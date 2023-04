της Έιμι Ράνιαν κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μίνωας

Το βιβλίο «Σχολή για Γερμανίδες νύφες»Βερολίνο, 1939Ο πόλεμος ξεκινά και η Χάνα αναγκάζεται να μείνει με τους θείους της. Δεν είχε φανταστεί ποτέ την πολυτελή ζωή που την περίμενε εκεί, ούτε όμως και τον γάμο με έναν αξιωματικό των Ες-Ες. Η ανεξάρτητη φύση της σύντομα θεωρείται πρόβλημα και κρίνεται απαραίτητο να παρακολουθήσει μια από τις σχολές νυφών του Ράιχ. Σε ένα κτίριο μακριά από τα φώτα της πόλης, η Χάνα μαθαίνει πώς πρέπει να είναι μια σωστή Γερμανίδα σύζυγος.Παράλληλα, με φόντο το φασιστικό καθεστώς του Χίτλερ, η Γερμανοεβραία Τίλντε κάνει τα πάντα για να κρατήσει ασφαλές το αγέννητο μωρό της. Όταν η Χάνα ανακαλύπτει ότι η Τίλντε κρύβεται κοντά στη σχολή, αποφασίζει, με τη βοήθεια της φίλης της Κλάρα, να τη βοηθήσει βάζοντας σε κίνδυνο ακόμα και την ίδια της τη ζωή.είναι συγγραφέας μπεστ σέλερ ιστορικών μυθιστορημάτων. Ήταν υποψήφια για τα βραβεία Rocky Mountain Fiction Writer και Colorado Book Award το 2019 και 2020 αντίστοιχα.Ανάμεσα στα βιβλία που έχει γράψει συγκαταλέγονται τα εξής: Promised to the Crown, Duty to the Crown, Daughters of the Night Sky, Girls on the Line, Across the Winding River.Ζει στο Κολοράντο με τα δύο παιδιά της.