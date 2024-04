Psaroloco: Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Νίκος Τσουκνίδας έχει ζήσει, δουλέψει και σπουδάσει (NTUA, Kyudai) ως εικονογράφος και μηχανικός υπολογιστών στην Ελλάδα, την Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στη 12χρονη καριέρα του στο BBC έγραψε κώδικα σχεδόν σε όλες τις γλώσσες που υπάρχουν (εκτός από Perl) και κατά 99.99% όταν επισκέπτεστε ένα site του BBC τρέχει κάποια ρουτίνα του. Τον Ιούνιο του `23 βγήκε το πρώτο του graphic novel “Portraits” με την Βελγική εκδοτική Dargaud.ΠΑΝΕΛ - ΟΜΙΛΙΕΣ Κυριακή 21 ΑπριλίουΜια πρωτοβουλία για ειλικρινείς και οξυδερκείς συζητήσεις που βοηθούν στη διαμόρφωση του μέλλοντος της αφήγησης των παιδιών.Κλιματική έκτακτη ανάγκη ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;15:15 Προβολή της θεματικής ενότητας «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Περιβάλλον»16:30 Παρουσίαση / ΣυζήτησηΜετά την προβολή της ταινίας "TITI - Στο πέρασμα του κυκλώνα" που προβάλλεται στην ενότητα "Ανθρώπινα Δικαιώματα και Περιβάλλον" θα ακολουθήσει συζήτηση με τον Γιώργο Καραπανάγο επιδημιολόγο και Αναλυτή Δεδομένων Δημόσιας Υγείας με εμπειρία σε αποστολές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και τη σκηνοθέτρια Νατάσσας Μπλάτσιου.ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ17:00 Συζήτηση: ​Η σημασία της συμμετοχικότητας και της διαφορετικότητας στη βιομηχανία του κινηματογράφου Με την υποστήριξη του British Council στην Ελλάδα.Καλεσμένοι ομιλητές :Joseph Inman σκηνοθέτης της ταινίας "SPINES". Το Spines είναι η πρώτη ταινία που χρηματοδοτείται από το BFI NETWORK και έχει αυτιστικό σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή.Δημήτρης Ζάχος σκηνοθέτης της ταινίας μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ “Λώξη” που παρουσιάζει την Λωξάντρα ένα κορίτσι με σύνδρομο Down που καλείται να συμμετάσχει στη νέα παραγωγή στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου.Συντονιστής :Βαγγέλης Καρατζάς κριτικός κινηματογράφου - πατέρας αυτιστικού παιδιού και ακτιβιστής σε ότι αφορά τα δικαιώματα των αυτιστικών ατόμων.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ANIMATION για παιδιά 7 - 9 ετώνΣάββατο 20 Απριλίου - Εναρξη: 17:00 ​Οι εικαστικοί animator και εκπαιδευτικοί Γιάννης Αλεξάκης και Ανδριανή Βεντούρη από την εκπαιδευτική πλατφόρμα Animaphile θα αποκαλύψουν στα παιδιά τη βασική λειτουργία του stop motion animation ως τεχνική για τη δημιουργία video κινούμενης εικόνας.Τα παιδιά θα εργαστούν ομαδικά συνδυάζοντας τα εικαστικά με το animation. ​ Αποτέλεσμα του εργαστηρίου είναι η παραγωγή δυο σύντομων σκηνών stop motion animationΗ είσοδος είναι ελεύθερη με ηλεκτρονική προεγγραφήΗ δυνατότητα παρακολούθησης του εργαστηρίου θα δοθεί σε περιορισμένο αριθμό συμμετοχώνμε απαραίτητη την προκράτηση θέσης.Κυριακή 21 Απριλίου Διάρκεια εργαστηρίου: 60’ / Εναρξη: 10:00Αυτό το εργαστήριο έχει σχεδιαστεί για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που θέλουν να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους στην τέχνη των μέσων και στη δημιουργική παιδεία, με πρακτικούς τρόπους χρήσης της κινούμενης εικόνας στην τάξη. Οι αρχάριοι στο animation είναι ευπρόσδεκτοι.Με την υποστήριξη του Τσεχικου κέντρου της ΑθήναςΤο εργαστήριο πραγματοποιείται στα αγγλικά / Η είσοδος είναι ελεύθερη με ηλεκτρονική προεγγραφή. Η δυνατότητα παρακολούθησης του εργαστηρίου θα δοθεί σε περιορισμένο αριθμό συμμετοχών με την προϋπόθεση της προκράτησης θέσης.Ταινίες μικρού μήκους για μικρά παιδιά​Εκπληκτικές πολύχρωμες και μελωδικές μικρές ιστορίες κινουμένων σχεδίων για παιδιά 4 ετών και άνω χωρίς διάλογο. Εκεί θα γνωρίσουμε τον Μπόρις ο φούρναρης του χωριού που φτιάχνει μια φρέσκια παρτίδα ψωμιού και αρτοσκευάσματα για όλους τους γείτονές του μέχρι… Αψού! Δεν μπορεί να σταματήσει να φτερνίζεται. Έχει γίνει αλλεργικός στο αλεύρι. Πώς θα καταφέρει να συνεχίσει να ψήνει για όλους στο χωριό.Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μικρού μήκους κινούμενων σχεδίων και μυθοπλασίας γεμάτες τρυφερότητα και ανακαλύψεις για ηλικίες 7 ετών και άνω . Οι ιστορίες αφηγούνται περιπέτειες - δύναμης αδυναμίας, διαφορετικότητας και αλληλεγγύης και με πολύ χιούμορ δίνουν μια εικόνα για τον κόσμο, έναν κόσμο γεμάτο συναρπαστικά πλάσματα. Οπως ο φίλος μας ο Αλφόνσο ένας νεαρός σκίουρος που έχει πάντα το κεφάλι του στα σύννεφα. Του αρέσει να τα βλέπει και μερικές φορές τραβάει στιγμιότυπα με τη κάμερα του. Οι γονείς και οι φίλοι του δυσκολεύονται να πάρουν το χόμπι του στα σοβαρά. Αλλά το σύννεφο δεν είναι πάντα εύκολο – ο Αλφόνσο μερικές φορές πρέπει να είναι τόσο γενναίος όσο μερικοί από τους μεγάλους εξερευνητές της εποχής μας.Στο πρόγραμμα συναντάμε ταινίες κινουμένων σχεδίων για ηλικίες 10 ετών και άνω που συναρπάζουν με τις ιστορίες τους. Με ερέθισμα την φιλία και την φύση αποκαλύπτεται η αναζήτηση της σύνδεσης και αναγνώρισης της φιλίας. Ανάμεσά τους η απολαυστική, πανκ και φεμινιστική αναζωογονητική κωμωδία (για μικρούς και μεγάλους!!) “ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΠΙΚΙΝΙ!“ της Justine Gauthier που παίρνει στα σοβαρά την άποψη των παιδιών δείχνοντας την πολιτική τους ικανότητα να αναδεικνύουν τον παραλογισμό των κανόνων και των ορίων που έχουμε ντυθεί ως διαμορφωμένοι ενήλικες.Καθώς και η βραβευμένη με Cesar ταινία ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 96 σε σκηνοθεσία Mathilde BédouetΣτο πρόγραμμα συναντάμε ταινίες μυθοπλασίας και κινουμένων σχεδίων για ηλικίες 12 ετών και άνω μια επιλογή από μικρού μήκους ταινίες που όχι μόνο διασκεδάζουν αλλά και προκαλούν σκέψη και προκαλούν βαθιά συναισθήματα. Σε έναν κόσμο όπου οι φωνές των νέων συχνά δεν ακούγονται και οι ιστορίες παραμένουν ανείπωτες, ο κινηματογράφος χρησιμεύει ως ένα ισχυρό μέσο για να ενισχύσει τις φωνές των περιθωριοποιημένων, των παραμελημένων και των παρεξηγημενων.Ένα ταξίδι μέσα από αφηγήσεις που εξερευνούν την πολυπλοκότητα της εφηβείας, την ανθεκτικότητα του ανθρώπινου πνεύματος και την καθολική λαχτάρα για σύνδεση και κατανόηση. Από τους πολυσύχναστους δρόμους του Καναδά μέχρι τα γαλήνια τοπία της Κίνας από τις οδυνηρές στιγμές της απώλειας μέχρι τις χαρές της απροσδόκητης συντροφικότητας κάθε ταινία προσφέρει μια μοναδική οπτική στην ανθρώπινη εμπειρία.Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ταινίες για ηλικίες 14 ετών και άνω με δύο βραβευμένες Ελληνικές παραγωγές. Οι ταινίες είναι η αφορμή για περιπλάνηση αναζητώντας τον συνδετικό κρίκο με την οικογένειά, την ενηλικίωση και τα νέα μέσα. Μια σειρά από ιστορίες που υπόσχονται να έχουν απήχηση σε βαθύ επίπεδο, εξερευνώντας θέματα θάρρους, ταυτότητας, φιλίας και αγάπης. Από τον γεμάτο αδρεναλίνη κόσμο των ακροβατικών στην ταινία «Η ακροβατική ηλικία» μέχρι το θαρραλέο ταξίδι επιβίωσης στα «250 χλμ» κάθε ταινία προσφέρει μια μοναδική οπτική για τις προκλήσεις και τους θριάμβους της εφηβείας.Πρόγραμμα για νέους 14 ετών και για όλη την οικογένεια ένα ταξίδι αφύπνισης μυαλών και ανάφλεξης καρδιών. Οι επιλεγμένες ταινίες μας προκαλούν να αντιμετωπίσουμε το παρελθόν, να αγκαλιάσουμε τη διαφορετικότητα και να υποστηρίξουμε έναν καλύτερο κόσμο. Καθώς βυθιζόμαστε στις αφηγήσεις των παιδιών της Ουκρανίας που ανακαλύπτουν τον νεο τόπο ενός νεαρού Ισραηλινού κοριτσιού που ταξιδεύει σε ένα νέο σπίτι και της σουδανής νεολαίας που διαμορφώνει ένα νέο μέλλον ας θυμηθούμε τη σημασία της ενσυναίσθησης, της κατανόησης και της δράσης. Μέσα από αυτές τις ισχυρές ιστορίες μας υπενθυμίζεται η ανθρωπιά και η επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης πιεστικών ζητημάτων όπως η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση και η κοινωνική δικαιοσύνη.Στο πρόγραμμα "ταινίες μικρού μήκους από παιδιά" τα παιδιά εκφράζουν τις ανησυχίες τους προβληματισμούς τους και τα όνειρά τους και ευρύτερα το πώς βλέπουν τον κόσμο και την ζωή τους. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να συνθέσουμε μια συνολική εικόνα για το πώς ζουν τα παιδιά σε διαφορετικές χώρες και ηπείρους και να συμβάλλουμε στο να εξοικειωθούν τα παιδιά με άλλες κουλτούρες και με την έννοια της διαφορετικότητας. Το πρόγραμμα προβάλλεται αποκλειστικά διαδικτυακά στην επίσημη σελίδα του φεστιβάλ. Οι ταινίες μικρού μήκους από παιδιά προβάλλονται και τις δυο μέρες αποκλειστικά διαδικτυακά μέσα από την επίσημη σελίδα του φεστιβάλΤο Πρόγραμμα/Εργαστήρια Παιδείας στα Μέσα Psaroloco (Media Literacy Project / Labs) από το 2010 προωθεί την παιδεία στα μέσα ή αλλιώς οπτικοακουστική παιδεία με δεξιότητεςπρόσβασης δημιουργικής χρήσης και κριτικής ανάλυσης του περιεχομένου ενσωματώνοντας τους δασκάλους ως πρωταρχικούς φορείς του νέου αυτού οπτικοακουστικού αλφαβητισμούμέσω του κινηματογράφου. To Psaroloco Media Literacy δεσμεύεται να διευρύνει την πρόσβαση στις τέχνες για όλα τα παιδιά και είναι περήφανη που παρέχει δωρεάν PsarolocoEduClassroom.Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στην επίσημη σελίδα www.psaroloco.org