«Εξι επί έξι»: Μια ενδιαφέρουσα φωτογραφική έκθεση στο MatchPoint

Έξι φωτογράφοι, με έξι διαφορετικά πρότζεκτ, ενώνουν τις συλλογές τους, τις φωνές τους, την οπτική τους για τον κόσμο και τους ανθρώπους και μοιράζονται τις εικόνες τους στηνμε τίτλο «Εξι επί έξι», που θα φιλοξενείται από τις 13 έως τις 21 Ιανουαρίου, στο(Aινιάνος 1 και Πατησίων), με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.Τα μέλη της ομάδας Five Plus One, καθένας με τη δική του αφηγηματική μέθοδο, συστήνονται σε έναν κοινό τόπο και μας δίνουν την ευκαιρία να αφουγκραστούμε το έργο τους τόσο μεμονωμένα όσο και σαν σύνολο.Στην έκθεση συμμετέχουν οι φωτογράφοι Τάκης Αναγνώστου, Πάνος Κουκουρουβλής, Γιάννης Μυρμηγιάννης, Νίκος Σωτηρόπουλος, Σύλβια Τσουραμάνη καιΣτέλιος Χαραλαμπάκης.είναι γραφίστας και φωτογράφος με έδρα την Αθήνα. Έχει σπουδάσει γραφικές τέχνες και καλλιτεχνική τυπογραφία. Από το 2003 ασχολείται με την επεξεργασία πάνω σε φωτογραφίες. Σαν επάγγελμα έχει τη χρωματική διόρθωση και την επεξεργασία εικόνας. Τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ψηφιακή επεμβατική παραλλαγή πορτρέτων σε ασπρόμαυρο και τεχνικές κολάζ του ανθρώπινου στοιχείου με abstract εικόνες και έντονα ζωγραφικά μοτίβα σε χρώμα.γεννήθηκε στη Λέσβο. Από το 2001 εργάζεται στον χώρο του θεάτρου ως ηχολήπτης και τεχνικός φωτισμού. Με τη φωτογραφία ασχολείται από το 2019 περισσότερο ως χόμπι και ψυχοθεραπεία, η οποία και συνεχίζεται.Οι φωτογραφίες τουαφορούν τρία ενεργά project και αποτελούν τον πυρήνα και τον λόγο που φωτογραφίζει. Αφορούν σχεδόν πάντα τον Άνθρωπο και τον τόπο του. Αφορούν τον Άνθρωπο που θα εργαστεί με το σώμα, τα χέρια και τα πόδια και στο τέλος της ημέρας θα είναι κουρασμένος, χαρούμενος ή λυπημένος, αλλά δυνατός.Αφορούν τον τόπο που ο Άνθρωπος ζει ή εργάζεται. Τον τόπο που γαλούχησε και δυνάμωσε τον Άνθρωπο που ζει σε αυτόν.Τον Άνθρωπο που θα αναζητήσει το πνευματικό, τη δύναμη ή την ιδέα που θα τον ανυψώσει και θα τον δυναμώσει για να συνεχίσει τον αγώνα.