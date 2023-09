Villagers of Ioannina City: Το δημοφιλές συγκρότημα ανεβαίνει στον Λυκαβηττό για μια συναυλία

Το ροκ έχει δώσει ραντεβού με τον παραδοσιακό ήχο την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό. Εκεί θα πραγματοποιηθεί η συναυλία των, του συγκροτήματος που έχει κερδίσει με την ιδιαίτερη μουσική του το ελληνικό αλλά και το διεθνές κοινό.Οι Villagers of Ioannina City μπήκαν από τα πρώτα τους βήματα στην εμπροσθοφυλακή της ανατέλλουσας και κοχλάζουσας ελληνικής σκηνής, χαρίζοντας στη γενιά τους τραγούδια και live εμφανίσεις που θα τους συνοδεύουν χρόνια.Από το συγκλονιστικό ντεμπούτο τους «Riza» μέχρι το υπέροχο «Age of Aquarius», οι Villagers of Ioannina City έχτισαν το όνομα και τη φήμη τους μέσα από οργιαστικά live sets και sold out shows στους μεγαλύτερους συναυλιακούς χώρους της Ελλάδας.Λίγο πριν οργώσουν την Ευρώπη με αφορμή μια ακόμη επιτυχημένη περιοδεία με 28 έως τώρα ανακοινωμένους σταθμούς, οι Villagers θα δώσουν μια μεγάλη συναυλία για το αθηναϊκό κοινό.