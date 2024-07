Εθνική Λυρική Σκηνή: Τι θα δούμε στην Εναλλακτική Σκηνή της τη νέα καλλιτεχνική περίοδο

Η Νατάσα Τριανταφύλλη σκηνοθετεί την οπερέτα του Θεόφραστου Σακελλαρίδη «Θέλω να δω τον Πάπα!»

Φεστιβάλ Κρουστών

«Ο Αποτυχημένος», σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου

Στο έργο-σταθμός για την ελληνική πεζογραφία «» του Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη είναι βασισμένη η ομώνυμη σύγχρονη, σε μουσική του συνθέτη Νικόλα Τζώρτζη που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία της Αναστασίας Κουμίδου. Ακολουθώντας τη λογική του εσωτερικού μονολόγου, η παράσταση λειτουργεί σαν μια διαδρομή χωρίς αφετηρία ή σαφή προορισμό, μια περιπλάνηση μέσα σε έναν λαβύρινθο συνειρμών στην οποία κάθε μέλος του κοινού καλείται να χαράξει τον δικό του δρόμο και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. (14, 15, 16, 21, 22, 23/3/ 2025).Μια χειρονομία μνήμης γεμάτη σεφαραδίτικα τραγούδια στα λαντίνο, τη μητρική γλώσσα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης αποτελεί η παράσταση μουσικού θεάτρου «», σε κείμενο Λέοντα A. Ναρ, σκηνοθεσία Βίκτωρα Αρδίττη και διασκευή Μάρθας Μαυροειδή. Στο έργο, στο οποίο συμμετέχουν δεξιοτέχνες μουσικοί, το παρόν και το παρελθόν συνυπάρχουν με την ανησυχία της συναισθηματικής αποστασιοποίησης που ίσως στιγματίσει τις επόμενες γενιές. Αλλά και με την υπέρτατη ανάγκη διαχείρισης της μνήμης των πολλών «απόντων». (4, 5, 6, 9, 10, 11/4/25).Μια παράσταση που απευθύνεται στα παιδιά αλλά και σε όλη την οικογένεια είναι το μιούζικαλ «», σε κείμενο και σκηνοθεσία Στέλλας Μιχαηλίδου και μουσική Κώστα Βόμβολου. Κύκνοι, πάπιες, γλάροι, κότσυφες και αηδόνια αφηγούνται, με άξονα τον χορό, μια τρυφερή και ταυτόχρονα σκληρή περιπέτεια αυτογνωσίας που αναφέρεται στην ποικιλομορφία και την αποδοχή (8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30/11 & 1/12/14).Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζει και το ανέβασμα της δημοφιλούς που παρουσιάζεται σε μια νέα παραγωγή υπό τη μουσική διεύθυνση του Νίκου Βασιλείου , με τη σκηνοθετική υπογραφή της και τη συμμετοχή αξιόλογων λυρικών ερμηνευτών. Στο έργο ξεδιπλώνεται στο έπακρο η σύγχρονη αστική θεματολογία του Σακελλαρίδη, ο οποίος υπογράφει και το λιμπρέτο, υποσκάπτονται τα θεμέλια της αστικής ζωής και αμφισβητείται έντονα ο θεσμός της οικογένειας. (31/1 & 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16/2/ 25).Η μουσική δίνει το παρών και στο νέο πρόγραμμα της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ μέσα από συναυλίες αφιερωμένες σε σημαντικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μεταξύ αυτών το αφιέρωμα στο πολύπλευρο έργο του σπουδαίου συνθέτη Γιάννη Κωνσταντινίδη / Κώστα Γιαννίδη με αφορμή τα σαράντα χρόνια από τον θάνατό του μέσα από τέσσερα συναυλιακά προγράμματα που επιμελήθηκε ο Λάμπρος Λιάβας (10, 15, 16, 22, 23/11/24), ένα μουσικό πορτρέτο του πρωτοποριακού Αφροαμερικανού συνθέτη Τζούλιους Ήστμαν από το πιανιστικό ντούο P42 (Piano for two) των Μπεάτας Πίντσετιτς και Χρήστου Σακελλαρίδη (19/1/25) και το ρεσιτάλ My Bloody Valentine της ταλαντούχας υψιφώνου Αφροδίτης Πατουλίδου, αφιερωμένο σε όλες τις μοναχικές ψυχές που κάθε χρόνο αναγκάζονται να υπομείνουν την ευθυμία της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου (12/2/25). Επίσης, η βραβευμένη με Γκράμμυ και Έμμυ πιανίστρια Γκλόρια Τσενγκ και ο καταξιωμένος Ολλανδός πιανίστας Ραλφ βαν Ράατ παρουσιάζουν μια μοναδική συναυλία-αφιέρωμα στα εκατό χρόνια από τη γέννηση του Πιερ Μπουλέζ, ου «ασυμβίβαστου καινοτόμου» συνθέτη και μαέστρου που σημάδεψε τον 20ό αιώνα. (4/6/25).Στον νέο προγραμματισμό της Εναλλακτικής Σκηνής έχουν επίσης συμπεριληφθεί δύο διαφορετικά φεστιβάλ: το Φεστιβάλ Μπαρόκ Μουσικής, σε καλλιτεχνική επιμέλεια Δήμου Γκουνταρούλη τέσσερις ξεχωριστές συναυλίες υπό τον τίτλο «Η εποχή των πειραμάτων» (24, 29, 30/11/24) και το Φεστιβάλ Κρουστών, σε καλλιτεχνική επιμέλεια Μαρίνου Τρανουδάκη, με πλούσιες δράσεις που εκτείνονται από ξεχωριστά εργαστήρια και σεμινάρια έως μοναδικές συναυλίες με διακεκριμένα σύνολα και σολίστ (11, 12, 13/6/25) .Παραστάσεις που κέρδισαν τις εντυπώσεις, αγαπήθηκαν και σημείωσαν μεγάλη επιτυχία επανέρχονται στην Εναλλακτική Σκηνή. «», σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου, βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του κορυφαίου Αυστριακού συγγραφέα Τόμας Μπέρνχαρντ και ζωντανεύει μια επινοημένη ιστορία γύρω από έναν από τους σημαντικότερους πιανίστες του 20ού αιώνα, τον Γκλεν Γκουλντ. Συμμετέχει μια ομάδα καταξιωμένων ηθοποιών μεταξύ των οποίων οι Αμαλία Μουτούση, Έκτορας Λυγίζος, Έκτορας Λυγίζος και Άρης Μπαλής (9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27/10/24).Επιστροφή και για την σύγχρονη όπερα «The Fall of the House of Commons», σε μουσική Ορέστη Παπαϊωάννου, σύλληψη και δραματουργία Αλέκου Λούντζη, μουσική διεύθυνση Μιχάλη Παπαπέτρου και σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ευκλείδη, που είναι εμπνευσμένη από το σκοτεινό σύμπαν του Έντγκαρ Άλλαν Πόε και παρουσιάστηκε με επιτυχία στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου(3, 4, 8, 10, 11/5/25).