Αποθέωση για τον Λένι Κράβιτς στην Αθήνα

Σίγουρα δεν υπήρχε καλύτερο δώρο καλοκαιριού από την παρουσία του Λένι Κράβιτς στη χώρα μας και σε ένα πέρασμα που θα μας μείνει αξέχαστο: ο Λένι, αρχικά, με θέα την Ακρόπολη, ποζάροντας στο μπαλκόνι του, και μετά ροκ και ανεξάντλητος, γεμάτος ενέργεια, όπως ακριβώς τον φανταζόμαστε στη σκηνή τουΗ πολύχρωμη παρουσία του, αντίστοιχη με τα ωραία πολύχρωμα τατουάζ με τα στρασάκια που μας ζωγράφισαν, κατά την είσοδο στον χώρο, θα μείνει στις αναμνήσεις μας ως μια από τις καλύτερες συναυλίες των τελευταίων χρόνων, πάντα στο πλαίσιο του Athens Rock Festival.Την αρχή και τις απαραίτητες δόσεις αδρεναλίνης τις έδωσαν οι πανκ παρουσίες των The Last Internationale, με την τρομερή Ντέλιλα Παζ από την εναλλακτική σκηνή της Νέας Υόρκης που εξακολουθεί να μας χαρίζει διαμαντάκια, με τους επαναστατικούς τους στίχους να έχουν σίγουρα κάτι από τα παλιά (είχαν μάλιστα για ντράμερ τους τον τρομερό Μπραντ Γουίλκ, τον πρώην ντράμερ των Rage Against the Machine, τα καλύτερα διαπιστευτήρια για ένα ανατρεπτικό συγκρότημα σαν του λόγου τους) αλλά και οι Sleaford Mods που έδωσαν τη σκυτάλη στον Λένι. Ο απόλυτος ροκ σταρ δεν θα μπορούσε κάνει πιο εντυπωσιακή είσοδο στη σκηνή από αυτή, ανάμεσα σε καπνούς και χρώματα, με όλους εμάς να ουρλιάζουμε στο άκουσμα του “Are you gonna go my way” που έδωσε το σήμα για το πάρτι, που μόλις είχε ξεκινήσει.Φορώντας, κλασικά, τα μαύρα του γυαλιά και το χαρακτηριστικό δερμάτινο αλλά αφήνοντας να αποκαλυφθούν τα άπειρα σωματικά του κάλλη ανέβασε τη θερμοκρασία με το κοινό να παραληρεί. Μας υποσχέθηκε μια ανεπανάληπτη βραδιά και κράτησε την υπόσχεση του μέχρι τέλος. Μας εξήγησε τι γίνεται με το νέο του, τρομερό δίσκο και και μας άφησε κυριολεκτικά αποσβολωμένους και παράλυτους με την ερμηνεία του στο “Paralyzed”. Έπαιξε το “Blue Electric Light” από το νέο του δίσκο και το τρομερό-και αγαπημένο μου- “TK421” και ο νους μας πήγαινε στον γυμνό Λένι ο οποίος περιφερόταν με άνεση στο δωμάτιο, όπως στις αισθησιακές φωτογραφίες που βγάζει από τα ξενοδοχεία, όπου διαμένει, όπως από το μπαλκόνι του στην Αθήνα με θέα την Ακρόπολη για να ευχαριστήσει τους Έλληνες φαν. Νομίζω ότι όλοι δεχτήκαμε ότι είμαστε οι πιστοί της νέας θρησκείας με ροκ σαμάνο τον Λένι όταν ακούσαμε το “I'm A Believer” ουρλιάζοντας το όνομά του και εκείνος απαντώντας με ένα “Σας Αγαπώ”. Ήταν εντυπωσιακό ότι το κοινό δεν ήταν αμιγώς παλιότεροι ροκάδες, όπως εμείς που μεγαλώσαμε με τα ροκ χιτς του Κράβιτς τη δεκαετία του 90 στις αρχές του 2000, αλλά και νέα παιδιά που έχουν πια γαλουχηθεί στη μουσική του, την οποία ακούν να παίζεται παντού, από σειρές μέχρι τον πρόσφατο τελικό του Champions League. Εξου και ότι η αποθέωση που γνώρισε στην απόλυτη επιτυχία του “American Woman” ήταν από όλες τις ηλικίες, οι οποίες τραγουδούσαν κάθε στίχο, όπως και στο άκρως ξεσηκωτικό “Again”.Στα πλαίσια, πάντως, της ερωτικής εξομολόγησης και όλης αυτής της ερωτικής διαπραγμάτευσης που είχαμε όλη τη βραδιά μαζί του, μας είπε ότι μπορεί να έχει περάσει πολύς καιρός από την τελευταία φορά που ήρθε στην Αθήνα αλλά ότι είναι πολύ “ευγνώμων” που είναι ξανά μαζί μας και ότι μας ευχαριστεί πολύ για την αγάπη μας. “Σας αγαπώ, μου αρέσει να ζω, να γιορτάζω, να συνδέομαι μαζί σας, ελάτε να δείξουμε ότι ξέρουμε και μπορούμε να γίνουμε ένα” μας είπε δηλώνοντας πως αυτή θα ήταν “η στέγη” και το “επιστέγασμα” της αγάπη μας. Εξου και το “I Belong to you” που σφράγισε τις δηλώσεις του.Εννοείται ότι τραγουδήσαμε α καπελα το “Stillness of Heart” λέγοντας ότι θα βρούμε τον δρόμο να φτάσουμε στην καρδιά του υπακούοντας στο κάλεσμα των στίχων “All that I want is /To find my way/Out of the dark/And into your heart”. Όπως επίσης εννοείται ότι δεν σταματήσαμε να χτυπιόμαστε στο άκουσμα του “Low”, που έκανε όλο το γήπεδο να χορεύει, και θυμηθήκαμε παλιούς έρωτες, δικούς μας και δικούς του στο υπέροχο και αξεπέραστο “It Ain't Over Till it's Over”.Φυσικά, μια τόσο ερωτική και ανεπανάληπτη βραδιά δεν θα μπορούσε να κλείσει παρά με το σύνθημα για την αγάπη που μπορεί να μας κάνει να πιστεύουμε ότι το μέλλον μας θα είναι καλύτερο με το άκουσμα του “Let Love Rule”, που σήμανε και την αρχή της καριέρας του Κράβιτς. Αν ξέρουμε ότι ο Λένι θα μας ξανάρθει, είναι σίγουρο ότι το πιστεύουμε και εμείς. Γιατί, σε αντίθεση με όλους τους περφόρμερς που έρχονται και φεύγουν, εκείνος έμεινε για να χαιρετήσει όσους περισσότερους από το κοινό μπορούσε και ανεβάζοντας φωτογραφίες από την αγαπημένη του Αθήνα, δηλώνοντας την αγάπη του, που γίνεται πιο δυνατή στο πέρας των χρόνων.