τον σύντροφό της. Ένα ταξίδι στην παραλία τους δίνει τη δυνατότητα να βρουν έναν τόπο να εκφράσουν την επιθυμία τους.«Η φιλία ανάμεσα στις τρεις γυναίκες της ταινίας είναι περίπλοκη. Κάθε μία έχει τα ελαττώματα της και δεν είναι τέλεια. Με ενδιέφερε να εξερευνήσω τη φιλιά, μία σχέση που δεν έχει συγκεκριμένο ορισμό. Όσο μεγαλώνουμε, οι φίλοι μας γίνονται το μεγαλύτερο σύστημα υποστήριξής μας, μερικές φορές σπουδαιότερο και από την οικογένειά μας. Αισθάνομαι ότι αυτό είναι αλήθεια, ειδικά όταν κάποιος ζει μακριά από το σπίτι του. Αυτή ήταν η σχέση που ήθελα να εξερευνήσω στην ταινία» λέει η σκηνοθέτις Παγιάλ Καπάντια.