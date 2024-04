Human Requiem in Eleusis: Πανελλήνια πρεμιέρα για την ταινία της παράστασης της Ελευσίνας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας

Κλείσιμο

Η ταινία της εμβληματικής παράστασης «» της, την οποία οι New York Times χαρακτήρισε ως «έναν ύμνο για την εποχή μας», κάνειστην Ελευσίνα (Σινέ Ελευσίς) στις 27 Απριλίου, και στοστις 28 του μήνα, μετά τη συγκλονιστική αβάν-πρεμιέρ στη μεγάλη αίθουσα της UNESCO στο Παρίσι όπου το κοινό χειροκροτούσε όρθιο τους συντελεστές.Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει στη μεγάλη οθόνη, την Κυριακή των Βαΐων 28 Απριλίου στις 20:00, στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη, αυτή την εξαιρετική παραγωγή, η οποία αποτυπώθηκε σε φιλμ από τον σκηνοθέτη Στεφάν Ταλνώ και σχεδιάστηκε ειδικά για τον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας από τον Γιόχεν Ζάντιγκ, σε χορογραφία της Σάσα Βαλτς. Θα προηγηθεί συζήτηση με τους συντελεστές της ταινίας.Η υπερβατική μουσική και χορογραφική δημιουργία «Human Requiem in Eleusis» έχει ως στόχο να αφυπνίσει το πνεύμα του τόπου. Bασίζεται στο «Γερμανικό ρέκβιεμ» («Ein Deutsches Requiem») του Γιοχάννες Μπραμς. Τα χορωδιακά μέρη ερμηνεύει, υπό τη διεύθυνση του Χάις Λέναρς, η Χορωδία της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου, ένα από τα καλύτερα πολυφωνικά σύνολα διεθνώς, με κάθε μέλος της να γεμίζει τον χώρο με τη φωνή του ως σολίστ. Λαμβάνουν μέρος η σοπράνο Μάρλις Πέτερσεν, ο βαρύτονος Μπέντζαμιν Απλ, οι πιανίστες Άνγκελα Γκάσσενχουμπερ και Φίλιπ Μάγερς καθώς και σολίστ της Ομάδας Χορού Sasha Waltz & Guests.Στο «Human Requiem in Eleusis», το αρχαίο ιερό της Ελευσίνας μεταμορφώνεται σε ανοιχτό δημόσιο χώρο συλλογικής κάθαρσης, όπου το κείμενο και το σώμα, ο χώρος και ο ήχος διαμορφώνουν ένα ενιαίο έργο τέχνης. Δεν πρόκειται για νεκρώσιμη ακολουθία αλλά για τελετή εορτασμού της ζωής: memento mori (θυμήσου τον θάνατο) που μετατρέπεται σε carpe diem (άδραξε τη μέρα).Η παραγωγή «Human Requiem in Eleusis» αποτελεί ανασύνθεση της συγκλονιστικής διαδραστικής μουσικής παράστασης «Human Requiem» («Ανθρώπινο ρέκβιεμ») που έχει περιοδεύσει σε φημισμένες αίθουσες ανά την υφήλιο ‒από τη Νέα Υόρκη στο Χονγκ Κονγκ, από το Βερολίνο και την Αθήνα στην Αδελαΐδα και από το Άμστερνταμ στη Γρανάδα. Ανάμεσά τους, και η Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, στην οποία το «Human Requiem» είχε παρουσιαστεί ζωντανά στις 26 και 27 Απριλίου 2016 αποσπώντας τα ενθουσιώδη σχόλια του κοινού και των κριτικών. Την ίδια χρονιά, η παράσταση τιμήθηκε με το Classical: NEXT Innovation Award, ενώ χαρακτηρίστηκε «ένας ύμνος για την εποχή μας» από τους New York Times.Ο Γιόχεν Ζάντιγκ σημειώνει για το «Human Requiem»:«Ζούμε σε πολύ δύσκολους καιρούς. Ο κόσμος μας βρίσκεται σε κρίση και είναι γεμάτος δυσπιστία, βία, πόλεμο και τρόμο. Ο κόσμος μας χρειάζεται ανθρωπιά όσο ποτέ άλλοτε. Πρέπει να συνδέσουμε τα Εγώ μας και να ανακτήσουμε τον έλεγχο του Εμείς. Πρέπει να ξαναμάθουμε να ακούμε ο ένας τον άλλον. Καμιά άλλη μορφή τέχνης δεν μπορεί να μας το διδάξει αυτό καλύτερα από τη μουσική, μια γλώσσα με καθολική απήχηση η οποία ξεπερνά τα εθνικά, κοινωνικά και θρησκευτικά σύνορα που εξακολουθούν να μας χωρίζουν.Η θνητότητά μας είναι ό,τι πιο δύσκολο έχουμε να μάθουμε, αλλά ταυτόχρονα μας κάνει όλους ίσους μεταξύ μας, σαν αδέρφια. Συμπάσχοντας, παρηγορούμε ο ένας τον άλλον. Γι’ αυτό και οι άνθρωποι, πάνω από χίλια χρόνια, βάδιζαν προς την Ελευσίνα από την Ιερά Οδό: γιόρταζαν την ομορφιά της ζωής γιατί είχαν αποδεχθεί τη θνητότητα ως μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης στα θρυλικά Ελευσίνια Μυστήρια».Η ταινία αποτελεί συμπαραγωγή της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, του World Human Forum, της Χορωδίας της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου, της Sasha Waltz & Guests και του Radialsystem-Berlin.Η είσοδος για το κοινό στην προβολή της ταινίας «Human Requiem in Eleusis» είναι ελεύθερη. Εξασφαλίστε τη θέση σας