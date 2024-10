BLACK SWAN Μαύρος Κύκνος

Κλείσιμο

Οι κορυφαίοι χορευτές μερικών από τα μεγαλύτερά μπαλέτου στον κόσμο Staatsballett Berlin, Dutch National Ballet, Béjart Ballet Lausanne, State Ballet of Georgia, Croatian National Ballet, και Hungarian National Ballet θα ανέβουν στη σκηνή στο Christmas Theater στις 8 Νοεμβρίου 2024, για ναπαρουσιάσουμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά γκαλά μπαλέτου στον κόσμο: The Black Swan. Αυτό το εξαιρετικό γεγονός, εμπνευσμένο από τη Λίμνη των Κύκνων, το μπαλέτο των μπαλέτων, θα περιλαμβάνει επίσης συναρπαστικά αποσπάσματα από τα πιο γνωστά κλασικά μπαλέτα του κόσμου.Πρωταγωνιστές της παράστασης είναι: η εξέχουσα πρίμα μπαλαρίνα Polina Semionova, μια από τις πιο διάσημες μπαλαρίνες της εποχής μας, που ερμηνεύει το κεντρικό ρόλο του Black Swan μαζί με άλλα σαγηνευτικά έργα. Μαζί της είναι η Anna Ol, η πρίμα μπαλαρίνα από το Dutch National Ballet, η οποία θα ενσαρκώσει τον Λευκό Κύκνο σε ένα ντουέτο με τον David Motta Soares, τον πρώην σολίστ των Μπολσόι που τώρα κοσμεί τις σκηνές του Staatsballett Berlin. Ο Ντέιβιντ θα κάνει επίσης το ντεμπούτο μιας χορογραφίας που δεν έχει παρουσιαστεί στην Ευρώπη – ένα εκθαμβωτικό ντουέτο που δημιουργήθηκε από τη Lynn Taylor-Corbett για το American Ballet Theater. Ο Constantine Allen, ένα ανερχόμενο αστέρι με ελληνική κληρονομιά από το Dutch National Ballet, θα κοσμήσει επίσης τη σκηνή, φέρνοντας την τέχνη και την επιτυχία του πίσω στην πατρίδα του.Προσθέτοντας στη γοητεία της βραδιάς, το κοινό θα παρακολουθήσει μια παράσταση του εμβληματικού Firebird, ενός αριστουργήματος παραμυθιού που έχει μαγέψει γενιές. Για να τιμήσει την ελληνική παράδοση και να ενθουσιάσει το τοπικό κοινό, ο Oscar Chacon θα ερμηνεύσει ένα σόλο από τους 7 Danses Grecques του Maurice Béjart, ένα συγκινητικό φόρο τιμής στην Ελλάδα.Τιμώντας τον ελληνικό πολιτισμό, το γκαλά θα παρουσιάσει επίσης τις θεαματικές Diana and Actaeon pas de deux, ένα μπαλέτο βαθιά ριζωμένο στην ελληνική μυθολογία.