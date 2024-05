Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Γιορτάζει τα 30 χρόνια του με ένα πλούσιο πρόγραμμα

MIDNIGHT RAGA / I’M AFRAID TO FORGET YOUR SMILEΧορογραφίες από τον Marco Goecke και τους Imre & Marne van OpstalΤο Κρατικό Μπαλέτο της Έσσης [Hessisches Staatsballett], το οποίο φιλοξενείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, συνδυάζει δύο από τις πιο επιτυχημένες νέες δημιουργίες της περασμένης σεζόν, τα έργα Midnight Raga του Marco Goecke και I’m afraid to forget your smile των Imre & Marne van Opstal σε μία συναρπαστική διπλή παράσταση.Αν και η μουσική συνήθως δεν περιλαμβάνεται στην αρχική σύλληψη των παραστάσεών του, ο Marco Goecke [Μάρκο Γκόοκ] ακολουθεί μία διαφορετική προσέγγιση στο ντουέτο του Μidnight Raga, με αφετηρία του την κλασική ινδική μουσική, και ιδιαίτερα τις συνθέσεις του Ravi Shankar. Παρά την έντονη επιρροή της ινδικής κουλτούρας, η οποία σηματοδοτείται από τον τίτλο της παράστασης και τις βαριές ενδυμασίες από μπλε μετάξι, σήμα κατατεθέν του Goecke παραμένει η χαρακτηριστική νευρικότητα της κινησιολογικής γλώσσας του. Μετά την πρεμιέρα της στο Nederlands Dans Theater (NDT 2) το 2017, αυτή η χορογραφία, ειδικά σχεδιασμένη για τους χορευτές που την ερμηνεύουν, παίρνει νέα μορφή στο Hessisches Staatsballett.Στο δεύτερο μέρος παρακολουθούμε το έργο I’m afraid to forget your smile, των Ολλανδών Imre & Marne van Opstal [Ίμρε και Μάρνε φαν Όπσταλ], στο οποίο απεικονίζουν την ευαλωτότητα αλλά και τη δύναμη της ανθρώπινης φύσης απέναντι στο θάνατο. Με επίκεντρο το θέμα της απώλειας, το δίδυμο αντιλαμβάνεται τη στιγμή του αποχωρισμού ως κατεξοχήν μεταβατική συνθήκη: Μία στιγμή κατά την οποία ο χρόνος σταματά. Διαπλέκοντας μέσω της καλλιτεχνικής τους έκφρασης το δίπολο ζωής και θανάτου, οι χορογράφοι χρησιμοποιούν την κίνηση και τη φωνή ως μέσο συμπόρευσης αλλά και αντίθεσης για τους έξι χορευτές τους, οι οποίοι συνοδεύονται επί σκηνής από χορωδιακή μουσική. Οι Imre & Marne van Opstal, ανερχόμενα αστέρια της ευρωπαϊκής χορευτικής σκηνής, ξεκίνησαν την καλλιτεχνική τους πορεία ως ερμηνευτές διάσημων ομάδων όπως το Nederlands Dans Theater (NDT) 1 & 2 και η Batsheva Dance Company για να μετεξελιχθούν σε πολλά υποσχόμενους χορογράφους για το NDT το 2016. Από τότε, δημιουργούν σταθερά έργα για το NDT και άλλους κορυφαίους φορείς παγκοσμίως.Τη μουσική της παράστασης I’m afraid to forget your smile θα ερμηνεύει ζωντανά η χορωδία Melifono Extended του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας. Τη διεύθυνση της χορωδίας έχει η Αθανασία Κυριακίδου.(Παρασκευή 12 Ιουλίου, 21:30 & Σάββατο 13 Ιουλίου, 22:00,Main Stage / Κεντρική Σκηνή - Μέγαρο Χορού Καλαμάτας)Ο Οίκος της ΤαραχήςΔεν ξέρω από πού να αρχίσω. Πρέπει να το μοιραστώ μαζί σας. Έχετε έρθει ως εδώ. Θα κάνουμε τα πάντα για να σας ευχαριστήσουμε. Κρεμόμαστε από εσάς. Σας έχουμε ανάγκη. Χρησιμοποιήστε μας. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Στις πλάτες μας είναι στημένος ο κόσμος. Μας χρειάζεστε. Δεν υπάρχουν άλλοι σαν εμάς πια. Είμαστε είδος προς εξαφάνιση.Το νέο έργο της ομάδας χορού Αερίτες επιθυμεί να συνομιλήσει με την έννοια της ταυτότητας μέσα από τη βία που ο καθένας μπορεί να υποστεί ή και να ασκήσει, προκειμένου να προσδιορίσει τον εαυτό, τον κόσμο και την ελευθερία του. Πρόκειται για έναν ύμνο στον άνθρωπο, στις επιλογές του, στη διαφορετικότητα και στον αυτοπροσδιορισμό. Είναι η έναρξη ενός show που στήνεται για να μας παρουσιάσει ό,τι ξεφεύγει από αυτά που έχουμε συνηθίσει, που φτιάχνεται προκειμένου να θαυμάσουμε το διαφορετικό, που τολμάει να βάζει στο κέντρο του προβολέα ό,τι δεν αποτελεί «μέσο όρο» και που υπάρχει για να μας θυμίζει το μεγαλείο και την ομορφιά κάθε σώματος, κάθε ύπαρξης. Όπως συμβαίνει σε ένα τσίρκο.Αυτόν τον λαμπερό κόσμο που φτιάξαμε σε κάποια ηλικία, για να ορίσουμε την ιδανική, ιδιαίτερη και μοναδική κοινωνία μας, τον τρυφερό και δίκαιο μικρόκοσμό μας. Εκεί όπου το θάρρος και η τόλμη χειροκροτούνταν, αρκεί να ήμασταν σίγουροι ότι τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας. Εκεί όπου η βία αποθεωνόταν, γιατί μας καθησύχαζε το γεγονός ότι προερχόταν από την πίστη, την πειθαρχία και την υπακοή.Τι γίνεται όμως όταν όλα αυτά δεν μπορούμε πλέον να τα τιθασεύσουμε; Όταν η επίσκεψη στον κόσμο αυτό ακουμπάει τους πιο σκοτεινούς φόβους μας; Όταν ο νάνος που τόση ώρα χειροκροτούσαμε, σταματά να χορεύει χαριτωμένα και αποφασίζει να τραβήξει τη σκανδάλη προς εμάς;Όταν η βία ξεκινά από τους ανθρώπους που έχουν αγωνιστεί για να μη δέχονται βία;Τσίρκο ή ζωή; Αλήθεια ή θέαμα;Έτσι φτάνουμε στο ένδοξο παρόν μας.Ο Οίκος της Ταραχής είναι ένα πάρτι που ενσωματώνει όλες αυτές τις αντιδράσεις. Χρησιμοποιεί τις «εκρήξεις» της εποχής για να μας αποκαλύψει ότι μπορούμε να περάσουμε καλά ακόμη και αν υπάρχουν δυσαρμονίες ή διαφωνίες. Είναι ένα ερωτικό γράμμα στο παράλογο των δίπολων που μας επιβάλλουν συνεχώς οι κοινωνίες. Ένα γλέντι για τη χαρά της μεταμόρφωσης και της πολυδιάστατης υπόστασης των σωμάτων.Η παρουσίαση του House of Trouble υποστηρίζεται από το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.Στην παράσταση γίνεται χρήση καπνού και στροβοσκοπικών φωτισμών.(Τετάρτη 17 Ιουλίου, 22:00,Main Stage / Κεντρική Σκηνή - Μέγαρο Χορού Καλαμάτας)Until We SleepΗ πιο πρόσφατη θεατρική παραγωγή Hip Hop του Botis Seva [Mπότις Σίβα], Until We Sleep, είναι ένα ταξίδι που χαρακτηρίζεται από την ακλόνητη αντίσταση στην αλλαγή.Μια μοναχική γυναίκα, που αγωνίζεται κάτω από την πίεση του ηγετικού της ρόλου, αναζητά την πίστη καθώς καθοδηγεί μια περιπλανώμενη κοινότητα μέσα από τα μεταβαλλόμενα περάσματα του χρόνου. Με ένα ουράνιο μείγμα κρουστών και λαρυγγικών ήχων, η μουσική οδηγεί αβίαστα στην κυματοειδή κίνηση των Far From The Norm. Τα φτερωτά κοστούμια δημιουργούν φευγαλέες εικόνες πολεμιστών, μεταμορφώνοντας την προηγούμενη ταυτότητά τους, ενώ το φως διαπερνά τη σκηνή, μετατρέποντάς την σε ένα ανελέητο πεδίο δοκιμών και υπενθυμίζοντάς μας μια ανώτερη δύναμη που σμιλεύει την πραγματικότητά μας.Το Until We Sleep ζυγίζει την ελπίδα έναντι του βάρους της ευθύνης. Ωστόσο, μέσα σε αυτήν τη σύγκρουση, υπάρχει μια ευαισθησία που επιτρέπει τη γέννηση νέας ζωής.(Σάββατο 20 Ιουλίου, 22:00 & Κυριακή 21 Ιουλίου, 21:00Main Stage / Κεντρική Σκηνή - Μέγαρο Χορού Καλαμάτας)TWO — MATTERS OF EXISTENCEΤο νέο χορογραφικό έργο της Αθανασίας Κανελλοπούλου με τίτλο Two – Matters of Existence είναι το δεύτερο μέρος της τριλογίας A few moments of gaze που εστιάζει στο γυναικείο βλέμμα. Ένα βλέμμα εξομολογητικό και ενδοσκοπικό, που λειτουργεί σαν «φάρος» για να καταγράψει μία έντονα προσωπική και σιωπηλή συνθήκη.Μια διττή γυναικεία φιγούρα, δύο ιερές και ταυτόχρονα φθαρτές μορφές, καταλήγουν να γίνουν ένα πρόσωπο, μία «περσόνα» αλλά στην ουσία μια διπλή φύση με διαφορετικούς και ξεχωριστούς προβληματισμούς. Μέσα από τον κόσμο του ονείρου και της φαντασίας, δύο δυνατές ερμηνεύτριες διαπλέκονται, ψιθυρίζοντας ακατάληπτα λόγια, σε μια βαθιά υπαρξιακή σχέση αρμονίας, συμπόρευσης, εξουσίας και επιβολής.Σε μια ατέρμονη προσπάθεια να ξεδιπλώσουν πτυχές από την εσωτερική τους ζωή, θα συγκρουστούν, θα αγαπηθούν, θα εξαντλήσουν τις δυνάμεις τους για να βρουν το πέρασμα στην αληθινή, ουσιαστική τους ύπαρξη, για να επικρατήσουν στα προκαθορισμένα πλαίσια του χώρου και του χρόνου που αυτές δημιουργούν.Μια ποιητική μετάβαση από το ασυνείδητο στο συνειδητό κομμάτι της ύπαρξης, η οποία ξεδιπλώνεται και επιχειρεί να δώσει μια κινηματογραφική και ενίοτε πιο αφαιρετική αφήγηση. Μια βαθύτερη αντανάκλαση των επιθυμιών, ενορμήσεων και φόβων που βασίζονται στη μνήμη του σώματος, στα όνειρα και σε αυτό που συνιστά το γυναικείο, ανθρώπινο σώμα.Το έργο θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας τον Ιούλιο του 2024.(Παρασκευή 12 Ιουλίου, 19:00,Black Box / Εναλλακτική Σκηνή - Μέγαρο Χορού Καλαμάτας)TERRANOVA | hidden linkΤο Διαδίκτυο συνδέει περισσότερο από το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού μέσω ενός αόρατου δικτύου διακομιστών, υπολογιστών και συσκευών. Ωστόσο, οι άνθρωποι δεν είναι οι μόνοι οργανισμοί στον πλανήτη που συνδέονται μέσω ενός αόρατου δικτύου. Ενώ τα φυτά δείχνουν εκ πρώτης όψεως απομονωμένα και μοναχικά, οι ιδιαίτερες σχέσεις τους με τα μυκήλια τούς επιτρέπουν να επικοινωνούν μεταξύ τους, συχνά και από μεγάλες αποστάσεις. Τα μυκήλια αυτά είναι τμήματα των «πραγματικών» μυκήτων που συνήθως κρύβονται κάτω από το έδαφος, και σχηματίζουν ένα δίκτυο μικρών, κλαδευτών σωλήνων μέσω των οποίων συνδέονται μεταξύ τους. Έχοντας ασχοληθεί εκτενώς με τη μη λεκτική επικοινωνία, ο χορογράφος Diego Tortelli [Ντιέγκο Τορτέλι], μαζί με τη δραματουργό του Miria Wurm [Μίρια Βερμ], εξερευνά στη νέα του δημιουργία TERRANOVA | hidden link αυτό το είδος οργανικής αλληλεπίδρασης, αντιλαμβανόμενος τα μυκήλια ως ζωτικής σημασίας πεδία επαφής που συνδέουν όλα τα διαφορετικά είδη ζωής με τη δύναμη να αλλάξουν το περιβάλλον μας αλλά και εμάς τους ίδιους. Επέλεξε να τοποθετήσει τους χορευτές στο φυσικό αυτό περιβάλλον κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του έργου, προκειμένου να αντιδιαστείλει στη συνέχεια το τελικό προϊόν, τη χορογραφία, με τον βιομηχανικά κατασκευασμένο χώρο της σκηνής — τον χώρο εκείνο δηλαδή που οι άνθρωποι σήμερα αντιλαμβάνονται συνήθως ως φυσικό τους περιβάλλον. Ο χώρος της σκηνής που διαμορφώθηκε για να περιβάλλει τους χορευτές τονίζει τις συνεχείς αυτές εναλλαγές μεταξύ συμβίωσης και ανταγωνισμού κάθε στιγμή.(Σάββατο 13 Ιουλίου, 19:00 & Κυριακή 14 Ιουλίου, 19:00Black Box / Εναλλακτική Σκηνή - Μέγαρο Χορού Καλαμάτας)ΧίλιαΤο ΧΙΛΙΑ βασίζεται στα ΧΙΛΙΑ ΠΛΑΤΩΜΑΤΑ των Gilles Deleuze και Felix Guattari. Ο δυναμικός τρόπος με τον οποίο εξέφρασαν τη σκέψη τους ήταν ένα δυνατό κάλεσμα στο οποίο το σώμα απάντησε με ασυγκράτητη περιέργεια και ζωντάνια. Εξερευνώντας τις έννοιες της επανάληψης και της διαφοροποίησης, το ΧΙΛΙΑ ξεδιπλώνει, χωρίς ιεραρχία αλλά με επιμονή, διαφορετικές ποιότητες οι οποίες διερευνούν την ικανότητα αποδοχής της προσωπικής μεταμόρφωσης και μίας άγνωστης ελευθερίας. Ποιες συνθήκες και ποιες θυσίες επιτρέπουν να κατακτηθούν αυτά τα πολυπόθητα ιδανικά;Ακολουθώντας τις πολλαπλές πτυχώσεις και την υπερβολή του μπαρόκ, το σόλο αυτό διέπεται από δικούς του εκφραστικούς κανόνες. Υποκείμενό του δεν είναι ο ερμηνευτής, αλλά ο απρόβλεπτος και ατίθασος χαρακτήρας κάθε δράσης του. Οι εσωτερικοί ρυθμοί, οι άπειρες δυνατές κατευθύνσεις, ο αστείρευτος μηχανισμός ροής και δημιουργίας — αυτά είναι τα πραγματικά υποκείμενα. Εκεί όπου το ένστικτο αντισταθμίζει τη λογική και ανοίγουν καινούργιοι κώδικες, είναι και το σημείο όπου το έργο δίνει τους δικούς του ορισμούς στις έννοιες της αντίστασης και της φυσικότητας.(Τρίτη 16 Ιουλίου, 19:00,Black Box / Εναλλακτική Σκηνή - Μέγαρο Χορού Καλαμάτας)Full MoonΤο έργο Full Moon, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Χορού του Montpellier τον Ιούνιο του 2024, συγκεντρώνει επτά από τους οκτώ χορευτές της παράστασης Omma για να συνεχίσουν, να διευρύνουν και να εμβαθύνουν την έρευνα που ξεκίνησε με εκείνο το έργο. Και, αυτή τη φορά, ο Josef Nadj [Γιόζεφ Νατζ] βρίσκεται μαζί τους επί σκηνής.Το φεγγάρι στον τίτλο είναι μία αναφορά στο σύμπαν και τον σχηματισμό του, στη διαδικασία δηλαδή που προαναγγέλλει και προετοιμάζει την εμφάνιση της ζωής. Συνδέεται με την ανανέωση και τη μεταμόρφωση. Ο κύκλος των 28 ημερών και οι τέσσερις σεληνιακές φάσεις αποδίδουν στο έργο έναν ξεχωριστό ρυθμό, μία δική του δομή σύνθεσης.Η έρευνα του Nadj για τις καταβολές της μουσικής και την εξέλιξή της συμπληρώνεται από έναν άλλο τομέα που επιθυμεί να εξερευνήσει σε αυτή τη δημιουργία: τον κόσμο της μαύρης αμερικανικής jazz, από τις αρχικές της μορφές - τα blues και τα spirituals - και τις μεταλλάξεις της, μέχρι τις μέρες μας· ένα μουσικό είδος που έχει καταληφθεί από λευκές πληθυσμιακές ομάδες και του οποίου η χορευτική συνισταμένη έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Αποφάσισε να εισαγάγει τους χορευτές σε αυτή τη μουσική, σε αυτά τα ακούσματα που ήταν άγνωστα για εκείνους, αν και με κάποιον τρόπο έχουν τις ρίζες τους στην αφρικανική ήπειρο.Μαζί με τους χορευτές, ξεκίνησε να αναλύει τις μορφολογικές ιδιαιτερότητες αυτών των ακουσμάτων, προσεγγίζοντας το πνεύμα και τη σκέψη τους και αναζητώντας ένα χορό που να τους αντιστοιχεί. Αποτέλεσμα αυτής της «συναρπαστικής εργασίας», το Full Moon προσφέρει έμμεσο φόρο τιμής σε μερικούς εξέχοντες εκπροσώπους αυτού του κινήματος: Charles Mingus, Cecil Taylor, Anthony Braxton και Art Ensemble of Chicago.Το Full Moon χρησιμοποιεί επιπλέον ως εργαλείο τη μαριονέτα, η οποία, όπως και η μάσκα, διαπερνά όλο το έργο του Josef Nadj. Η μορφή αυτή επανήλθε επί της ουσίας κατά τη δημιουργία αυτού του έργου. Ο λόγος που τόσο η μαριονέτα όσο και η μάσκα επιστρέφουν εδώ είναι ότι και οι δύο αποτελούν κυρίαρχα σύμβολα του αφρικανικού πολιτισμού. Λειτουργώντας ως συνδετικοί κρίκοι μεταξύ του άψυχου και του έμψυχου, του κινητού και του ακίνητου, προβάλλουν μία άλλη διάσταση, ένα νόημα διαφορετικό από αυτό του «ζωντανού» σώματος, με το οποίο αντιδιαστέλλονται. Ωστόσο, για τον Josef Nadj, η μορφή αυτή αντιπροσωπεύει επίσης το καθεστώς μιας ζωής εγκλωβισμένης στη φόρμα, την οποία και ερμηνεύει ως πιθανή εκδοχή του δημιουργού, μιας δύναμης που προσπαθεί χωρίς αποτέλεσμα να αλληλεπιδράσει με τις δημιουργίες της. Υπ’ αυτή την έννοια, η παρουσία της μαριονέτας, του «ανθρώπου-κούκλας» δίπλα στους ζωντανούς, είναι μία υπενθύμιση πως καμία δημιουργία δεν είναι ποτέ τέλεια, και ότι επιβάλλεται να αποδεχτούμε την ατέλεια αυτή ως κανόνα του παιχνιδιού.Με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος – Υπηρεσία Συνεργασίας και Πολιτιστικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα.(Πέμπτη 18 Ιουλίου, 19:00 & Παρασκευή 19 Ιουλίου, 19:00Black Box / Εναλλακτική Σκηνή - Μέγαρο Χορού Καλαμάτας)LALI AYGUADÉ COMPANYRunaΑφηγήσεις από έναν άλλο κόσμο, από μία άλλη εποχή. Σε αυτό το χαοτικό τοπίο, δύο άνθρωποι ερευνούν τα ερείπια, προσπαθώντας να φανταστούν ξανά αυτό που κάποτε υπήρξε και να συνδεθούν μαζί του. Αντιλαμβάνονται την ουσία του παρελθόντος, μεταμορφώνοντας τα ερείπια αυτά σε συμμάχους, παίζοντας παιχνίδια για να αντιληφθούν τη φύση της πραγματικότητας. Το Runa αναδεικνύει την ομορφιά του εύθραυστου παρελθόντος και αναζητά αυτό το ελάχιστο που απομένει για εμάς στο παρόν. Μέσω της αφηρημένης κίνησης και μιας εσωτερικής σωματοποίησης των διαστάσεων και του βάρους, αυτοί οι χαρακτήρες μάς επαναφέρουν στον πυρήνα της ύπαρξής μας: Είμαστε όντα που διαμορφώνονται από το σκληρό πέρασμα του χρόνου. Με το σύμβολο αυτό χαραγμένο στο μυαλό μας, πώς συνεχίζουμε;Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ισπανίας και του Ινστιτούτου Θερβάντες(Σάββατο 20 Ιουλίου, 19:00 & Κυριακή 21 Ιουλίου, 19:00Black Box / Εναλλακτική Σκηνή - Μέγαρο Χορού Καλαμάτας)Από την Παρασκευή 12 Ιουλίου έως το Σάββατο 20 Ιουλίου, σε σταθερό βραδινό ραντεβού στις 21:00, παρουσιάζονται στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας εννέα βραδιές χορού και μια βραδιά dance battle. Όλες οι παραστάσεις είναι με ελεύθερη είσοδο.Παρασκευή 12 ΙουλίουΤρεις παρουσιάσεις: 19:30 & 20:30 & 21:30APPROACH 17. OPENINGThe unreachable suspension pointΕμπνευσμένη από τη σύνθεση “Opening” από το μουσικό έργο Glassworks του Philip Glass, η παράσταση Approach 17. Opening αποτελεί μια απλουστευμένη προσέγγιση της υπαρξιακής τροχιάς, στην οποία παρακολουθούμε τις εναλλαγές μεταξύ κορύφωσης και πτώσης πάνω σε μια σκάλα που δεν οδηγεί πουθενά. Η γραμμική αφήγηση ανατρέπεται παίζοντας με την έννοια της επαναφοράς.Ισορροπώντας σε ένα αόρατο όριο, ένας χαρακτήρας καταφέρνει να αποφύγει το κενό, παίζοντας με τους νόμους της βαρύτητας και της αιώρησης προκειμένου να φτάσει σε μια κατάσταση ελευθερίας μεταξύ ισορροπίας και ανισορροπίας.Αυτό το οπτικό ποίημα επικεντρώνεται σε μια ιλιγγιώδη διαδρομή προς το σημείο της αιώρησης — εκείνη την απειροελάχιστη στιγμή, κατά την οποία ένα σώμα έχει καταφέρει να αγγίξει το υψηλότερο δυνατό σημείο και η αναπόφευκτη πτώση δεν έχει ακόμα ξεκινήσει.Με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος – Υπηρεσία Συνεργασίας και Πολιτιστικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα.Σάββατο 13 ΙουλίουPRESSURE WAVEΣε συνθήκες όπου η καθιερωμένη αντίληψη για το σώμα διαλύεται μέσα από την αλληλεπίδραση απόψεων που επιτρέπουν να αναδυθεί η πρωτογενής ουσία του ανθρώπινου στοιχείου, εκεί γεννιέται ο χορός. Κάθε μετάβαση ενισχύει τις δυνατότητες κάθε συνάντησης. Πρόκειται για τη σύνθεση μιας γιορτής. Ο αυθορμητισμός και η αντοχή εμφανίζονται όσο το τετριμμένο ξεπερνιέται και οι κινήσεις μαρτυρούν τις ατέλειωτες διαδρομές της ζωής.Το ντουέτο Pressure Wave που ερμηνεύουν η Εύα και ο Edivaldo είναι μια δυνατή και εκφραστική παράσταση, που στοχεύει στην έντονη σύνδεση μεταξύ κοινού και ερμηνευτών.Κυριακή 14 ΙουλίουΔύο παραστάσεις:ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΔΙΑΦΑΝΗΣκέφτομαι «γιατί χορεύω ακόμα;», «τι νιώθω όταν χορεύω;». Νιώθω διάφανη, παραδομένη και εκτεθειμένη σε αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Και μέσα σε αυτήν την ευαλωτότητα αισθάνομαι πραγματικά δυνατή.Ένα χορευτικό σόλο για τη δύναμη της ευθραυστότητας. Η προσωπική διαδρομή ενός σώματος που συνομιλεί με τον χώρο. Θα παραμορφωθεί, θα ντραπεί, θα δοκιμάσει, θα αποτύχει, θα ευχαριστηθεί.Θα τα καταφέρει;RE B OU N DΤο έργο RE B OU N D είναι μια διαρκής αναζήτηση μεταξύ σταθερότητας και αλλαγής, μεταξύ γείωσης και απογείωσης. Ένας χορός που γεννιέται από τον ρυθμό της ζωής μέσα μας και έξω από εμάς.Για να πετάξει κανείς ψηλά, πρέπει να έχει ρίζες αρκετά βαθιές για να αντέξει την απογείωση.Έλξη, βαρύτητα, αντίσταση, ρυθμός, επανάληψη, ανάταση γίνονται σώμα και φωνή. Ενσαρκώνουν το πνεύμα της ανθεκτικότητας και την ομορφιά της έκφρασης, υπενθυμίζοντάς μας ότι ελευθερία δεν είναι η απουσία συνδέσεων αλλά η δύναμη να υψώνεσαι πέρα από αυτές.Δευτέρα 15 ΙουλίουECSTATIC APORIAΤο ECSTATIC APORIA προσκαλεί το 2ο έτος της ΚΣΟΤ σε μια ζωηρή χορογραφική πρόταση. Ο χορογράφος Χάρης Γκέκας οργανώνει με επιδέξιο τρόπο έναν συνδυασμό στημένης χορογραφίας και αυτοσχεδιασμού, θέτοντας με αυτό τον τρόπο διπλή πρόκληση στο σύνολο του 2ου έτους της ΚΣΟΤ: Την ακεραιότητα της εκτέλεσης και τη διαθεσιμότητα του αυτοσχεδιασμού. Το έργο επιτρέπει στο ένστικτο να εκφραστεί, αναζητώντας τα όρια του ελέγχου και υπογραμμίζοντας την ικανότητά μας να μετατρέπουμε το χάος σε ένα γόνιμο πεδίο δημιουργίας. Χάρη στο ECSTATIC APORIA, το σύνολο των νέων σπουδαστών αξιοποιεί κάθε ευκαιρία να δώσει το παρών και να εκφράσει την όρεξη του για ζωή και έντονες εμπειρίες. Μέσω των πολλαπλών εναλλαγών επί σκηνής, το έργο αντικατοπτρίζει την τόσο αναγκαία μεταμόρφωση στην οποία ελπίζουμε όλοι, και πρώτη απ’ όλους η νεολαία.Τρίτη 16 ΙουλίουΔύο παραστάσεις:FANTASTIC, ISN’T IT?«Μετέτρεπε σε αναντίρρητες πραγματικότητες όλα τα αντικείμενα των ονειροπολήσεών του», λέει ο Charles Baudelaire στο έργο του Ένας οπιοφάγος. Σε ένα κόσμο όπου τα όρια του φανταστικού και του πραγματικού αλληλοκαλύπτονται, η τέχνη της υποκειμενοποίησης όλων των εμπειριών και η μη ύπαρξη αντικειμενικότητας εύκολα καθιστούν ένα πιθανώς φανταστικό σενάριο πραγματικότητα. Και κάπως έτσι δημιουργείται το συναρπαστικό ενδεχόμενο της ύπαρξης αμέτρητων «πραγματικοτήτων», όσων και οι συνειδήσεις των ανθρώπων που μοιράζονται κοινό συμπαντικό χρόνο. Είναι πλάνη ή αλήθεια; Εμπιστεύεσαι ή αναιρείς όλα όσα ήξερες στη σκέψη πως είναι απλώς δημιουργήματα της φαντασίας σου;THE DANCE OF CHANGEΤο μόνο που είχε μείνει μέσα μου ήταν ένα βουνό συναισθημάτων που μετακινούνταν με τρόπο ασταθή και ανεξέλεγκτο. Άρχισα να δονούμαι και να ακολουθώ την κίνηση, αναπνέοντας όσο πιο «προσεκτικά» μπορούσα…Επιθυμώ να εξερευνήσω τους ασυνήθιστους διαδρόμους που προσφέρουν οι εσωτερικές μας κινήσεις. Με ενδιαφέρει η πρόθεση κάθε εμπλεκόμενου μέρους του σώματος, καθώς συνδυαστικά δημιουργούν έναν ιστό πιθανοτήτων. Με ενδιαφέρει να παρακολουθήσω το πώς η πιο μικρή μας κίνηση μπορεί να δημιουργήσει τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο και να απλωθεί σε κρυμμένες περιοχές μας. Πώς μπορούν οι μικροσκοπικές κινήσεις να εξελιχθούν σε ισχυρές γραμμές ενέργειας;Με αφετηρία μου μία οπτική που αποδέχεται τις ατέλειες και την απουσία της μονιμότητας, θέλω να προσκαλέσω τόσο τον εαυτό μου όσο και τους θεατές σε έναν χορό αλλαγής και βαθιάς κινητικότητας. Πώς μπορούμε να ενεργοποιήσουμε την κινητικότητα όχι μόνο μεταξύ μερών του σώματος αλλά και μεταξύ ιδεών, επιτρέποντας στην τριβή και τη δυσαρμονία να βρουν τη θέση τους μέσα στην παράσταση;Τετάρτη 17 ΙουλίουΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΣΑΣΜε αναγνωρίζουν άρα υπάρχω. Μια γυναίκα σε αγωνία. Φοράει ένα χειροποίητο κοστούμι από κομμάτια σπασμένου καθρέφτη. Αν την κοιτάξουμε από κοντά θα βρούμε ένα κομμάτι της δικής μας εικόνας πάνω της. Αν απομακρυνθούμε θα δούμε να αντανακλάται πάνω της ό,τι την περιβάλλει. Η γυναίκα φοράει το βλέμμα του κόσμου και μας παγιδεύει στο παιχνίδι της αντανάκλασης επιστρέφοντάς μας την εικόνα μας. Tί αποκαλύπτει και τί κρύβει με την εμφάνισή της; Tί βλέπουμε στους άλλους και τί οι άλλοι σε μας; Tί αναγνωρίζουμε; Mπορούμε να υπάρξουμε χωρίς το βλέμμα των άλλων;Πέμπτη 18 ΙουλίουΕΚΔΗΛΩΣΗART WITHIN ONE - Ο ΤΕΛΙΚΟΣΚαλλιτέχνες και σπουδαστές του Φεστιβάλ αυτοσχεδιάζουν επί σκηνής.Η εκδήλωση Art Within One ξεκίνησε πριν τρία χρόνια και είχε μεγάλη ανταπόκριση σε κοινό και καλλιτέχνες. Φέτος, θα πραγματοποιηθεί στις 18.07, το πρωί 11:00-14:00 στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας και ο τελικός στις 21:00 στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας, με την υποστήριξη του Flux Laboratory Athens.Πρόκειται για ένα κάλεσμα στους φιλοξενούμενους καλλιτέχνες του Φεστιβάλ και σε σπουδαστές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα των επαγγελματικών σεμιναρίων να βρεθούν όλοι μαζί και να μοιραστούν την τέχνη τους. Μια εκδήλωση ανοιχτή στο κοινό, με συνοδεία μουσικής, κατά την οποία οι συμμετέχοντες καλούνται να συνομιλήσουν χορευτικά με τους συναδέλφους τους και να δείξουν στην καλλιτεχνική κοινότητα την προσωπική τους προσέγγιση στην κίνηση μέσα σε ένα λεπτό.Παρασκευή 19 ΙουλίουI USED TO WANT TO BE A SUPERHEROΈνα αγόρι θέλει να γίνει σούπερ ήρωας. Βλέπει τον εαυτό του δυνατό και σίγουρο. Αισιόδοξο.Τα πράγματα είναι πολύ απλά σε ένα τοπίο όπου οι καλοί πολεμούν τους κακούς και νικάνε. Γιατί είναι οι καλοί… και οι καλοί πάντα καταλήγουν νικητές.Ή και όχι.Μεγαλώνει και ανακαλύπτει έναν κόσμο πολύ πιο σύνθετο. Οι καλοί είναι συνήθως αδύναμοι, οι κακοί κερδίζουν. Η ζωή τιμωρεί την ειλικρίνεια και επιβραβεύει τους ψεύτες.Τα πάντα είναι γκρίζα και κρύα. Παντού επικρατεί η ανασφάλεια, ο φόβος, το μίσος. Οι άνθρωποι είναι καχύποπτοι, γεμάτοι αδιέξοδα και μόνοι.Τελικά έπρεπε να μείνω παιδί ή έκανα καλά που «μεγάλωσα»;Εγώ θέλω ακόμη να γίνω σούπερ ήρωας.Σάββατο 20 ΙουλίουΔύο παραστάσεις:MODULUS OF RESILIENCE“Μιλάμε για μια κοινωνία στην οποία δεν θα υπάρχουν άλλοι ρόλοι πέραν αυτών που οι ίδιοι έχουμε επιλέξει ή προσωπικά κερδίσει. Μιλάμε πραγματικά για την έννοια του ανθρωπισμού”— Απόσπασμα από την ομιλία της Gloria Steinem (1971, Washington, DC)To Modulus of Resilience αποτελεί μια ωδή στην αξία της χειραφέτησης. Της προσπάθειας που αφυπνίζει την δυνατότητα του ατόμου να αυτοκαθορίζεται, να συγκροτεί αυτόνομα τον εαυτό του και να δομεί απενοχοποιημένα τους πολλαπλούς ρόλους που επιθυμεί να επιτελεί.Σύγχρονες ιστορίες γυναικών από όλα τα μέρη της γης που έζησαν και περιορίστηκαν μέσα σε ένα υπό κατάρρευση κοινωνικό μοντέλο. Γυναίκες που αντιμετώπισαν τις προκλήσεις, που βρήκαν τη δύναμη να εναντιωθούν και εν τέλει κατάφεραν να επιβιώσουν απέναντι σε ένα σύστημα κανόνων που όριζε τον τρόπο συμπεριφοράς τους, τη θέση και το status τους, συναντώνται επί σκηνής, αποθεώνοντας την κουλτούρα της αντίστασης και της πίστης σε νέες (μη) νόρμες και αρχές.LIGHEAΗ Λίγεια, η πρωταγωνίστρια της δημιουργίας του Thomas Martino [Τομάς Μαρτίνο], είναι ένα θαλάσσιο πλάσμα με αλλόκοτη γοητεία. Εμπνευσμένη από το παραμύθι του 1956 του Giuseppe Tomasi di Lampedusa, η Λίγεια είναι ένα πλάσμα της θάλασσας. Μισή γυναίκα, μισή ψάρι, σέρνει το σώμα της με κομψότητα και χάρη, όμως το βλέμμα της παραμένει κενό, σαν η ίδια να απουσιάζει.Το μαγευτικό της τραγούδι σαγηνεύει έναν όμορφο νεαρό άνδρα και η συνάντησή τους ενεργοποιεί έναν καταιγισμό συναισθημάτων και συλλογισμών. Ακολουθεί ένα ντουέτο αφιερωμένο στην επικοινωνία, ο διάλογος μιας μοναδικής, υπερφυσικής αγάπης και αλληλοϋποστήριξης. Ένα έργο που καθρεφτίζει την ανάγκη της ανθρώπινης ψυχής να βυθιστεί στον απέραντο ωκεανό της φαντασίας.ΧΟΡΟΣ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΣτο πλαίσιο του προγράμματος εξακτίνωσης του Φεστιβάλ στην Πελοπόννησο με τίτλο ΧΟΡΟΣ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ που υλοποιείται φέτος για τέταρτη χρονιά σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, θα παρουσιαστεί στις 13.07 και στις 15.07 σε δημόσιους χώρους των πόλεων της Τρίπολης και του Ναυπλίου το έργο APPROACH 17. OPENING του Γάλλου Yoann Bourgeois, με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΜΕ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΚΑΡΜΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥΣτο πλαίσιο της σταθερής συνεργασίας του Φεστιβάλ με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, με στόχο την ανάδειξη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας της Μεσσηνίας σε διεθνή δίκτυα επισκεπτών, στις 14.07 θα παρουσιαστεί στην Πύλο το έργο APPROACH 17. OPENING του Γάλλου Yoann Bourgeois σε συνεργασία με τον Δήμο Πύλου-Νέστορος, ενώ στις 21.07 θα παρουσιαστούν στην Navarino Agora, Navarino Waterfront της Costa Navarino τα έργα MODULUS OF RESILIENCE της Ηρώς Κόντη και LIGHEA του Thomas Martino. Επίσης, στις 14.07 θα διοργανωθούν δύο εργαστήρια κίνησης: ένα εργαστήρι για γονείς και παιδιά από τη Βιτόρια Κωτσάλου στην Costa Navarino και ένα εργαστήρι κίνησης για ενήλικες άνω των 50 ετών από την Πηνελόπη Μωρούτ στο Μουσείο Πάνου & Ηλία Ηλιόπουλου στα Φιλιατρά.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΜΕ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣTο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας συνεργάζεται για πέμπτη συνεχή χρονιά με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης το οποίο διοργανώνει στο Φουαγιέ του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, στις 15 Ιουλίου, εικαστικό εργαστήρι με τίτλο Δώσε ρυθμό στη γλυπτική, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Σε αυτό το εργαστήρι που εμπνέεται από το σώμα ως μέσο έκφρασης, οι κινήσεις του χορού μετατρέπονται σε δυναμικά γλυπτά. Τα παιδιά, υπό την καθοδήγηση της Βίβιαν Εμμανουηλίδου και και της Δάφνης Κουρή θα δημιουργήσουν μια γλυπτική εγκατάσταση εμπνεόμενα από σκηνές της καθημερινής ζωής στην αρχαιότητα, όπως αποτυπώνονται στα πήλινα αγγεία των μόνιμων εκθέσεων του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης παρατηρώντας τις μορφές των χορευτών και τον τρόπο που αποδίδονται οι κινήσεις τους.ΕΚΔΗΛΩΣΗ ART WITHIN ONE / DANCE BATTLEΗ εκδήλωση Αrt within One φέτος θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη του Flux Laboratory Athens. H εκδήλωση, η οποία ξεκίνησε πριν τρία χρόνια και είχε μεγάλη ανταπόκριση σε κοινό και καλλιτέχνες, θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 18.07. Οι συμμετέχοντες καλούνται μέσα από μια διαδικασία ζωντανής μάχης να συνομιλήσουν χορευτικά με τους συναδέλφους τους και να δείξουν στην καλλιτεχνική κοινότητα την προσωπική τους προσέγγιση στην κίνηση μέσα σε ένα λεπτό ενώ το κοινό αναδεικνύει τον αγαπημένο του χορευτή/χορεύτρια.Εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματικών σεμιναρίων σύγχρονου χορού12-21 Ιουλίου 2024 / 3 σεμινάρια & 2 masterclasses & 1 dance battleΣυνολική διάρκεια: 52 ώρεςΤοποθεσία: Δημοτικό Στάδιο ΚαλαμάταςEDIVALDO ERNESTODEPTH_MOVEMENT12-21 Ιουλίου 2024 (27 ώρες)Πρόκειται για ένα εντατικό, σύνθετο και δυναμικό ομαδικό σεμινάριο με επίκεντρο τη διαχείριση της ενέργειας και τη διαρκή δοκιμασία των ορίων του χορευτή. Αφορά την διαρκή αμφισβήτηση αυτών των ορίων προκειμένου να κατανοήσετε τι σας προσδιορίζει ως χορευτές. Αφορά επίσης τον τρόπο με τον οποίο επιτρέπετε στο περιβάλλον να επηρεάσει τις χορευτικές σας δεξιότητές καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσετε εργαλεία για τη δημιουργία νέων ρυθμών και ποιοτήτων κίνησης. Το πώς σκάβετε βαθύτερα το φάσμα του προσωπικού σας χορευτικού λεξιλογίου και μαθαίνετε να μεταμορφώνεστε σε οποιονδήποτε ή οτιδήποτε. Αφορά την εργασία πάνω στο partnering και τη μικρο-αφηγηματική κίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις με στόχο τη μεταμόρφωση ολόκληρης της ομάδας. Αφορά, τέλος, τρόπους να είστε πραγματικά απρόβλεπτοι, να ανακυκλώνετε την ενέργεια και να χρησιμοποιείτε το σώμα ως κύριο εργαλείο σας. Ο Edivaldo εξασφαλίζει μία νέα προσέγγιση, συνοδεύοντάς σας τόσο ως δάσκαλος όσο και ως καθοδηγητής, συμπλέοντας στο ταξίδι της μάθησής σας και διευκολύνοντάς σας στην κατανόηση αυτού του υλικού, οδηγώντας σας τελικά σε ένα υψηλότερο επίπεδο κατάρτισης.ΕΛΠΙΔΑ ΣΚΟΥΡΟΥΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ AKRAM KHAN12-13 Ιουλίου 2024 (6 ώρες)Ξεκινώντας με το ζέσταμα που έχει αναπτυχθεί μέσα από την πρακτική κίνησης της ομάδας Akram Khan Company, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τη δική τους δημιουργικότητα με ασκήσεις και εφαρμογές που επικεντρώνονται στο ρυθμό, την ταχύτητα και την κίνηση των ζώων. Το εργαστήριο θα περιλαμβάνει ρεπερτόριο από το έργο του Akram Khan, Jungle Book Reimagined, με ειδικό ενδιαφέρον στη σχέση μεταξύ ρυθμικότητας και κίνησης, καθώς και ποιοτήτων και χαρακτηριστικών των ζώων.PETER JASKODEEP MOVEMENT CONSCIOUSNESS14-19 Ιουλίου 2024 (15 ώρες)Στο υβριδικό αυτό πρόγραμμα χορευτικής εκπαίδευσης, έμφαση δίνεται στη σχέση μας με τη βαρύτητα και τη ροή, ώστε να υπερβούμε περιορισμούς που θέτουμε οι ίδιοι στο εαυτό μας, όπως η αυτοκριτική. Λειτουργώντας με οδηγούς μας τη δύναμη και την ευαισθησία ταυτόχρονα, εστιάζουμε στην απομόνωση και στις πολυρυθμικές ασκήσεις, προάγοντας έτσι τη σταθερότητα, τη συγκέντρωση και τη σωστή αντιμετώπιση των παραδόξων της κίνησης. Οι συμμετέχοντες θα ασχοληθούν με διάφορες ποιότητες κίνησης, αντιμετωπίζοντας τα εμπόδια με θάρρος και εμπιστοσύνη στη δυναμική της δεδομένης στιγμής. Στη διάρκεια του εργαστηρίου θα δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την απελευθέρωση της έμφυτης νοημοσύνης του σώματος και για το ξεκλείδωμα τυχόν εσωτερικών φραγμών που ίσως προκύψουν. Η συγκέντρωση και η αναζήτηση της ακρίβειας θα λειτουργήσουν ως κλειδιά για την εξέλιξη των συμμετεχόντων.MasterclassΛΙΝΤΑ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑFIGHTING MONKEY PRACTICE – ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ20 Ιουλίου (2 ώρες)Σε αυτό το δίωρο masterclass, η Λίντα Καπετανέα θα εστιάσει σε βασικές ιδιότητες του σώματος, όπως το βάρος, η ελαστικότητα, η δύναμη και ο ρυθμός και στο πώς τις χρησιμοποιούμε σε διάφορες συνθήκες ταχύτητας και δυναμικής.MasterclassFAR FROM THE NORM21 Ιουλίου (2 ώρες)Ο βραβευμένος με Βραβείο Olivier χορογράφος Botis Seva [Μπότις Σίβα] και η δυναμική ομάδα του, Far From The Norm, θα βρεθούν αυτό τον Ιούλιο στην Καλαμάτα, προσφέροντας ένα ειδικά σχεδιασμένο εργαστήριο για Έλληνες και ξένους χορευτές.Με την καθοδήγηση των χορευτών της ομάδας Far From The Norm, θα εργαστείτε σκληρά και θα γνωρίσετε το μοναδικό στυλ της ομάδας όσο θα περιηγείστε μέσω της κίνησης σε ένα ευρύ πεδίο χορευτικών ειδών από το Popping και το Breaking, έως το Krump και τη House. Θα αναλύσετε την κίνηση, θα μάθετε το ρεπερτόριο του τελευταίου τους έργου, Until We Sleep, και θα φύγετε με μια βαθιά κατανόηση του τρόπου ανάπτυξης του δικού σας λεξιλογίου και των χορογραφικών σας δεξιοτήτων.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΟΙΝΟΥΒΙΤΟΡΙΑ ΚΩΤΣΑΛΟΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ (4-18 ΧΡΟΝΩΝ)O KOΣΜΟΣ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΑΣ5-9 Ιουλίου 2024 - Μέγαρο Χορού Καλαμάτας“Ένα σώμα από πηλό, ένα μυαλό γεμάτο παιχνίδι, μια στιγμή ζωής, αυτό είμαι εγώ.” H. BachmanΤο εργαστήρι θα οδηγήσει παιδιά και εφήβους στην εξερεύνηση της σχέσης της κίνησης και της γλυπτικής. Παιδιά και έφηβοι θα παίξουν με μικρές, πιο μεγάλες και τεράστιες μάζες πηλού, διαμορφώνοντας έτσι κάθε μέρα ένα γλυπτικό τοπίο που λειτουργεί ταυτόχρονα ως χώρος κινητικής εξάσκησης.Mε άξονα την γλυπτική και κάνοντας χρήση των τριών βασικών στοιχείων της γλυπτικής πράξης (ένταση, ρυθμός, κατεύθυνση) θα ανακαλύψουμε πώς το σώμα μας υπάρχει και κινείται σφαιρικά – όπως και ένα τρισδιάστατο γλυπτό – και κατευθύνεται με μία του κίνηση προς πολλαπλές κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Μέσα από ασκήσεις γλυπτικής και κινητικά παιχνίδια, παιδιά και έφηβοι θα διευρύνουν την αντίληψη του σώματος και της δύναμης του.Για τη συμμετοχή στο εργαστήρι θα χρειαστεί οι συμμετέχοντες να έχουν μαζί τους μία αλλαξιά ρούχα καθώς θα δουλέψουμε με υγρό πηλό.Το εργαστήρι είναι ανοιχτό για όλους, ανεξαιρέτως προηγούμενης χορευτικής εμπειρίας, και στοχεύει στη δημιουργία ενός ασφαλούς κοινού χώρου τόσο για τα παιδιά όσο και για τους μεγάλους.ΒΙΤΟΡΙΑ ΚΩΤΣΑΛΟΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΟΡΟΥ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑMETAΞΥ6-7 Ιουλίου 2024 - Μέγαρο Χορού ΚαλαμάταςΤο εργαστήρι επικεντρώνεται σε σωματικά παιχνίδια που μπορούν να παίξουν παιδιά και γονείς για να συμπεριλάβουν τη δημιουργικότητα, την επικοινωνία, τη φροντίδα και τη διασκέδαση μέσα στη συνεχώς μεταβαλλόμενη σωματική τους σχέση. Με βάση τη θεωρία και την πρακτική του Fighting Monkey, γονείς και παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν παιχνίδια που μπορούν να χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή.Για τους γονείς, το εργαστήρι θα είναι επίσης χρήσιμο στην εκμάθηση δεξιοτήτων και μεθόδων παρατήρησης ώστε να διατηρήσουν μια πιο στενή σχέση με τη σωματική ανάπτυξη και τις οργανικές αλλαγές των παιδιών τους. Οι γονείς και τα παιδιά θα μάθουν πώς να κατανοούν πληροφορίες μέσω της κίνησης και πώς να δίνουν την απαραίτητη ανατροφοδότηση για τη δημιουργική ανάπτυξη της σωματικής παρουσίας και επικοινωνίας. Το εργαστήρι είναι ανοιχτό για όλους, ανεξαιρέτως προηγούμενης χορευτικής εμπειρίας, και στοχεύει στη δημιουργία ενός ασφαλούς κοινού χώρου τόσο για τους γονείς όσο και για τα παιδιά.ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΩΡΟΥΤΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ50+ FIGHTING MONKEY PRACTICE5-9 Ιουλίου 2024 - Μέγαρο Χορού ΚαλαμάταςΤο εργαστήρι κίνησης ενηλίκων 50+ Fighting Monkey Practice έχει ως στόχο να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές αρχές της πρακτικής Fighting Monkey και, κυρίως, στη διαδικασία έξυπνης εξάσκησης και βιώσιμης γήρανσης. Πρόκειται για μια εφαρμοσμένη πρακτική ανθρώπινης ανάπτυξης μέσα από την κίνηση, την οποία ανέπτυξαν ο Jozef Fruček και η Λίντα Καπετανέα. Η πρακτική Fighting Monkey διερευνά:1. Τη διαδικασία της γήρανσης, τρόπους διατήρησης της υγείας των αρθρώσεων αλλά και συνολικά του μυοσκελετικού συστήματος προκειμένου να διατηρείται η κινητικότητά μας μέσα στον χρόνο.2. Την ανάπτυξη της ελαστικότητας του σώματος και της πλαστικότητας του εγκεφάλου μέσα από ειδικά σχεδιασμένα παιχνίδια κίνησης τα οποία αποσκοπούν στη διατήρηση της νεότητας του νευρικού συστήματος.3. Την ανάπτυξη καλύτερου συντονισμού στο σώμα και τον ρόλο του στη μικρή και μεγάλη κλίμακα της ανθρώπινης ζωής.4. Την ανάπτυξη επικοινωνίας τόσο με τον εαυτό μας όσο και με το περιβάλλον μας, με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας μάθησης και τη δημιουργία «ιστοριών», οι οποίες μας εμπνέουν και τροφοδοτούν την όρεξή μας για ζωή.Στο εργαστήρι Fighting Monkey Practice 50+ οι συμμετέχοντες θα παίξουν ανορθόδοξα παιχνίδια για τη βελτίωση της μνήμης, τον καλύτερο συντονισμό των κινήσεων του σώματος, την αφύπνιση των αρθρώσεων και την αναζωογόνηση του νευρικού συστήματος.ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗ & ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΑ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΜΕΑ12-14 Ιουλίου 2024 - Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο ΚαλαμάταςΤο εργαστήριο σύγχρονου χορού προσκαλεί άτομα με αναπηρία σε μία βιωματική, ενσώματη εμπειρία. Οι εισηγήτριες του σεμιναρίου Ειρήνη Κουρούβανη και Βενετσιάνα Καλαμπαλίκη κάνουν μια εισαγωγή στις βασικές αρχές της κίνησης συνδυάζοντας τον χορό με τον αθλητισμό και το παιχνίδι. Μέσω του αυτοσχεδιασμού οι συμμετέχουσες/οντες μελετούν τις έννοιες του χώρου και του χρόνου εξερευνώντας τις κατευθύνσεις, τα διαφορετικά επίπεδα και τις ποικίλες διάρκειες της κίνησης. Επεξεργάζονται στην έννοια της δυναμικής, χρησιμοποιώντας την αναπνοή, το βάρος, την αιώρηση, τον παλμό, την πτώση, την στροφή και την αναπήδηση. Με αυτά τα εργαλεία αναζητούν τρόπους μετακίνησης στον χώρο και συνάντησης μεταξύ των σωμάτων, ψάχνοντας νέους τρόπους επικοινωνίας και έκφρασης.Το εργαστήρι διεξάγεται με τη συνεργασία του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Καλαμάτας (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.)