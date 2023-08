Με αναμνήσεις από τις θρυλικές συναυλίες τους στο Θέατρο Λυκαβηττού, οιανεβαίνουν στον λόφο που πάντα τους ταίριαζε το Σάββατο 16 και την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου,για δύο βραδιές γεμάτες διαχρονικές επιτυχίες και, φυσικά, πολλές δόσεις νοσταλγίας.Την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου η επιτυχημένη περιοδεία του«Elpida Tour» σε Ελλάδα και Κύπρο κορυφώνεται στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, όπου ο δημοφιλής τραγουδιστής θα βρεθεί για πρώτη φορά μπροστά στη μαγευτικότερη θέα της «Αθήνας του», μαζί με τους Ανδρομάχη, Playmen, Klavdia και Rack.Ιδρυτικό μέλος του μουσικού διδύμου των 2Cellos, ο βιρτουόζος και ανατρεπτικός τσελίσταςεπισκέπτεται για δύο βραδιές, την Τρίτη 19 και την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου, το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού στο πλαίσιο της περιοδείας του με τίτλο «Rebel with a Cello», έχοντας στη μουσική του φαρέτρα ένα πολυμορφικό, απροσδόκητο ρεπερτόριο που εκπλήσσει.Την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από την έναρξη της μεγάλης τους ευρωπαϊκής περιοδείας, οιολοκληρώνουν τον κύκλο συναυλιών τους γύρω από την «εποχή του Υδροχόου» στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, με πολλούς καλεσμένους επί σκηνής, ενώ το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου το «παιδί της νύχτας»γιορτάζει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού τα «Ντέρτι thirty» του, αλλιώς τα 30 χρόνια παρουσίας του στη δισκογραφία, με μια μεγάλη συναυλία, ενώ την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου ακολουθεί ο, ένας από τους πιο σημαντικούς λαϊκούς ερμηνευτές της γενιάς του, για μια μοναδική λαϊκή βραδιά με τονκαι τηνΤην Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου ο«συναντιέται» ξανά με το αγαπημένο του θέατρο, σε ένα μοναδικό μουσικό θέαμα-αφιέρωμα από τον Δήμο Αθηναίων με τίτλο «Σ’ ευχαριστώ Λουκιανέ», με τη συμμετοχή τωνΤην επόμενη βραδιά, Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου, οεπιστρέφει στην κορυφή του λόφου, στο σκηνικό των σημαντικότερων συναυλιών της 24χρονης μουσικής του πορείας, για να μας ταξιδέψει ξανά με τις μοναδικές του ερμηνείες και τις αξεπέραστες επιτυχίες του.Επιστροφή στον Λυκαβηττό ετοιμάζει και ο, ο οποίος δίνει στο κοινό διπλό ραντεβού την Πέμπτη 28 και την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου. Μαζί με την μουσική του παρέα θα κλείσει την καλοκαιρινή του περιοδεία στην Ελλάδα με δύο συναυλίες ορόσημο στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, τραγουδώντας παλιά αγαπημένα αλλά και νεότερα τραγούδια και γεφυρώνοντας τόσο το «χθες» με το «σήμερα» όσο και την παράδοση με τη σύγχρονη μουσική, ενώ την Τρίτη 3 Οκτωβρίου οιμε special guest την Αναστασία, στήνουν το ιδανικό closing summer party της περιοδείας «Melisses για πάντα» στη μουσική κορυφή της Αθήνας, γεμίζοντάς την με την αστείρευτη ενέργειά τους.Τοκλείνει «10 χρόνια αποτυχίες» και οικαιτο γιορτάζουν το Σάββατο 7 Οκτωβρίου με ένα καταιγιστικό comedy show – κλασικά χωρίς σενάριο και πρόβες, αλλά με μπόλικη διάδραση και αυτοσχεδιασμό.και ηακολουθούν τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου πάνω «Σ’ ένα κύμα του Νότου» για ένα ακόμα συναρπαστικό μουσικό ταξίδι σε παραδοσιακά, έντεχνα, ρεμπέτικα και σύγχρονα τραγούδια, αλλά και λαϊκά με τη συμμετοχή τηςΤο φινάλε της πρώτης σεζόν της νέας εποχής του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβηττού έρχεται το Σάββατο 14 Οκτωβρίου με ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα, όπου οθα παρουσιάσει για πρώτη φορά live τον δίσκο του, «Arte Povera». Ζωντανή ορχήστρα, beatmaking, θεατρικά σκηνικά, video art και rap performances από μερικούς από τους δημοφιλέστερους rap artists στην Ελλάδα ενώνονται πρωτοποριακά σε μία ζωντανή επίδειξη του πώς ο πλούτος της συμφωνικής μουσικής μπορεί να συνδυαστεί με την ωμή ενέργεια και την πηγαία ευθύτητα της ραπ.Ραντεβού ξανά στον λόφο λοιπόν, για να απολαύσουμε μαζί το νέο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού και όλα όσα ετοιμάζεται να προσφέρει στην Αθήνα από το πιο μαγευτικό σημείο της!Παρασκευή 15.09 «Γιορτή στον Λυκαβηττό» | Αφιέρωμα στον Σταύρο ΞαρχάκοΣάββατο 16 & Πέμπτη 21.09 Πυξ ΛαξΚυριακή 17.09 Κωνσταντίνος Αργυρός «Elpida Tour»Τρίτη 19 & Τετάρτη 20.09 Hauser: «Rebel With A Cello»Παρασκευή 22.09 Villagers of Ioannina CityΣάββατο 23.09 Γιώργος Μαζωνάκης «Ντέρτι thirty»Κυριακή 24.09 Γιάννης ΠλούταρχοςΔευτέρα 25.09 «Σ’ ευχαριστώ Λουκιανέ» | Αφιέρωμα στον Λουκιανό ΚηλαηδόνηΤρίτη 26.09 Μιχάλης ΧατζηγιάννηςΠέμπτη 28 & Παρασκευή 29.09 Γιάννης ΧαρούληςΤρίτη 03.10 Melisses «Melisses για πάντα»Σάββατο 07.10 Κάψε το Σενάριο: «10 χρόνια αποτυχίες»Δευτέρα 09.10 Δήμητρα Γαλάνη – Μάρθα Φριντζήλα: «Σ’ ένα κύμα του Νότου»Σάββατο 14.10 Arte Povera: Παρουσίαση δίσκου