Έκθεση φωτογραφίας: Η κορυφαία Αμερικανίδα φωτογράφος Diane Tuft παρουσιάζει τη νέα της δουλειά

Η πρώτηστην Ελλάδα, της κορυφαίας Αμερικανίδας φωτογράφου, με τίτλο «Frozen in Time», εγκαινιάζεται στις 28 Ιουνίου (19:00-22:00), στον νέο, που δημιούργησαν η Μαρία Ξανθάκου και η Ιζαμπέλα Φρανσές. Πρόκειται για τη δεύτερη έκθεση της γκαλερί που ύστερα από την ομαδική πρώτη έκθεση Eλλήνων καλλιτεχνών, που σημείωσε μεγάλη επιτυχία, τώρα στρέφει το βλέμμα της στο εξωτερικό και τη σημαντική δημιουργό που το έργο της χαίρει παγκόσμιας αναγνώρισης.Η ίδια η Diane Tuft θα παραβρεθεί στα εγκαίνια της έκθεσης, ενώ μια μέρα πριν, στις 27 Ιουνίου, στις 19:30 θα μιλήσει στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας για το έργο της. Η ομιλία θα πλαισιωθεί από ταινία μικρού μήκους, από τα ταξίδια της φωτογράφου.Η Diane Tuft είναι πολύ ευαισθητοποιημένη απέναντι στην κλιματική αλλαγή και αυτό είναι και το θέμα της δουλειάς που παρουσιάζει στο artworx, με εντυπωσιακές φωτογραφίες από τα ταξίδια της στην Ανταρκτική και την Αρκτική. Ο φακός της αιχμαλωτίζει το απόλυτο λευκό των παγόβουνων, το εκτυφλωτικό φως του χιονιού, το καταγάλανο του ουρανού και το πυκνό μπλε του ωκεανού. Ένας άλλος κόσμος ανοίγεται μπροστά μας και μας καλεί να τον γνωρίσουμε.Τα έργα της Tuft έχουν σκοπό να μας ευαισθητοποιήσουν στις δραματικές αλλαγές που επιφέρει η υπερθέρμανση του πλανήτη. Οι φωτογραφίες της αποτυπώνουν τόσο την ανεξάντλητη ομορφιά των απομακρυσμένων τόπων που ταξίδεψε από τον Βόρειο, ως τον Νότιο Πόλο, αλλά και τα αποτελέσματα της ανθρώπινης επιρροής στο κλίμα της Γης που πλέον είναι ιδιαίτερα εμφανείς.Η Έκθεση περιλαμβάνει δύο ομάδες φωτογραφιών. Αναφερόμενη στην πρώτη ομάδα με τίτλο «: «Η Αρκτική λιώνει πιο γρήγορα από κάθε άλλο μέρος στον κόσμο. Μέχρι το τέλος αυτού του αιώνα, προβλέπεται ότι ο ωκεανός θα υψωθεί οκτώ πόδια, προκαλώντας τον εκτοπισμό εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλη τη Γη. Αποφάσισα να τεκμηριώσω οπτικά το λιώσιμο της Αρκτικής πριν εξαφανιστεί αυτό το καταπληκτικό τοπίο», Ωθούμενη από την επιθυμία της να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της ευθραυστότητας αυτής της περιοχής, ταξίδεψε με αεροπλάνο, με πλοίο και ελικόπτερο στους παγετώνες του Svalbard, στη Νορβηγία, στην Αρκτική και στη Γροιλανδία, τα καλοκαίρια του 2015 και του 2016. Οι φωτογραφίες της αποκαλύπτουν ταυτόχρονα τη μοναδική ομορφιά και την έντονη τρωτότητα αυτών των περιοχών του πλανήτη.Η δεύτερη ενότητα φωτογραφιών έχει τίτλο «Gondwana: Εικόνες από έναν παμπάλαιο τόπο». Το 2012, μια επιχορήγηση από το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών έφερε την Diane Tuft στην Ανταρκτική για έξι εβδομάδες. Η σειρά φωτογραφιών της από εκείνο το ταξίδι, καταγράφει το δραματικό φυσικό τοπίο αυτής της απομακρυσμένης παμπάλαιας ηπείρου.Λεπτομέρειες των πάγων και των βράχων αποτελούν εξαιρετικές μορφές και εικόνες, που δίνουν την ευκαιρία στον θεατή να απολαύσει από άλλη, εντελώς νέα οπτική γωνία την ομορφιά τους.Οι φωτογραφίες, αποτέλεσμα ενδελεχούς μελέτης, μεταφέρουν στον θεατή τις βίαιες αλλαγές, που καταγράφηκαν στο τοπίο της Ανταρκτικής εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Οι φωτογραφίες της Tuft αποτυπώνουν τα υψηλά επίπεδα του υπεριώδους φωτός στην Ανταρκτική και προβάλλουν τις ορατές επιπτώσεις που έχει επιφέρει μέσα στον χρόνο η Κλιματική Αλλαγή.Η πορεία της Diane Tuft στη φωτογραφία είναι αξιοζήλευτη. Έχει εκδόσει τρεις μονογραφίες, ενώ έχει κάνει ατομικές εκθέσεις στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λος Άντζελες, στο Μουσείο Τέχνης, Πολυμέσων στη Μόσχα, στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών στην Ουάσιγκτον, στο Μουσείο Bruce στο Γκρίνουιτς, Κονέκτικατ, στο Southampton Center στο Southampton, στην περίφημη Marlborough Gallery στη Νέα Υόρκη, κ.ά. Το έργο της περιλαμβάνεται στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου Αμερικανικής Τέχνης Whitney, καθώς και στο The International Center of Photography στη Νέα Υόρκη, όπως και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές.