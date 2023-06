Hauser: O τσελίστας - σούπερ σταρ έρχεται για δύο συναυλίες στο Θέατρο Λυκαβηττού

Κλείσιμο

Με δύοτου σούπερ σταρ τσελίσταθα εγκαινιαστεί η επαναλειτουργία του. Το «κακό» παιδί - και ιδρυτικό μέλος - του μουσικού διδύμου των 2Cellos θα παίξει εκεί στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, το πλαίσιο της περιοδείας του με τίτλο «Rebel with a Cello»Με πάνω από ένα δισεκατομμύριο audio streams παγκοσμίως και πάνω από 4 δισεκατομμύρια views, ο Κροάτης τσελίστας συνιστά φαινόμενο.Οι συναυλίες του χαρακτηρίζονται από τον άρτιο συνδυασμό των εκρηκτικών ερμηνειών με τον ρομαντικό και γεμάτο ψυχή, ήχο. Ένα σύνθετο στυλ που τον κάνει μοναδικό. Ο Hauser, άλλωστε, είναι μια μουσική κατηγορία μόνος του.Και ενώ ο ανυπότακτος, ρομαντικός μουσικός παρουσιάζει στις συναυλίες του τα δημοφιλή μουσικά του έργα, η περιοδεία του περιλαμβάνει και μια τρίτη πράξη - ροκ και ρυθμικού ρετρό με σύγχρονα ακούσματα χορευτικών κομματιών από το σόλο άλμπουμ με τίτλο «The Player».Από εκείνη την καθοριστική στιγμή που αποφάσισε να δημιουργήσει μια νέα μουσική έξω από τις μακροχρόνιες και καθιερωμένες παραδόσεις της κλασικής, ποπ και ροκ, ο Hauser γεμίζει αρένες σε όλο τον κόσμο, αψηφώντας τη συμβατική φύση της καθιερωμένης μουσικής παράδοσης. Από την αξέχαστη διασκευή του στο «Smooth Criminal», ως και την εντυπωσιακή του παρουσία στο ντουέτο 2Cellos, ο Hauser έχει κατακτήσει τις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων.Η σκηνική του παρουσία χαρακτηρίζεται ως εκρηκτική, μια μοναδική ηλεκτρική ένωση φλογερού τσέλου που διακατέχεται από ομορφιά, κομψότητα και αυθεντική ροκ πυγμή. Έχοντας στη μουσική του φαρέτρα ένα πολυμορφικό ρεπερτόριο που είναι τόσο ευρύ και διαφορετικό όσο είναι η Lady Gaga από τον Τσαϊκόφσκι ή η Σακίρα από τον Σοστακόβιτς, ο Hauser είναι ο δυναμικός τσελίστας που τα ερμηνεύει όλα και συναρπάζει τους θεατές. Γιατί, ποιος άλλος κλασικά εκπαιδευμένος τσελίστας μπορεί να δηλώσει περήφανα ότι έχει περιοδεύσει με τον Έλτον Τζον;Είτε μέσω συνεργασιών με άλλους ζωντανούς θρύλους όπως ο Αντρέα Μποτσέλι ή οι Red Hot Chili Peppers, ο Τζορτζ Μάικλ και ο Στίβεν Τάιλερ των Aerosmith είτε μέσω της προσωπικής του σειράς μουσικών βίντεο, Alone Together, ο Hauser καταπλήσσει το κοινό με την απόλυτη ομορφιά της μουσικής του και επαναπροσδιορίζει διαρκώς τα καλλιτεχνικά όριά του. Είναι άλλωστε γεμάτος αντιθέσεις. Αισθάνεται το ίδιο άνετα και με την κλασική μουσική αλλά και με την ποπ διαθέτοντας μια σε βάθος γνώση και των δύο.Ως μέλος των 2Cellos, περιόδευσε σε όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων του 2021, εμφανίστηκε μπροστά στον Πάπα Φραγκίσκο, ενώ παράλληλα, έδωσε παραστάσεις για αρκετούς Αμερικανούς Προέδρους, τον Πρίγκηπα (Βασιλιά πλέον) Κάρολο καθώς και τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Το δεξιοτεχνικό και έμψυχο στυλ του έχει αναγνωριστεί με τουλάχιστον 21 πρώτα βραβεία μεταξύ των πιο διάσημων εθνικών και διεθνών μουσικών διαγωνισμών του κόσμου.Το 2020 κυκλοφόρησε το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, με τίτλο «Classic» το οποίο μάλιστα έφτασε στο Νο1 του Billboard. Για την προώθησή του, ξεκίνησε μία εκπληκτική σειρά μουσικών βίντεο με τίτλο «Alone Together», στα οποία ερμηνεύει κομμάτια από το άλμπουμ του με σκηνικό τα εντυπωσιακά τοπία της πατρίδας του της Κροατίας.