Kinds of Kindness: Το teaser της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με την Έμα Στόουν

Κυκλοφόρησε το teaser της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με τίτλοη οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους το καλοκαίρι.Η ταινία αποτελεί τη νέα συνεργασία της Έμα Στόουν και του Γιώργου Λάνθιμου, μετά το «Poor Things», που χάρισε πριν από λίγες ημέρες στη διάσημη ηθοποιό το Όσκαρ Α' γυναικείου ρόλου.Το υπόλοιπο καστ περιλαμβάνει τουςκαι, οι οποίοι έπαιζαν και στο "Poor Things", αλλά και τουςκαι. Ο Άλγουιν είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με την Στόουν και τον Λάνθιμο στην ταινία εποχής "The Favourite" του 2018.Ο Λάνθιμος έγραψε το σενάριο για το "Kinds of Kindness" μαζί με τον Ευθύμη Φιλίππου, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο παρελθόν στις ταινίες του «ο αστακός», «ο θάνατος του ιερού ελαφιού» και «Κυνόδοντας».Όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη, η ταινία είναι ένας «μύθος σε τρίπτυχο, που ακολουθεί έναν άνδρα χωρίς επιλογές που προσπαθεί να πάρει τον έλεγχο της ζωής του, έναν αστυνομικό που ανησυχεί επειδή η γυναίκα του που είχε εξαφανιστεί στη θάλασσα επέστρεψε και μοιάζει διαφορετικός άνθρωπος και μία γυναίκα αποφασισμένη να βρει έναν συγκεκριμένο άνθρωπο με μία ιδιαίτερη ικανότητα, για να γίνει ένας θαυμαστός πνευματικός ηγέτης».Το έργο, το οποίο αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στο Φεστιβάλ των Καννών, γυρίστηκε στα τέλη του 2022 στη Νέα Ορλεάνη.Το "Kinds of Kindness" ακολουθεί την επιτυχία του "Poor Things", το οποίο κέρδισε τέσσερα Όσκαρ. Η Στόουν πρωταγωνίστησε ως Μπέλα Μπάξτερ, μια γυναίκα της βικτοριανής εποχής που αυτοκτόνησε και επανέρχεται στη ζωή με τον εγκέφαλο του αγέννητου μωρού της. Η φανταστική ταινία εποχής, η οποία διασχίζει πολλές χώρες και διερευνά θέματα γυναικείας αυτονομίας, κέρδισε τα βραβεία Όσκαρ καλύτερης παραγωγής, κοστουμιών μαλλιών και μακιγιάζ και καλύτερης ηθοποιού. Η ταινία ήταν υποψήφια για συνολικά 11 Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και για