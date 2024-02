26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Ο Αλεξέι Ναβάλνι, η Πατρίτσια Φιλντ και η queer κοινότητα

250 Ντοκιμαντέρ με θέματα κοινωνικά και μουσικά, πολιτικά αλλά και εμπνευσμένα από προσωπικότητες που έχουν χαράξει ιστορία στην τέχνη και τη μόδα βρίσκονται στο επίκεντρο του 26ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (7-17/3/2024).Το Φεστιβάλ, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής προγράμματος του Φεστιβάλ, Γιώργος Κρασσακόπουλος και όπως μας έχουν δηλώσει, σε σχετικές συνεντεύξεις τους, ξένοι δημιουργοί που καταθέτουν μαζικά τις ταινίες τους για συμμετοχή στο διαγωνιστικό.«Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης επιχειρεί και φέτος να απαντήσει σε μία σειρά από ερωτήματα για τον ρόλο και τη θέση του ντοκιμαντέρ σε έναν κόσμο γεμάτο αντιφάσεις και προβλήματα αλλά κι ελπίδες και προσδοκίες. Το Ντοκιμαντέρ ως αυτούσια τέχνη πια, έχει κάνει άλματα τα τελευταία 20 χρόνια και οι δημιουργοί του διεκδικούν μια ισότιμη και διακριτή θέση ανάμεσα στους συναδέλφους τους των άλλων τεχνών» τόνισε χαρακτηριστικά ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκηςστη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα ταυτόχρονα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.Εξου και ότι δεν μπορεί να μην αναφερθεί με σχετικές ταινίες στην queer κοινότητα, που πλέον έχει κάθε λόγο να είναι ορατή, ειδικά μετά από την πρόσφατη επικύρωση του δικαιώματος του γάμου από την ελληνική Βουλή.Το Φεστιβάλ δείχνει, άλλωστε, ναενώ όλοι όσοι θα παρευρεθούν τις μέρες του Φεστιβάλ στις αίθουσες, θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν τα Όσκαρ σε μια ολονύχτια προβολή της τελετής (με τις ευχές όλων τα αγαλματίδια να καταλήξουν στον Λάνθιμο) στο Ολύμπιον.Ειδικό αφιέρωμα, μάλιστα, θα υπάρξει 26ο Φεστιβάλ στον Δημήτρη Παπαϊωάννου, φωτίζοντας τις πολύπλευρες πτυχές του έργου του, από την προετοιμασία μέχρι την εκτέλεση καθώς στα πλαίσια του Φεστιβάλ θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ της Εύας Στεφανή «Η καρδιά του ταύρου» (working title) σε παραγωγή Onassis Culture, σε ειδική προβολή ως work in progress. Στο ντοκιμαντέρ η σκηνοθέτις ακολουθεί την περιοδεία της παράστασης Εγκάρσιος Προσανατολισμός στις ευρωπαϊκές σκηνές, ένα έργο του Δημήτρη Παπαϊωάννου σε παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση. Στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστεί και η βίντεο-εγκατάσταση του Δημήτρη Παπαϊωάννου, '', καθώς και η παράλληλη κινηματογραφική απεικόνιση των παρασκηνίων του ''Inside'', με τίτλο ''Backside'', στο MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών. Επιπλέον, το Φεστιβάλ εξερευνά το κινηματογραφικό έργο του σπουδαίου δημιουργού, προβάλλοντας τις μικρού μήκους ταινίες του, Nowhere και Primal Matter, ενώ το περιοδικό Πρώτο Πλάνο είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στο έργο του Δημήτρη Παπαϊωάννου.με τίτλο Citizen Queer με την προβολή: αγαπημένοι καλλιτέχνες, ακτιβιστές και σημαντικές προσωπικότητες του κινηματογράφου και του πολιτισμού, πανεπιστημιακοί και επιστήμονες θα βρίσκονται στις προβολές για να συζητήσουν με το κοινό. Το αφιέρωμα θα συμπληρωθεί από ειδικό κατάλογο φιλοξενώντας κείμενα που εξερευνούν τις θεματικές, συνιστώσες και καταβολές του queer ντοκιμαντέρ.

Δεν θα μπορούσε σίγουρα να υπάρξει πιο καίρια αλλά και δυσάρεστη συγκυρία για την προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ για τον Αλεξέι Ναβάλνι του Ντάνιελ Ρόερ, ύστερα από τον γεμάτο ερωτηματικά θάνατο του ακτιβιστή και. Το ντοκιμαντέρ, που φέρει το όνομά του, απέσπασε πέρυσι το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, και μοιάζει να προοικονομεί με τον πιο σκληρό τρόπο τη μοίρα του ρώσου ακτιβιστή ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μία παρακαταθήκη της πολιτικής του κληρονομιάς. Η ταινία επικεντρώνεται στην παλιότερη απόπειρα δολοφονίας αναπλάθοντας τα γεγονότα του 2020 όταν ο Ναβάλνι είχε πέσει σε κώμα και είχε μεταφερθεί εσπευσμένα από τη Σιβηρία στη Γερμανία. Οι εξετάσεις που έγιναν είχαν δείξει τότε ότι είχε δηλητηριαστεί με τον νευροτοξικό παράγοντα. To Ναβάλνι είναι τέλος μια συμπαραγωγή των HBO MAX και CNN Films, που παρακολουθεί από απόσταση αναπνοής τον Αλεξέι Ναβάλνι, καθώς ερευνά με γενναιότητα την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, με την πολύτιμη υποστήριξη της δημοσιογραφικής ερευνητικής ομάδας Bellingcat, σε μια αγωνιώδη προσπάθεια να συλλέξει αποδείξεις για τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς της επίθεσης. Δυστυχώς το τελευταίο κεφάλαιο είναι γνωστό και γράφτηκε με τον τραγικότερο τρόπο στις φυλακές της Σιβηρίας.Η γνωστή ενδυματολόγος με τις ελληνικές ρίζες έχει χαράξεικαι πρωταγωνιστεί στο ιδιαίτερο ντοκιμαντέρ του Μάικλ Σέλντιτς με τίτλο «Happy Clothes: A Film About Patricia Field». Μέσα από μαρτυρίες διάφορων διάσημων προσωπικοτήτων αναπλάθεται το προφίλ της γυναίκας που έχει γίνει γνωστή για το ανατρεπτικό της λουκ, όπως αποκαλύφθηκε μέσα από τις συνεργασίες της στα ''Sex and the City'' και ''Emily in Paris'' . Το ντοκιμαντέρ ξετυλίγει τη διαδρομή της από τότε που ξεκίνησε τη δεκαετία του του ‘60 από ένα μικρό κατάστημα ρούχων στη Νέα Υόρκη και κατέκτησε την κορυφή.Τoτου βραβευμένου με Όσκαρ βρετανού σκηνοθέτη Στιβ ΜακΚουίν ''Occupied City'' έκανε πρεμιέρα στο πρόσφατο Φεστιβάλ Καννών με θέμα τις φρικαλεότητες της ναζιστικής κατοχής, τα ίχνη της οποίας είχαν εξαφανιστεί από το φιλήσυχο Άμστερνταμ και έφερε ξανά στο φως ο αντισυμβατικός σκηνοθέτης.Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος στη χώρα μας, το Φεστιβάλ φιλοξενεί μια σειρά από εκδηλώσεις που αποτίουν φόρο τιμής στην ιστορική επέτειο, αλλά και στους αντιδικτατορικούς αγώνες. Το κινηματογραφικό σκέλος του αφιερώματος περιλαμβάνει τέσσερις ταινίες από σπουδαίους δημιουργούς, που ανατρέχουν σε συνταρακτικά γεγονότα. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση με υπουργούς και βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της παρουσίασης του βιβλίου Μισός αιώνας εκλογές - Συζητώντας για τις αναμετρήσεις της Μεταπολίτευσης (εκδόσεις Πόλις), σε επιμέλεια των Πέτρου Ιωαννίδη και Ηλία Τσαουσάκη.