Buena Vista All Stars: Η μουσική της Κούβας ζωντανεύει στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Εκρηκτικοί λατινοαμερικάνικοι ρυθμοί και διαχρονικές μελωδίες από τους δρόμους τηςθα πλημμυρίσουν το Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, το Σάββατο 29 Ιουνίου, από τις 9 το βράδυ κι έπειτα. Εκεί θα βρεθούν οιπροκειμένου να δώσουν μιαγια το ελληνικό κοινό, με ελεύθερη είσοδο, στο πλαίσιο της σειράς Parklife του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).«Μια νύχτα στην Αβάνα»είναι ο τίτλος της περιοδείας του συγκροτήματος στο πλαίσιο της οποία επισκέπτεται την Αθήνα. Τίτλο ο οποίος προϊδεάζει για το περιεχόμενο του μουσικού προγράμματός τους, το οποίο είναι απολύτως εκρηκτικό και γεμάτο γρήγορους λατινοαμερικανικούς ρυθμούς, πολύ χορό και διαχρονικά τραγούδια, όπως τα «Chan-Chan», «Dos Gardenias», «El Cuarto De Tula», «Candela», «Carretero».Όταν οι Buena Vista Social Club - αυτή η θρυλική μπάντα των βετεράνων Κουβανών μουσικών που απέκτησε μια «δεύτερη ζωή» αφού πρώτα συναντήθηκε, σχεδόν τυχαία, σε ένα στούντιο ηχογράφησης στην Αβάνα στα μέσα της δεκαετίας του ‘90 - ολοκλήρωσαν την περιοδεία τους «Adiós» το 2015, όλοι πίστεψαν ότι όντως επρόκειτο για τον συναυλιακό τους αποχαιρετισμό. Μετά το επίσημο αυτό «αντίο», ήρθε η νοητή μουσική τους συνέχεια: Οι Buena Vista All Stars, οι μουσικοί κληρονόμοι και διάδοχοι του διάσημου Buena Vista Social Club.Το μουσικό σύνολο των Buena Vista All Stars περιλαμβάνει μερικούς από τους πιο διακεκριμένους Κουβανούς μουσικούς του σήμερα: τον τιμημένο με το βραβείο «Carlos Gardel» Ibrahim Ferrer Jr., γιο του Ibrahim Ferrer του Buena Vista Social Club, τον βραβευμένο με Grammy και επικεφαλής της μπάντας, Juan De Marcos Gonzalez, τον βιρτουόζο του laúd (παραδοσιακό κουβανέζικο όργανο που μοιάζει με λαούτο), Barbarito Torres, ένα από τα τελευταία επιζώντα μέλη της αρχικής μπάντας, καθώς και μια all-star σύνθεση μουσικών που ενορχηστρώνεται από τον μαέστρο Demetrio Muñiz.Οι Buena Vista All Stars συνδυάζουν με κομψό τρόπο τη μουσική παράδοση με την καινοτομία, διατηρώντας πιστά τους ήχους ενός αγαπημένου παρελθόντος, ενώ ταυτόχρονα δίνουν στις παραστάσεις τους ένα φρέσκο και ζωντανό πνεύμα που τους καθιστά αυτοστιγμεί κλασικούς.