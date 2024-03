Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Μεγάλοι μαέστροι και καταξιωμένοι καλλιτέχνες στις σκηνές του από Απρίλιο μέχρι Ιούνιο

Η «Μαντάμα Μπαττερφλάϊ» από την Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Το Μέγαρο καλωσορίζει την άνοιξη με το καθιερωμένο πλέον Φεστιβάλ της Άνοιξης (8-20/4) που συνδυάζει συναυλίες και παραστάσεις χορού. Η φετινή εαρινή γιορτή των τεχνών αρχίζει με το Quartetto d’Archi della Scala (Κουαρτέτο Εγχόρδων της Σκάλας του Μιλάνου) και τον σκοτσέζο βιρτουόζο πιανίστα Alasdair Beatson [Άλασνταιρ Μπήτσον] (8/4). Μετά τις ιδιαίτερα επιτυχημένες εμφανίσεις του Juan de la Rubia, οργανίστα της Sagrada Familia της Βαρκελώνης, και του Olivier Latry της Notre-Dame του Παρισιού στα Φεστιβάλ της Άνοιξης 2022 και 2023 αντίστοιχα, τη σκυτάλη παίρνει φέτος ο Winfried Bönig [Βίνφρηντ Μπαίνιγκ], διακεκριμένος οργανίστας του καθεδρικού ναού της Κολωνίας (9/4). Από τις 12 έως τις 14/4, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στον σύγχρονο χορό. Το Batsheva Ensemble ‒σύνολο ιδιαίτερα αγαπητό στο ελληνικό κοινό‒ ερμηνεύει την καινούργια δημιουργία με τίτλο «Last Work» του Ohad Naharin [Οχάντ Ναχαρίν], η οποία αναζητεί τη ρωμαική της θέση στον χρόνο: ένα ονειρικό παρελθόν, ένα χαοτικό παρόν και ένα άγνωστο μέλλον. Στις 16/4 επιστρέφουν στο Μέγαρο δύο μεγάλα αστέρια της νέας γενιάς, η βιολονίστα Janine Jansen [Ζανίν Γιάνσεν] και ο πιανίστας Denis Kozukhin [Ντενίς Καζούχιν], που ενθουσίασαν το ελληνικό κοινό στο Φεστιβάλ της Άνοιξης 2023. H φετινή διοργάνωση κορυφώνεται στις 20/4 με τη συναυλία της Chamber Orchestra of Europe (Ορχήστρα Δωματίου της Ευρώπης). Στο πόντιουμ, ο κορυφαίος διεθνής μαέστρος Constantinos Karydis που καθοδηγεί μουσικά το φημισμένο σύνολο σε ένα πρόγραμμα υψηλών απαιτήσεων με έργα ελλήνων και ξένων συνθετών του 19ου και 20ού αιώνα. Με την Ορχήστρα Δωματίου της Ευρώπης συμπράττει ο νεαρός βιρτουόζος πιανίστας Jan Lisiecki [Γιαν Λισέτσκι]. Συμμετέχουν επίσης ως σολίστ, από την ορχήστρα, οι βιολονίστες Steve Copes [Στηβ Κόουπς] και Lucy Gould [Λούσυ Γκουλντ] καθώς και ο τσελίστας Will Conway [Γουίλ Κόνγουεϋ] (χορηγός: AIΓΕΑΣ ‒ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ).Η Ορχήστρα Utopia, το νέο διεθνές καλλιτεχνικό εγχείρημα του χαρισματικού Θεόδωρου Κουρεντζή, στην οποία συμμετέχουν επίλεκτοι σολίστ από όλο τον κόσμο, εμφανίζεται μόνο για δύο βραδιές, στις 20 και 21/5, στην Αθήνα, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων διεθνών περιοδειών της για το 2024. Μετά το Βερολίνο και το Αμβούργο, το διακεκριμένο σύνολο έρχεται στο Μέγαρο για να παρουσιάσει, υπό τη μουσική διεύθυνση του ιδρυτή και καλλιτεχνικού διευθυντή του, μια αντισυμβατική ερμηνεία της Ενάτης συμφωνίας σε ρε ελάσσονα του Anton Bruckner [Άντον Μπρούκνερ] που σίγουρα θα συζητηθεί.H Κρατική Ορχήστρα Αθηνών προσεγγίζει στις 30/4 τα μεγαλειώδη «Κατά Ματθαίον Πάθη» του Johann Sebastian Bach [Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ] κάτω από ένα διαφορετικό πρίσμα, παρουσιάζοντάς τα μέσα από τη διάσταση της χορευτικής κίνησης. Τα σολιστικά φωνητικά μέρη αποδίδουν ο τενόρος David Fischer [Ντέιβιντ Φίσερ], ο μπασοβαρύτονος Padraic Rowan [Πώντρικ Ρόουαν], η υψίφωνος Φανή Αντωνέλου, η κοντράλτο Henriette Gödde [Χενριέττε Γκαίντε], ο τενόρος Βασίλης Καβάγιας και ο βαθύφωνος Πέτρος Μαγουλάς. Στο πόντιουμ, ο Μιχάλης Ζέκε. Λαμβάνουν ακόμη μέρος η Χορωδία του Δήμου Αθηνών (διδασκαλία ‒ διεύθυνση: Σταύρος Μπερής) και η Παιδική Χορωδία Rosarte (διδασκαλία ‒ διεύθυνση: Ρόζη Μαστροσάββα). Τη καλλιτεχνική επιμέλεια έχει αναλάβει ο σκηνοθέτης Παναγής Παγουλάτος, και τον σχεδιασμό των βίντεο-προβολών, ο Αλέξανδρος Ζαμπέτας (συμπαραγωγή: ΚΟΑ ‒ Μέγαρο Μουσικής Αθηνών).Το ΙΝΚ του Δημήτρη Παπαϊωάννου επιστρέφει στο Μέγαρο από τις 22 έως τις 26/4, ύστερα από έναν ολόκληρο χρόνο παγκόσμιας περιοδείας. Το ΙΝΚ είναι φτιαγμένο σαν ένα σκοτεινό όνειρο με θέμα τον πόθο και την ακύρωση. Κάτω από μια ασταμάτητη βροχή, μέσα σ’ ένα πλημμυρισμένο τοπίο, ο ίδιος ο Δημήτρης Παπαϊωάννου μαζί με τον Šuka Horn ενσαρκώνουν το δίπολο του ΙΝΚ. Η παράσταση αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς σε όλο τον κόσμο και θα ολοκληρώσει τη διεθνή περιοδεία της στο ανακαινισμένο ιστορικό Théâtre de la Ville του Παρισιού, αμέσως μετά τις παραστάσεις της Αθήνας.Παρακαλούμε, σημειώστε ότι τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί.Για πρώτη φορά, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών διοργανώνει, τον Απρίλιο, ένα διήμερο αφιερωμένο στα χάλκινα και ξύλινα πνευστά, με προσκεκλημένους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο εναρκτήριο ρεσιτάλ που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 27/4, θα έχουμε τη σπάνια ευκαιρία να ακούσουμε τον Matthijs Koene [Ματτάις Κούνε] να παίζει αυλό του Πανός. Ακολουθεί, την ίδια μέρα, ο τρομπετίστας Simon Höfele [Ζιμόν Χαίφελε]. Την Κυριακή 28/4, θα απολαύσουμε δύο συναυλίες: στην πρώτη συμπράττουν ο ομποΐστας Γιάννης Οικονόμου και ο φαγκοτίστας Αλέξανδρος Οικονόμου, ενώ στη δεύτερη ο φλαουτίστας Νίκος Νικόπουλος. Ο επίλογος του Σαββατοκύριακου των πνευστών ανήκει στον Øystein Baadsvik [Όυστεν Μπόντσβικ] και στον γίγαντα των χάλκινων πνευστών, την τούμπα.Τέσσερις αναγνωρισμένοι μουσικοί που ανήκουν σε διαφορετικές γενιές ανεβαίνουν στη σκηνή της Αίθουσας Δημήτρης Μητρόπουλος, τον Μάιο, για να προσφέρουν στο κοινό δύο ιδιαίτερες βραδιές μουσικής δωματίου. Στις 15/5, οι πιανίστες Ντόρα Μπακοπούλου και Αχιλλέας Γουάστωρ ερμηνεύουν έργα για δύο πιάνα, ενώ, μία εβδομάδα αργότερα (22/5), ο τσελίστας Τιμόθεος Γαβριηλίδης-Πέτριν και ο σολίστ του πιάνου Βασίλης Βαρβαρέσος προσεγγίζουν, μέσα από τη δική τους ματιά, γοητευτικές συνθέσεις του 19ου και 20ού αιώνα.Η αυλαία πέφτει για τη φετινή σειρά δορυφορικών μεταδόσεων MET HD LIVE, με δύο αγαπημένες όπερες του Giacomo Puccini [Τζάκομο Πουτσίνι]: τo «Χελιδόνι» [«La Rondine»] (27/4) και την «Μαντάμα Μπαττερφλάι» (25/5).Στις 2/4 η αυλαία της Αίθουσας Δημήτρης Μητρόπουλος ανοίγει και υποδέχεται τη νέα παραγωγή «Κurt Weill, Λυρικό καμπαρέ», που βασίζεται σε μια ιδέα της Μάγδας Μαυρογιάννη, η οποία υπογράφει επίσης το κείμενο και τη σκηνική επιμέλεια. Μια θεατρική παράσταση σαν ταινία, με το σενάριό της να περιγράφει το στήσιμο ενός λυρικού καμπαρέ από μία σκηνοθέτη, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τη μουσική πορεία του γερμανού πρωτοπόρου συνθέτη, από το Βερολίνο στο Παρίσι και μετά στη Νέα Υόρκη, μαζί με την αγαπημένη του γυναίκα-ερμηνεύτρια, την Lotte Lenya [Λόττε Λένυα]. Πρωταγωνιστές, ένας πιανίστας (Γιώργος Κωνσταντίνου), μία τραγουδίστρια (η μεσόφωνος Άρτεμις Μπόγρη) και μία ηθοποιός (Ανδρομάχη Δαυλού). Μια διαδρομή με σταθμούς σε εμβληματικά τραγούδια και αποσπάσματα από διάσημα έργα του Kurt Weill [Κουρτ Βάιλ]: «Η όπερα της πεντάρας», «Ο κύκλος με την κιμωλία», «Άνοδος και πτώση της πόλης Μαχαγκόννυ», «Τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα» κ.ά.Ο Απρίλιος σηματοδοτεί επίσης τη λήξη του φετινού προγράμματος δορυφορικών μεταδόσεων National Theatre Live. Στις 18/4 προβάλλεται η παράσταση «Vanya», η ριζοσπαστική διασκευή του διάσημου «Θείου Βάνια» του Τσέχοφ από τον Simon Stephens [Σάιμον Στήβενς] για το Εθνικό Θέατρο της Βρετανίας.Το αξεπέραστο ποιητικό αριστούργημα «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του William Shakespeare [Ουίλλιαμ Σαίξπηρ] ανεβαίνει από τις 16 έως τις 20/5 στο Μέγαρο σε μια τρίγλωσση εκδοχή στα ελληνικά, τα αγγλικά και τα τουρκικά, μετά την παρουσίασή του σε Άγκυρα, Σμύρνη και Κωνσταντινούπολη. Η δράση μεταφέρεται στο σήμερα, σε μια πόλη των Βαλκανίων, όπου δύο οικογένειες, οι Έλληνες Καπουλέτοι και οι Τούρκοι Μοντέγοι, ζουν μαζί, δυστυχώς όχι πάντα ειρηνικά. Το σαιξπηρικό κείμενο μετέφρασε στα ελληνικά ο Γιώργος Μπλάνας, και στα τουρκικά ο Özdemir Nutku. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Λευτέρης Γιοβανίδης, τα σκηνικά ο Κωνσταντίνος Ζαμάνης, τα κοστούμια η Ελένη Μανωλοπούλου και τους φωτισμούς ο Yakup Çartık. Τη μουσική συνέθεσε ο Ekin Eti, ενώ η κινησιολογική επιμέλεια είναι της Αμάλια Μπένετ. Παίζουν οι ηθοποιοί: Ρούλα Πατεράκη, Καλλιόπη Χάσκα, Alp Ünsal, Eray Eserol, Νίκος Καραθάνος, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Σπύρος Μαραγκουδάκης, Şevki Çepa, Efe Akercan, Νίκος Κωνσταντόπουλος, Δημήτρης Χαραλαμπόπουλος (συμπαραγωγή: Κρατικό Θέατρο της Τουρκίας ‒ Λυκόφως Γ. Λυκιαρδόπουλος ‒ Μέγαρο Μουσικής Αθηνών).Επίσης, για μία ακόμη σεζόν, το Μέγαρο δίνει βήμα στους νεαρούς σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών, οι οποίοι παρουσιάζουν στις 7 και 8/6, στο Υποσκήνιο Β΄ της Αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη, τις «Τρεις αδερφές» του Άντον Τσέχοφ, σε μετάφραση Αλέξανδρου Ίσαρη-Γιώργου Δεπάστα και σε διδασκαλία-σκηνοθεσία Θοδωρή Αμπαζή. Η δραματουργία, η σκηνογραφία, η μουσική επιμέλεια και η πρωτότυπη μουσική είναι της Ομάδας Τελειόφοιτων της Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών. Τους φωτισμούς υπογράφει ο Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης. Τους ρόλους ερμηνεύουν: Καλλιόπη Ανταμπούφη, Άρτεμις Βαλτζάκη, Δανάη Γεωργούλα, Αγγελική Δεληθανάση, Βασίλης Ζαφειρόπουλος, Μαργαρίτα Κλάγκου, Κονδυλία Κωνσταντελάκη, Θωμάς Μακρυγιάννης, Χρήστος Μαρκόπουλος, Νάντια Μπαϊμπά, Άγγελος Παππάς, Σόλωνας Πετρακόπουλος, Πέτρος Πίγκας, Αλεξάνδρα Ρουβέλα, Πέννυ Σακελλαριάδη, Γιάννης Σιάμπαλιας, Αλίνα Τσιαμπούλα, Γιώτα Χνάρη (συμπαραγωγή: Ωδείο Αθηνών ‒ Μέγαρο Μουσικής Αθηνών).Σε διαδικτυακή μετάδοση, ανακοινώνονται στις 16/5 τα αποτελέσματα του Διεθνούς Διαγωνισμού Animegaron, με προβολή της ταινίας animation «Καναρίνι» της Χρύσας Κοροβέση και του Μάριου Γαμπιεράκη, η οποία θα παρουσιαστεί online πλαισιωμένη από τις καλύτερες πρωτότυπες συνθέσεις που έγραψαν οι φετινοί διαγωνιζόμενοι. Την ίδια βραδιά θα ανακοινωθούν και τα τρία πρώτα βραβεία του Animegaron. Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Animasyros Διεθνές Φεστιβάλ + Αγορά Κινουμένων Σχεδίων.Στις 14 και 15/6 η Ομάδα Μουσικού Θεάτρου Ραφή συμπράττει με το OrosΕnsemble, τον συνθέτη Αποστόλη Κουτσογιάννη, τον ποιητή Μάριο Χατζηπροκοπίου (λιμπρέτο) και τον εικαστικό Πέτρο Τουλούδη (εικαστική επιμέλεια, γλυπτά, φωτισμοί) για τη μουσικο-εικαστική καντάτα «Κουταλιανοί ή το βάρος της Ιστορίας». Το έργο φωτίζει στιγμές από τον βίο αυτών των θρυλικών λαϊκών ηρώων ‒στην πλειονότητά τους μικρασιατικής καταγωγής‒ από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τη μεταπολεμική περίοδο. Ερμηνεύουν η υψίφωνος Λητώ Μεσσήνη και η μεσόφωνος Αναστασία Κότσαλη. Συμμετέχουν οι μουσικοί: Βασίλης Ζιγκερίδης (κανονάκι),Κωνσταντίνος Ζιγκερίδης (μπαγιάν), Ειρήνη Κρικώνη (βιολί), Αντώνης Τσαχτάνης (κλαρινέτο).Το τρίτο ρεσιτάλ (7/4) του καινούργιου κύκλου εκδηλώσεων Νέοι Μουσικοί την Κυριακή, ο οποίος άρχισε τον Φεβρουάριο και φιλοξενεί ταλαντούχους καλλιτέχνες, πρόθυμους να προσεγγίσουν με τον δικό τους τρόπο δημοφιλή έργα του κλασικού ρεπερτορίου. Αυτή τη φορά, θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τον ανερχόμενο σολίστ της κλασικής κιθάρας Δημήτρη Σουκαρά.Η διάλεξη «Αρχαίο θέατρο Σικυώνας: Η καρδιά μιας πόλης ξανακτυπά» (22/4) στο πλαίσιο του Megaron Plus, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ.Η συναυλία της Ελληνικής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων ‒ Ορχήστρας Νέων in Residence του Μεγάρου, με μαέστρο, σολίστ του βιολιού και της βιόλας τον Michael Barenboim [Μάικλ Μπάρενμποϊμ] (28/5).Η δεύτερη εκδήλωση (31/5) της σειράς «Ρηξικέλευθο: η καινοτομία στην επιστήμη, την τέχνη και το επιχειρείν», με τον Στάθη Καλύβα να διερευνά την ατομική «χημεία» της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, συνομιλώντας με ανθρώπους που, ενώ επιχειρούν σε διαφορετικά μεταξύ τους πεδία, έχουν πολλά και απρόσμενα κοινά χαρακτηριστικά.Παραστάσεις και εκπαιδευτικές δράσεις για μικρούς και μεγάλουςΣυνεχίζεται έως τις 27/4 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σκιές στο πεντάγραμμο, ο Καραγκιόζης και ο θρίαμβος της Μουσικής» του Ηλία Καρελλά (ερμηνεία θεάτρου σκιών), το οποίο μας ταξιδεύει στο σταυροδρόμι Δύσης και Ανατολής με πυξίδα τη μουσική. Συνοδοιπόροι του Η. Καρελλά, η Αρετή Κετιμέ (τραγούδι, σαντούρι), η Αγγελική-Ζωή Καραγκούνη (λυρικό τραγούδι, σαξόφωνο), η Χαρά Τσαλπαρά (ακορντεόν, φωνή), η Θεοδώρα Αθανασίου (κιθάρα, λάφτα, σάζι, φωνή) και ο σκιοπαίκτης Νικόλας Τζιβελέκης (συμπαραγωγή: Θίασος Ηλία Καρελλά – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών).Ο πιο χαριτωμένος «Τεμπέλης Δράκος» του κόσμου επιστρέφει στο Μέγαρο από τις 10 έως τις 12/5, μετά την ενθουσιώδη υποδοχή που του επιφύλαξαν μικροί και μεγάλοι, στην πρώτη του εμφάνιση στο κοινό της Αθήνας, τον προηγούμενο Δεκέμβριο! Ο Κωνσταντίνος Ρήγος, με την ιδιαίτερη σκηνοθετική ματιά του, δίνει πνοή στον μαγικό κόσμο του Τεμπέλη Δράκου και ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ρένα Μόρφη, ο Γιάννης Διονυσίου, αλλά και ο ίδιος ο συνθέτης, ο Γιώργος Χατζηπιερής, ζωντανεύουν τους ξεχωριστούς μας ήρωες με τις μοναδικές ερμηνείες τους. Μαζί τους, μία παιδική χορωδία, δύο ηθοποιοί-χορευτές, η Φωτεινή Μουχτούρη και ο Νίκος Γονίδης, αλλά και μία δεκαμελής ορχήστρα ταλαντούχων μουσικών, υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Παπαζαχαριάκη, ο οποίος έκανε και την προσαρμογή των αυθεντικών ενορχηστρώσεων του Μάριου Τακούσιη (συμπαραγωγή: ARTSY PRODUCTIONS LIMITED – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών).Επιπλέον, για την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου, το Μέγαρο προτείνει εκπαιδευτικές δράσεις που απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους και μας εισάγουν σε έναν κόσμο ξεχωριστό, χάρη στη βιωματική και διαθεματική επαφή με τη μουσική και τη συνομιλία της με τις άλλες τέχνες.Κάθε σαββατοκύριακο, το κοινό μπορεί να παρακολουθεί συναυλίες, αφηγήσεις, προβολές, να συμμετέχει σε εργαστήρια, να γνωρίζει τα μουσικά όργανα, να περιηγείται στους χώρους και να ανακαλύπτει τα επαγγέλματα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, να γνωρίζει τους συντελεστές των εκδηλώσεων του καλλιτεχνικού προγράμματος.Οι δράσεις απευθύνονται σε όλους, οικογένειες, παιδιά, εφήβους, ενήλικες και σχολεία.Επιμέλεια: Άννα ΚαφέτσηΣτον εναλλακτικό εκθεσιακό χώρο της Υπηρεσιακής Αυλής, στο πλαίσιο του εικαστικού προγράμματος του annexM, θα εγκαινιαστεί στις 21 Μαρτίου η μεγάλη έκθεση του Νίκου Παπαδόπουλου με τίτλο Κήπος σωματιδίων σε επιμέλεια της Άννας Καφέτση (διάρκεια: έως 30 Ιουνίου 2024).Η έκθεση θα περιλαμβάνει μεγάλες γλυπτικές και εικαστικές εγκαταστάσεις καθώς και ενότητες σχεδίων με χειροποίητο χαρτί Lokta ‒φτιαγμένο στο Νεπάλ από ένα είδος δάφνης‒, συμμετοχική περφόρμανς, ηχότοπο και προβολή βίντεο. Όλα τα έργα αποτελούν νέες παραγωγές και οι θεματικές τους βασίζονται σε ένα πλούσιο αρχειακό και βιωματικό υλικό (φωτογραφίες και βίντεο, σημειωματάρια, καταγραφές μαθημάτων, προσωπικές ξεναγήσεις σε πειράματα και συνεντεύξεις με επιστήμονες από όλο τον κόσμο), που συνέλεξε ο καλλιτέχνης το 2015 κατά τη διάρκεια ενός ερευνητικού residency στο πειραματικό κέντρο πυρηνικών ερευνών και σωματιδιακής φυσικής CERN της Γενεύης.