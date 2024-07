Duran Duran: Αντίστροφη μέτρηση για τη συναυλία τους στην Πλατεία Νερού

Κλείσιμο

Οι αειθαλείςκαταφθάνουν σε λίγες ώρες στην Αθήνα πανέτοιμοι για το ραντεβού τους με το ελληνικό κοινό που έχει κλειστεί για, στην, στο πλαίσιο του φετινούΤο διάσημο ποπ βρετανικό ποπ συγκρότημα, που έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και έχει αποσπάσει πολλά και σημαντικά βραβεία έρχεται στην Ελλάδα λίγο μετά την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ, «Danse Macabre», για να παρουσιάσουν ένα μεγάλο σόου βασισμένο στον πρωτοποριακό ήχο και ύφος τους, τα οποία έχουν με συνέπεια διευρύνει τα όρια της μουσικής, της μόδας και της τέχνης καθ' όλη τη διάρκεια της λαμπρής καριέρας τους.Η νέα αυτή δισκογραφική δουλειά, που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς, βρίσκει το συγκρότημα να ανασύρει φωτεινές μελωδίες από το σκοτάδι, με 13 κομμάτια που περιλαμβάνουν νέο υλικό, θεματικές διασκευές και νέες εκτελέσεις των κλασικών και αγαπημένων τους τραγουδιών.Εκτός από τη Victoria De Angelis των Måneskin, η οποία συνεισφέρει μπάσο και φωνητικά στο «Psycho Killer», στο άλμπουμ συμμετέχουν τα πρώην μέλη της μπάντας των Duran Duran, Andy Taylor και Warren Cuccurullo, ο Nile Rodgers, οι παραγωγοί Josh Blair, Mr Hudson και ο επί σειρά ετών κιθαρίστας στις περιοδείες τους, Dom Brown.Το συγκεκριμένο άλμπουμ διαδέχεται μια σειρά σπουδαίων επιτευγμάτων των Duran Duran. Η είσοδός τους στο Rock & Roll Hall Of Fame το 2022 σηματοδότησε ένα ακόμη αποκορύφωμα της καριέρας τους, ενώ την ίδια χρονιά το συγκρότημα ήταν headliner στο Hyde Park, έπαιξε στη συναυλία για το Platinum Jubilee της Βασίλισσας στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, έκλεισε την τελετή έναρξης των Κοινοπολιτειακών Αγώνων στη γενέτειρά τους, το Μπέρμιγχαμ, και πραγματοποίησε μια περιοδεία στη Βόρεια Αμερική που περιλάμβανε sold out συναυλίες στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης και τρεις βραδιές στο Hollywood Bowl.Τη βραδιά θα ανοίξει ο ο ταλαντούχος τραγουδοποιός. Μεγαλωμένος σε μια φάρμα της Βόρειας Ιρλανδίας, σήμερα, στα 27 του χρόνια, έχει ήδη καταφέρει πολλά. Ερωτευμένος με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία, ξεκίνησε τις σόλο εμφανίσεις ενώ ήταν ακόμα μαθητής και σε ηλικία 18 χρονών κυκλοφόρησε μόνος του το πρώτο του single, με τίτλο «Gold».Στα 21 του υπέγραψε στη Warner Music και έγινε χρυσός στις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης ενώ λίγο αργότερα συνεργάστηκε με τον Σκοτσέζο σούπερ σταρ Lewis Capaldi, με τον οποίο έγραψε το hit «Hollywood» που πλέον έχει ξεπεράσει τα 80εκ streams στο Spotify.Η διασκευή του στο «I’ll Be There For You», το τραγούδι των τίτλων της θρυλικής σειράς «Φιλαράκια», έγινε viral σε ολόκληρο τον πλανήτη, με την Τζένιφερ Άνιστον να τον αποθεώνει και τον ίδιο να πραγματοποιεί τις πρώτες του εμφανίσεις στην αμερικανική τηλεόραση. Πλέον, έχει επιστρέψει πάλι στη χώρα του και την τελευταία διετία έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους καλύτερους τραγουδοποιούς της γενιάς του.